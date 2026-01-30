Slovenski teniški igralec Žiga Šeško na mladinskem OP Avstralije piše posebno zgodbo, potem ko se je uvrstil v polfinale prestižnega turnirja. Kot je Žiga že na samem turnirju povedal, rad igra na velikih igriščih, kar je tudi dokazal v četrtfinalnem dvoboju.

V petek je v izjemno napetem četrtfinalnem dvoboju na kolena spravil tretjega mladinca sveta in drugega nosilca turnirja, Brazilca Luisa Miguela, potem ko ga je premagal po dveh nizih. V polfinalu ga čaka še ena težka naloga. V soboto bo njegov nasprotnik v polfinalu Japonec Ryo Tabata, tretji nosilec turnirja. Igralca sta do zdaj igrala en medsebojni dvoboj, leta 2022 pa je bil boljši Hrastničan.

Ob tem je treba poudariti, da je Šeško postal prvi moški slovenski igralec, ki se je uvrstil v polfinale. Sicer pa je leta 1999 v posamični konkurenci to uspelo Tini Hergold.

Zelo hvaležen za pomoč in podporo

Teniški poznavalci so Žigo v Avstraliji opazili že po osmini finala. 17-letni slovenski igralec je tam član ITF razvojne ekipe za grand slam. To je program, ki mladim igralcem iz manjših in manj zastopanih držav omogoča nastopanje na najvišji ravni, so zapisali na uradni strani ITF. "To je že drugič, da sem del ekipe, prvič sem bil z njimi lani v ZDA in Mehiki. Zelo sem hvaležen za vso podporo," je povedal naš igralec in se še posebej zahvalil Roberti Burzagli in Willu Hannu, ki mu v deželi "tam spodaj" pomagata.

2Všeč so mi veliki trenutki in številčna publika." Foto: Aleš Fevžer

Zapisali so, da naš teniški igralec deluje zelo zrelo, zbrano in je pripravljen na vse. Na turnirju pa ga spremljata mama Saša in mlajši brat, medtem ko je oče Dejan zaradi obveznosti ostal doma. "Všeč so mi veliki trenutki in številčna publika. Razmere so hitre, žogice so hitre in to mi omogoča, da razvijam svojo igro. Na igrišču se počutim odlično," je povedal Šeško, ki se očitno dobro znajde tudi pred sedmo silo.

Foto: Reuters

Njegov idol je Nadal, Federerja obožuje

Njegov idol iz otroštva je bil Rafael Nadal, v zadnjih letih pa vse bolj občuduje tudi Rogerja Federerja. "Moja igra morda ni podobna Nadalovi, a vedno sem ga občudoval zaradi borbenosti in energije. Federer pa … njegov tenis preprosto obožujem. Lepo bi bilo igrati podobno kot on," je povedal 17-letni Hrastničan in razkril, da je tenis začel igrati v lokalnem klubu, ki je imel le štiri peščena igrišča in praktično nobene konkurence v mlajših kategorijah.

"Preprosto sem užival v igranju," se je spominjal. Pozneje se je preselil v bližnji klub, pri 13 letih je odšel v Italijo, v akademijo Riccarda Piattija v Bordigheri, kjer je ostal leto in pol, danes pa trenira na teniški akademiji Rafaela Nadala.

Preberite še: