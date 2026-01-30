Petek, 30. 1. 2026, 19.10
Nemško prvenstvo, 20. krog
Med zasledovalci Bayerna spet tli upanje
Klubi v nemškem prvenstvu so po zaslugi Augsburga spoznali, da je premagljiv tudi Bayern München. Kljub prvemu porazu v sezoni prednost bavarskega stroja na vrhu lestvice ostaja velika, a med zasledovalci pred začetkom 20. kroga spet tli upanje. Branilci naslova se v soboto podajajo na gostovanje v Hamburg, kjer se zdi nov spodrsljaj malo verjeten, a tako je bilo tudi prejšnji vikend. Borussia Dormtund se bo v nedeljo pred domačimi navijači pomerila s Heidenheimom, krog pa v petkovem večeru odpirata Köln in Wolfsburg.
Petek, 30. januar:
Sobota, 31. januar:
Nedelja, 1. februar:
Lestvica:
Najboljši strelci:
21 – Kane (Bayern)
11 – Undav (Stuttgart)
10 – Olise (Bayern)
9 – Diaz (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
8 – Burkardt (Eintracht)
7 – Amoura (Wolfsburg), El Mala (Köln)
6 – Amiri (Mainz), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Beier (Borussia D.), Diomande (Leipzig), Gnabry (Bayern), Grifo (Freiburg), Guirassy (Borussia D.), Kramarić (Hoffenheim), Lemperle (Hoffenheim), Romulo Cardoso (Leipzig), Schick (Bayer), Stage (Werder), Uzun (Eintracht)