Med zasledovalci Bayerna spet tli upanje

Klubi v nemškem prvenstvu so po zaslugi Augsburga spoznali, da je premagljiv tudi Bayern München. Kljub prvemu porazu v sezoni prednost bavarskega stroja na vrhu lestvice ostaja velika, a med zasledovalci pred začetkom 20. kroga spet tli upanje. Branilci naslova se v soboto podajajo na gostovanje v Hamburg, kjer se zdi nov spodrsljaj malo verjeten, a tako je bilo tudi prejšnji vikend. Borussia Dormtund se bo v nedeljo pred domačimi navijači pomerila s Heidenheimom, krog pa v petkovem večeru odpirata Köln in Wolfsburg.