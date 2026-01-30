Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Petek,
30. 1. 2026,
19.57

1 ura, 25 minut

OP Avstralije Elena Ribakina Arina Sabalenka

OP Avstralije, WTA, finale

Je čas za maščevanje Kazahstanke?

B. B.

Elena Ribakina

Foto: Reuters

Na teniškem OP Avstralije bo v soboto v ženskem delu na sporedu še zadnje dejanje. V finalu se bosta udarili Arina Sabalenka in Elena Ribakina.

Arina Sabalenka lovi svojo tretjo lovoriko na OP Avstralije.

Prva igralka sveta Arina Sabalenka se je brez izgubljenega niza prebila v četrti zaporedni finale v Melbournu, tam pa bo lovila tretjo avstralsko lovoriko proti peti nosilki turnirja Eleni Ribakini. Dvoboj bo ponovitev finala iz leta 2023, ko je bila po treh nizih boljša Sabalenka, Ribakina pa zdaj prihaja s ciljem po maščevanju.

Obe igralki sta turnir do zdaj igrali zelo dobro, saj nobena od njiju na poti do finala ni oddala niza. Za to se na osrednjem igrišču Rod Laver Arena obeta  pravi teniški spektakel. Igralki sta do zdaj igrali 14 medsebojnih dvobojev, nekoliko boljši izkupiček pa ima Belorusinja, ki vodu 8:6 v zmagah.

OP Avstralije, finale:
Arina Sabalenka (Blr, 1)  - Elena Ribakina (Kaz, 5)

