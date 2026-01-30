Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
30. 1. 2026,
19.10

Petek, 30. 1. 2026, 19.10

51 minut

Nemško prvenstvo, 20. krog

Med zasledovalci Bayerna spet tli upanje

Avtor:
Ž. L.

Bayern München, liga prvakov | Bayern je v prejšnjem krogu utrpel prvi poraz v tej sezoni. | Foto Guliverimage

Bayern je v prejšnjem krogu utrpel prvi poraz v tej sezoni.

Foto: Guliverimage

Klubi v nemškem prvenstvu so po zaslugi Augsburga spoznali, da je premagljiv tudi Bayern München. Kljub prvemu porazu v sezoni prednost bavarskega stroja na vrhu lestvice ostaja velika, a med zasledovalci pred začetkom 20. kroga spet tli upanje. Branilci naslova se v soboto podajajo na gostovanje v Hamburg, kjer se zdi nov spodrsljaj malo verjeten, a tako je bilo tudi prejšnji vikend. Borussia Dormtund se bo v nedeljo pred domačimi navijači pomerila s Heidenheimom, krog pa v petkovem večeru odpirata Köln in Wolfsburg.

Petek, 30. januar:

Sobota, 31. januar:

Nedelja, 1. februar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

21 – Kane (Bayern)

11 – Undav (Stuttgart)

10 – Olise (Bayern)

– Diaz (Bayern), Tabaković (Borussia M.)

– Burkardt (Eintracht) 

– Amoura (Wolfsburg), El Mala (Köln)

– Amiri (Mainz), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Beier (Borussia D.), Diomande (Leipzig), Gnabry (Bayern), Grifo (Freiburg), Guirassy (Borussia D.), Kramarić (Hoffenheim), Lemperle (Hoffenheim), Romulo Cardoso (Leipzig), Schick (Bayer), Stage (Werder), Uzun (Eintracht)

