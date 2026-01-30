Olimpija v pričakovanju štirikratnega zaporednega prvaka

Hokejisti HK Olimpija bodo ob 19.15 začeli zadnje domače srečanje v ligi ICE pred olimpijskim premorom. V dvorano Tivoli prihaja štirikratni zaporedni prvak tekmovanja Salzburg, v trenerskem štabu katerega je bil še v lanski sezoni zdajšnji trener ljubljanskega kluba Ben Cooper. Rdeči biki so po neprepričljivem rezultatskem začetku stvari postavili na svoje mesto. Trenutno so drugi in so si tudi teoretično že zagotovili končnico. Olimpija ji je na petem mestu povsem blizu, upa pa na četrto mesto, ki v izločilnih bojih prinaša prednost domačega terena.

Moštva v ligi ICE do konca rednega dela sezone čaka še od pet do osem tekem. Po 48 krogih si bo prva šesterica že zagotovila četrtfinale, tisti na mestih med sedmim in desetim se bodo pomerili za preostali četrtfinalni vstopnici, za trojico bo sezone konec.

Že zdaj je jasno, da so si Celovec, Salzburg, Gradec in Bolzano že zagotovili neposredno napredovanje v končnico, tik pred potrditvijo četrtfinalnih bojev pa sta Olimpija in Pustertal.

Ljubljanska ekipa bo v rednem delu odigrala še sedem tekem, prvo ob 19.15, ko bo palice prekrižala s štirikratnim zaporednim prvakom tekmovanja Salzburgom.

"Pričakujemo fizično tekmo, treba bo biti osredotočen na detajle. So prvaki zadnjih štirih let in v zadnjem času dokazujejo, zakaj so prvaki. Treba bo biti resnično osredotočen in pokazati najboljšo predstavo. Ne zanima nas, kaj si druge ekipe mislijo o nas oziroma koliko so se prilagodile našemu sistemu, mi smo osredotočeni nase, na svojo igro, načrt," je pred večernim srečanjem v klubski mikrofon dejal branilec T. J. Brennan, ki je za Salzburg igral pred leti in z njim tudi postal prvak. Američan upa na bučno navijaško podporo.

To bo zadnja domača tekma Olimpije pred olimpijskim premorom, ki se bo začel prihodnji teden, pred tem bodo zmaji v nedeljo gostovali še pri Beljaku.

Pustertal (Rok Tičar) gosti Beljak, Gradec pričakuje Vorarlberg, Dunaj pa Innsbruck.

ICEHL, 30. januar:

Lestvica:

Preberite še: