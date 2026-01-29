Košarkarji Cedevite Olimpije so v sredo po izjemno tesni končnici v okviru 16. kroga Eurocupa v Benetkah s 84:86 izgubili proti tamkajšnji ekipi Umana Reyer Venezia. Žoga je v zadnjih, odločilnih sekundah pristala v rokah zadnje okrepitve ljubljanskega kluba Matthewa Hurta, ki pa s poskusom za tri ni našel cilja.

"Olimpija, Olimpija!" je kljub šestemu porazu v letošnji sezoni Eurocupa ob aplavzu odmevalo s tribun Palasport Taliercio, kjer je v torek zvečer ljubljansko ekipo bodril tudi avtobus navijačev Cedevite Olimpije. Ti so na parketu dvorane v soseski Mestre v Benetkah spremljali izjemno zanimiv obračun, ki se je končal s slavjem domače ekipe. Čeprav je ljubljanska zasedba srečanje silovito odprla in na začetku druge četrtine vodila tudi s 16 točkami naskoka, se je prednost nato izjemno hitro stopila, gostiteljem pa je ob dobrem strelskem večeru z razdalje v tesni končnici uspelo zmago pospraviti v svoj žep.

"Venezia je resna ekipa in nihče ni pričakoval, da bi kar preprosto prepustili zmago. Nekaj napak, nešportna napaka, vse to jim je dalo priložnost, da se vrnejo. Napadalno so res odlična ekipa. Mislim, da je tista trojka s sredine konec tretje četrtine nekoliko spremenila potek srečanja in njim dala novo energijo. Naši igralci niso dobro izvajali napadov, a bolj kot napad me je zmotila obramba, sploh v tretji četrtini. Hvala vsem navijačem, ki so nas prišli podpret, bilo je odlično vzdušje, tudi po porazu so nas pozdravili in zaploskali. Res jim hvala," je po porazu dejal strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

"Naši igralci niso dobro izvajali napadov, a bolj kot napad me je zmotila obramba, sploh v tretji četrtini," je po tekmi dejal Mitrović. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

"Bila je odlična tekma, ena žoga je odločila srečanje. Mi smo zgrešili, domača ekipa je zadevala, a ko zdaj pogledam statistiko in ko vidim nekatere številke, predvsem njihov met za tri, je težko zmagati, če nasprotnik zadene toliko trojk, mi pa zgrešimo toliko prostih metov. Bila je odprta, dobra tekma, naredili smo kar nekaj napak, oni so zadeli vse, mi pa nismo bili uspešni pri branjenju. Imeli smo dobro energijo, a na koncu je zasluženo zmagala domača ekipa," je dodal Mitrović.

Žoga pristala v rokah novinca

Ob zaostanku s 84:86 je imela Olimpija po minuti odmora še tri sekunde časa, da bi izsilila podaljšek ali celo zmago. "Gibson je bil pokrit, Matt pa je bil ob spodnjem delu igrišča. Ima specifičen met, ki ga težko blokiraš, imeli smo eno ali drugo možnost, na koncu se ni izšlo," je o dogajanju v zadnjih sekundah po tekmi razlagal Aleksej Nikolić.

O doprinosu Američana, ki je tokrat dosegel deset točk in šest skokov, a zgrešil vse štiri poskuse za tri, je spregovoril tudi Mitrović. "Pomaga nam, dobil je zadnjo žogo namesto Gibsona, ki je bil pokrit, poskusil je s trojko, da bi odločil tekmo, a ni šlo. Brez njega bi bilo še veliko težje," je bil jasen črnogorski strokovnjak.

Umoja Gibson je bil v zadnjem napadu pokrit. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Zamenjava pod košem

Prvič od prihoda v Ljubljano je pred sedmo silo stopil tudi 25-letni Američan Matthew Hurt, ki je ljubljanski klub okrepil na začetku novega koledarskega leta. "Venezia je dobra ekipa, ena najboljših v italijanski ligi. Vem, da so prvo medsebojno tekmo visoko izgubili, a vsi smo vedeli, da bo to drugačna tekma. Tekmo smo dobro odprli, nato pa se nam je ustavilo. Oni so zadeli veliko trojk in dobili tekmo," je o dogajanju na parketu tik pred odhodom na klubski avtobus povedal Hurt.

Ta je v Ljubljano prišel po tem, ko je nastala vrzel pod obročema. Iz ljubljanske zasedbe je namreč odšel Nikos Chougaz, kratkoročna pogodba se je iztekla tudi Williamu McNairju Jr., tako da so v ljubljanskem taboru iskali rešitev na položaju krilnega centra in jo našli s Hurtom, ki igra svojo prvo sezono v Evropi. Nazadnje je nosil dres italijanskega Trapanija, a je zaradi finančnih težav kluba svojo pot tako kot drugi člani ekipe končal predčasno, nov dom pa našel v Ljubljani.

Po propadu Trapanija ga je v svoje vrste zvabila Cedevita Olimpija. Foto: Filip Barbalić

"Vse poteka, kot mora, fantje so me toplo sprejeli. Ni preprosto priti med sezono, a učim se vsak dan in poskušam biti boljši ter se čim prej vključiti v sistem. Težko je vse nadoknaditi, vse skupaj je drugače, ob vsem se s fanti še spoznavamo, a gremo dan za dnem," je zadovoljen 206 centimetrov visoki košarkar, ki je pred prihodom v Italijo lani poleti igral za ekipo South East Melbourne Phoenix iz avstralske nacionalne košarkarske lige (NBL), bil je izbran tudi v najboljšo ekipo lige. Pred tem se je na kratko preizkusil tudi v ligi NBA, za Grizlije iz Memphisa je nastopil na osmih tekmah, še prej pa je svoj prostor iskal tudi pri ekipah Houstona in Milwaukeeja predvsem v razvojni ligi G.

"Vse od avgusta je za mano nekaj težkih mesecev, saj sem prvič na delu v Evropi. Vesel sem, da smo vsi dobro izšli iz tega položaja s klubom in našli nove, boljše ekipe. Rad igram v ligi ABA in Eurocupu. Z Olimpijo imam velike načrte, verjamem, da smo ena najboljših ekip v evropskem pokalu, pomembno pa je, da to še naprej dokazujemo," je prepričan Hurt.

Dobro sodeluje tudi s trenerjem Mitrovićem, ki je pred tem v Trapaniju sodeloval s hrvaškim strategom Jasminom Repešo. "Trener Mitrović je super. Že v Trapaniju sem delal s strogim trenerjem, ki me je navadil evropskega sloga košarke, in hvaležen sem mu. Zvezdan je odličen trener, vsi ga poznajo, povsod po svetu je dosegel dobre rezultate in vesel sem, da sem lahko del njegove ekipe," je dodal Američan.

