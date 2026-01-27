Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Torek,
27. 1. 2026,
20.00

Osveženo pred

5 ur, 1 minuta

Amanda Anisimova Jessica Pegula Iga Swiatek Elena Ribakina OP Avstralije

OP Avstralije (WTA), 11. dan

Swiatek in Ribakina znova na nož

Avtor:
B. B.

Kaja Juvan Elena Ribakina | Elena Ribakina je v prvem krogu premagala našo Kajo Juvan. | Foto Reuters

Elena Ribakina je v prvem krogu premagala našo Kajo Juvan.

Foto: Reuters

V ženskem delu OP Avstralije bosta na sporedu še zadnja dva četrtfinalna dvoboja. Ta dan bosta prvi na osrednje igrišče stopili Elena Ribakina in Iga Swiatek, za njima pa bosta igrali še Jessica Pegula in Amanda Anisimova.

Novak Đoković
Sportal Đokovića čaka nova naloga, mu bo uspelo?

V sredo se obetata dva vrhunska četrtfinalna dvoboja. Prvega bosta igrali druga nosilka Iga Swiatek in peta nosilka Elena Ribakina. Poljakinja v medsebojnih dvobojih vodi, a Ribakina dobro ve, da lahko premaga neugodno nasprotnico. Igralki sta do zdaj odigrali 13 medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je tesen, 7:6 za Swiatek.

Sledil bo povsem ameriški četrtfinale. Pomerili se bosta Jessica Pegula in Amanda Anisimova. Obe pa se bojujeta za prvo uvrstitev v polfinale avstralskega prestižnega turnirja. Igralki sta do zdaj med seboj igrali trikrat, Pegula pa ima popoln izkupiček (3:0). Vendar Anisimova poudarja, da je vsak dvoboj zgodba zase in da se ne namerava predati vnaprej.

OP Avstralije, četrtfinale:

Elena Ribakina (KAZ/5) – Iga Swiatek (POL/2)
Jessica Pegula (USA/6) – Amanda Anisimova (USA/4)

