"Zdaj uživam v novem obdobju, ko ni pritiskov, potovanj absolutno ne pogrešam," nam je v zanimivem intervjuju povedala Katarina Srebotnik, naša nekdanja vrhunska teniška igralka, ki je ob uspehu Žige Šeška povsem po naključju v Sloveniji. Srebotnik namreč že kar nekaj časa živi v Dubaju.

Ljubiteljem tenisa ni treba posebej predstavljati Katarine Srebotnik. Blestela je že v mladinski konkurenci, ko je istega leta kot Roger Federer osvojila Wimbledon. Kot sama pravi, je imela nerealen preskok na profesionalno raven. Zmagala je na svojem prvem turnirju v seriji WTA med posameznicami, dvojicami in mešanimi dvojicami. S tem pa se je vpisala v zgodovino tega športa in tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Na lestvici WTA je bila leta 2011 prva igralka sveta med dvojicami. Med posameznicami se je zavihtela med najboljših 20 igralk na svetu, ob tem pa ne smemo pozabiti, da je v tistem času mrgolelo teniških zvezdnic, ki so blestele na igriščih. V svoji 24-letni profesionalni karieri je osvojila štiri turnirje serije WTA, zbrala je kar 39 turnirskih zmag med ženskimi dvojicami, med njimi je tudi zmaga na wimbledonski travi. Povsem po naključju smo jo ujeli na sprejemu Žige Šeška, ki je zadnji konec tedna zmagal na mladinskem OP Avstralije. Tudi ona je navdušena nad 17-letnim Hrastničanom, v pogovoru pa nam je izdala veliko zanimivih trenutkov iz svoje kariere in razkrila, kako je danes videti njeno življenje.

Mima Jaušovec in Katarina Srebotnik, obe sta v svoji karieri zmagali na mladinskem grand slamu. Foto: Aleš Fevžer Če se najprej ustavimo pri Žigi, kako vi vidite njegov uspeh?

Na žalost Žigovega finalnega dvoboja nisem videla, za kar mi je malo žal. Videla sem samo žogo za zaključek in me je navdušil, ker je dvoboj zaključil kar s servisom. Tudi njegov odziv mi je bil res všeč, tako da se prav veselim, da ga bom v prihodnje malo več spremljala.

Seveda sem slišala ogromno pozitivnih stvari o njem. Vedela sem, da je zelo talentiran, in ta zmaga v Avstraliji kaže njegov talent in kakovost. Čeprav imamo v Sloveniji veliko dobrih igralk in igralcev, je na koncu le trem v zgodovini uspelo zmagati na mladinskem turnirju za grand slam v posamični konkurenci. In to je podatek, ki kaže, da ta uspeh ni samoumeven, saj ni preprosto zmagati na takšnem turnirju. To je odlična popotnica.

Jaz mu res želim predvsem, da bo zdrav, da bo imel prave ljudi okoli sebe in da mu bo ta prehod iz mladinske v člansko konkurenco res čim bolj uspel. In kot sem rekla, ni nekega pravila. Prehod je lahko malo hitrejši. Nerealno je pričakovati tako hiter preskok, kot je uspel meni (Katarina je kmalu po osvojenem mladinskem Wimbledonu zmagala na turnirju serije WTA, op. p.), določeni igralci pa potrebujejo malo več časa. Kar je tudi prav, da gre počasi, brez nekih prevelikih pritiskov in da gre igralec svojo pot.

"Takrat so bili drugi časi. Vsekakor je bil uspeh odmeven." Foto: Aleš Fevžer Če se spomnimo vaših zmag na mladinskem grand slamu v Wimbledonu. Tisto leto ga je osvojil tudi Roger Federer, kajne?

Dvakrat sva stala skupaj. Da, midva sva bila, kako se reče … "partners in crime". Isto leto sva oba zmagala v Wimbledonu, potem pa sva isto leto oba izgubila v finalu na OP ZDA. To je tak zanimiv podatek. V bistvu lahko rečem, da nama je obema uspelo. Seveda pa je uspeh zelo relativen pojem. Za nekoga je uspeh nekaj, za nekoga nekaj drugega. Federer pa je, lahko rečemo, eden največjih. Takšni se rodijo enkrat na ne vem koliko let.

Ali je bila tistega leta, ko ste zmagali na mladinskem Wimbledonu, tudi takšna pozornost na vas, kot je danes pri Žigi Šešku?

