Sa. B.

Sobota,
31. 1. 2026,
9.27

9 minut

Moški v Nemčiji pod vlak potisnil 18-letno dekle. Oba sta umrla.

Sa. B.

Podzemna železnica Hamburg | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Iz Nemčije poročajo o grozljivem umoru, ki se je zgodil na podzemni železniški postaji v Hamburgu. 25-letni moški iz Južnega Sudana je pod prihajajoči vlak potisnil 18-letno dekle. Oba sta umrla, policija pa je sporočila, da se nista poznala.

Na postaji podzemne železnice Wansbek Markt v Hamburgu sta v četrtek umrli dve osebi. Kot so poročali nemški mediji, policija sumi, da je šlo za umor, in je sprožila preiskavo. Po dosedanjih informacijah se je 25-letni moški, državljan Južnega Sudana, v nekem trenutku približal 18-letnemu dekletu, ki je na peronu čakalo na vlak. Tik preden je vlak pripeljal na postajo, je dekle zvlekel na tir. Oba sta na kraju nesreče umrla.

Po prvih informacijah, ki jih je podala policija, se storilec in žrtev nista poznala. Preiskava vzroka in okoliščin dogodka se nadaljuje. Pričam grozljivega dogodka, ki so bile na postaji, je bila nudena psihološka pomoč. Promet na liniji podzemne železnice U1 med postajama Wartenau in Wandsbek-Gartenstadt pa je bil za dalj časa ustavljen, še poročajo mediji.

