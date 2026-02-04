Po olimpijski grenkobi hoče Lanišek drugače: Peking naj ostane v Pekingu

Po uspešnih nastopih v Willingenu se je slovenska skakalna reprezentanca že preselila na olimpijsko prizorišče. Anže Lanišek bi rad v Predazzu ustvaril lepše spomine kot pred štirimi leti v Pekingu. Tokrat noče biti zgolj gledalec slovenskega uspeha, a se zaveda, da se medalja preprosto zgodi, posameznik pa mora biti potrpežljiv in hkrati odločen.

Premierni nastop Anžeta Laniška na zimskih olimpijskih igrah pred štirimi leti se ni razpletel po njegovih željah. Konkurenca v slovenski ekipi je bila na Kitajskem izjemna, notranji boj pa neizprosen.

Na posamični tekmi na srednji skakalnici je bil na primer 13., pred njim sta bila Peter Prevc (4.) in Timi Zajc (9.). Omenjena skakalca sta dobila tudi mesto na tekmi mešanih ekip, Lanišku pa je v internem boju za moško ekipno preizkušnjo zmanjkalo tudi nekaj sreče. Na moški ekipni tekmi sta nato poleg Petra in Timija priložnost dobila Lovro Kos in Cene Prevc.

Slovenski orli so se na moštveni tekmi veselili srebra, na tekmi mešanih ekip pa sta do zlata ob Zajcu in Prevcu skočili še Urša Bogataj (zdaj Križnar) in Nika Križnar (zdaj Vodan). Lanišek povrhu vsega ni skakal niti na posamični tekmi na veliki napravi, zato je bilo razočaranje razumljivo. A je pri Žabi vselej jasno, da se iz izkušenj veliko nauči in iz njih potegne najboljše.

V zadnjih letih je najbolj konstanten slovenski skakalec, tudi letos je že trikrat zmagal in je v skupnem seštevku na odličnem četrtem mestu.

"Kar je bilo v Pekingu, naj ostane v Pekingu"

Lanišek danes ne skriva, da je takrat hitro obrnil list. "Kar je bilo v Pekingu, je povsem vseeno, če ostane v Pekingu. Že takrat sem obrnil nov list. Ne oziram se več nazaj," poudarja.

Veseli se nastopa v Predazzu. Za spoznavanje skakalnice bo dovolj časa, pravi Anže. Foto: Bor Slana/STA

Tudi olimpijski duh je bil zaradi takratnih svetovnih razmer precej drugačen. "Takrat je bil koronavirus. Vsak dan smo morali na teste, nosili smo maske. Zanimive igre so bile," se spomni.

Olimpijski duh, medalja, pritisk

Letos si želi tistega pravega občutka, zaradi katerega olimpijske igre nosijo posebno težo. "Lepo bi bilo, da bi imeli neko vas, da bi bili skupaj. Da bi si lahko ogledal še tekme v drugih športih. A je tako, kot je, to je treba sprejeti. Tja grem z namenom, da čim bolj užijem te igre in čim bolje skačem."

"Olimpijska medalja se zgodi."

Olimpijska medalja, ki mu v članski konkurenci še manjka, ga ne sme postaviti v krč. "Olimpijska medalja se zgodi. Imam dve mladinski, članske pa še ne. Ne obremenjujem se veliko. Vsak si jo želi imeti. Treba je iti korak za korakom. Osnovo imam zelo dobro zastavljeno. Sebe moram na pravilen način nastaviti, da bom tam dal tisto najboljše, kar imam v sebi. Največ, kar lahko."

Predazzo: dve skakalnici in nova superekipna zgodba

Lanišek je bil lani poleti na olimpijskem prizorišču v Predazzu na tekmah poletnega grand prixa, a poudarja, da bo časa za spoznavanje novih naprav na prizorišču še dovolj: "Poznam ju, približno vem, kaj pričakovati. Trening bo dovolj, da ju spoznamo."

Ključno bo, da bo ostal zbran in odločen, poudarja. Foto: Guliverimage

Posebnost letošnjih iger je tudi tekmovalni format. Klasične ekipne tekme ni več, v ospredju je superekipna preizkušnja, na kateri nastopata po dva skakalca iz posamezne države. Lanišek bi sicer raje videl klasičen format, a realnost sprejema: "Lepše bi bila klasična ekipna tekma, vendar so se tako odločili, zmanjšali so kvote, zato je bilo treba prilagoditi format tekmovanja."

Spored moški skakalnih tekem na olimpijskih igrah v Predazzu

PONEDELJEK, 9. februar:

19.00 posamična tekma, srednja skakalnica, moški

TOREK, 10. februar:

18.45 srednja skakalnica, mešane ekipe (2 skakalki + 2 skakalca)

SOBOTA, 14. februar:

18.45 posamična tekma, velika skakalnica, moški

PONEDELJEK, 16. februar:

19.00 superekipna tekma, moški (2 skakalca)