Takrat so bili drugi časi. Vsekakor je bil uspeh odmeven. Nobene razlike ni, ali je zmagala Mima, Žiga ali pa jaz. Ta uspeh je v vsaki eri nekaj posebnega. Mediji so bili takrat drugačni. Ni bilo družbenih omrežij in tudi ni bilo toliko internetnih medijev. Danes daš nekaj na družbena omrežja in vsi objavijo …

Nikoli ne bom pozabila trenutka, ko sem naslednje leto že prišla na OP Francije. Poleti 1998 sem zmagala na mladinskem Wimbledonu, naslednje leto aprila pa sem zmagala na prvem WTA-turnirju v Estorilu in bila že med najboljšimi 50 igralkami na svetu. S tem sem se tudi uvrstila na glavni turnir OP Francije. Stopila sem v garderobo in tam je bila tudi Martina Hingis. In takrat je njena mama rekla, da sem tista, ki je zmagala na mladinskem Wimbledonu, tako da lahko rečem, da je bil ta rezultat v teniškem svetu odmeven. Tudi Wimbledon je že sam po sebi velika tradicija.

Žiga Šeško Foto: Aleš Fevžer

Žiga ne ve, kaj ga čaka po tej zmagi. Verjetno bo veliko ponudb sponzorjev, agencij. Kaj bi mu vi svetovali?

Pravzaprav mi je zelo všeč, kar sem slišala od njega, in sicer da je med turnirjem svoj telefon umaknil. Če mu to uspe, torej da njegova glava ne bo prepolna … Sama sem imela druge težave, ker v mojih časih nisem mogla nekaj napisati na družbena omrežja, da bi potem to povzeli mediji.

Ko sem recimo zmagala na turnirju v Zürichu proti Amelie Mauresmo, je bila to takrat senzacija. Tekma se je končala okrog osmih zvečer, potem pa so vsi novinarji želeli pogovor z menoj. Dve uri sem bila na telefonu in odgovarjala na vprašanja. Iz kluba sem šla okrog desetih ali enajstih zvečer, ni pa mi uspelo narediti regeneracije, nisem jedla, naslednji dan pa me je čakala nova tekma. Takrat sem videla, da ne morem več delati na ta način, in potem smo našli način, da smo dali eno izjavo za STA, mediji pa so to povzeli. Tako je bilo malo lažje. In če se navežem na Žigo: res mi je všeč, da je v tej dobi telefon dal na stran. Jaz še danes nisem na družbenih omrežjih in sem srečna. To mi preprosto ne ustreza. Raje imam osebni stik. Svetovala bi mu, da ostane prizemljen in da ima čim manj pritiska. Vse pride ob svojem času.

"Leta 2022 sem se opogumila in stopila pred javnost. Težko mi je bilo obrniti nov list." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj počnete danes?

Svoj zadnji dvoboj sem odigrala leta 2020. Že takrat sem vedela, da bo počasi konec. Leta 2022 sem se opogumila in stopila pred javnost. Težko mi je bilo obrniti nov list. Tenis sem res igrala s srcem, kar opažam tudi pri Žigi. In ko to delaš od mladih nog, je težko. Ne bom rekla, da sem se razveselila konca kariere. Potrebovala sem nekaj časa. Umaknila sem se od tenisa, zadihala in sprejela vse skupaj.

Danes mi je lepo. Mislimo, da je tenis vse, ampak ni. Tenis je samo en del življenja. Najpomembnejše je, da si zdrav, da si srečen in da imaš okoli sebe družino in prijatelje. Res sem hvaležna za vse, kar sem imela, torej za super kariero, in logično je, da se mora to končati. Sama sem dolgo vztrajala, skoraj do 40. leta. Pričakovati kaj več bi bilo nesmiselno. Zdaj uživam v novem obdobju, ko ni pritiskov, potovanj absolutno ne pogrešam. Potovanja so mi bila najtežji del. Zdaj živim bolj umirjeno življenje.

Katarina Srebotnik je vpisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Še vedno živite v Dubaju?

Da, še vedno. Kot sem rekla, živim mirno življenje. Lani sem bila prvič po koncu kariere v Wimbledonu, ko sem šla malo obiskat kolegice. Pogrešam ljudi s turneje. Mi smo potujoča teniška družina. Poznanstev, ki sem jih sklenila v 24-letni profesionalni karieri, je bilo ogromno. Lepo mi je bilo videti vse ljudi v Wimbledonu. Prav fino je bilo biti tam brez pritiska.

