Žiga Šeško se je na mladinskem OP Avstralije uvrstil v veliki finale, potem ko je v polfinalu premagal Ryoja Tabato z izidom 6:3, 6:3. V nedeljo bo igral veliki finale, tam ga čaka Američan Keaton Hance, četrti nosilec turnrija.

Žiga Šeško nadaljuje teniško pravljico, potem ko se je uvrstil v veliki finale mladinskega OP Avstralije. Še enkrat več je dokazal, da trenutno sodi med najboljše mladince na svetu, saj na turnirju še ni oddal niza. V polfinalu njegova zmaga ni bila nikoli ogrožena. Njegov nasprotnik v velikem finalu bo Američan Keaton Hance, četrti nosilec turnirja. Ta je v polfinalu po dveh nizih premagal Kazahstanca Zangarja Nurlanulyja. Slovenec in Američan sta do zdaj igrala en medsebojni dvoboj. Leta 2022 sta igrala na pesku, kjer ga je gladko premagal Šeško. Pravzaprav mu je takrat oddal le dve igri, v drugem nizu pa mu je celo "zavezal kravato" (6:2, 6:0).

"In kar je najpomembnejše, hvala slovenskim navijačem, ki so me danes prišli podpret."

Takoj po dvoboju je šel naš teniški as pozdravit svojo ekipo, tam pa sta ga spremljala tudi njegova mama in mlajši brat. Dal je tudi nekaj avtogramov, potem pa v slogu največjih zvezdnikov dal intervju na igrišču.

"Najprej bi se rad zahvalil svoji ekipi. Brez vas to zagotovo ne bi bilo mogoče. Zato hvala vsem, ki ste tukaj. In tudi mojemu očetu, ki je žal doma, vendar spremlja vse tekme. Tudi njemu se zahvaljujem. In kar je najpomembnejše, hvala slovenskim navijačem, ki so me danes prišli podpret. Neverjetna energija, res," je uvodoma povedal Šeško.

Ta je priznal, da je bil pred prihodom na igrišče nervozen, saj je bil to njegov prvi polfinale na turnirju za grand slam. Vseeno pa je bil navdušen, da je lahko igral na tako velikem igrišču, kot je Margaret Court Arena. "Zaradi tega je občutek še nekoliko bolj poseben, vendar mi je uspelo ohraniti zbranost skozi ves dvoboj. Igral sem dobro, zadovoljen sem in jutri se spet vrnem."

V finalu bo igral z dobrim prijateljem

Šeško se ni mogel izogniti vprašanju o svojem naslednjem nasprotniku. To bo Američan Keaton Hance, četrti nosilec turnirja. Priznal je, da si bo zagotovo ogledal njegov dvoboj in mu tudi čestital za uvrstitev v finale. "Zadnja dva dni sva se skupaj ogrevala. Dobra prijatelja sva in veselim se dvoboja."

Mladinski OP Avstralije so v preteklosti osvajala velika imena svetovnega tenisa. In če bi se na prestižnem pokalu pojavilo ime Žiga Šeško? "Uresničile bi se mi sanje, če bi osvojil turnir za grand slam. To je nekaj, kar sanja vsak otrok. Vseeno bom poskušal uživati v dvoboju in igrati svoj najboljši tenis," je zaključil pogovor.

Uvodni niz je trajal le pol ure

Žiga Šeško in Ryo Tabata sta se merila na igrišču Margaret Court Arena. Dvoboj se je začel izenačeno, ko sta igralca v uvodnih šestih igrah dobila igre na svoj servis. Nato pa je prišla na vrsto sedma igra, ravno pred tem so zaprli streho, ko je Šeško pritisnil na svojega nasprotnika, mu odvzel servis in povedel s 4:3.

Sledila je osma igra, v kateri Šeško ni mogel zaključiti igre, nato pa je vendarle z asom potrdil break in povedel s 5:3. V deveti igri je Tabata spet delal napake, naš igralec je znal to izkoristiti in po 31 minutah dobil uvodni niz.

V drugem nizu je bila odločilna šesta igra

V drugem nizu je s servisom začel Hrastničan in brez težav povedel z 1:0. Že v drugi igri je zadišalo po odvzemu servisa. Šeško je imel celo tri žogice za odvzem servisa, a se je Japonec uspel izviti iz težav in izenačil na 1:1.

V tretji igri se je naš igralec prvič znašel v rahlih težavah, ko si je Tabata prvič priigral žogico za odvzem servisa, a je 17-letni Šeško z dobrim servisom stvari postavil na svoje mesto in povedel z 2:1. Četrto igro je Tabata dobil brez večjih težav in izenačil na 2:2.

Sledila je šesta igra, ko je Šeško povedel z 0:40, tega vodstva ni zapravil in povedel s 4:2. V naslednji igri je brez težav potrdil break in vodil s 5:2. V deseti igri je slovenski mladi up serviral za zgodovinski finale. Tudi v tem trenutku se niti malo ni ustrašil odgovornosti in po eni uri in 14 minutah dobil polfinalni dvoboj.

