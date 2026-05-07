Predsedničin forum posvečen umetni inteligenci

Na Brdu pri Kranju bo danes potekal šesti predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev na izzive, povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku vročila zlati red za zasluge.

Prvi panel bo posvečen stanju na področju umetne inteligence v Sloveniji in po svetu. V razpravi se bodo govorci med drugim dotaknili priložnosti, ki jih prinaša ta tehnologija in kje so možnosti za napredek za Slovenijo, je ob sredinem srečanju z novinarji dejala poročevalka predsedničinega foruma Vida Groznik. Dotaknili se bodo tudi izziva, kako poskrbeti za prehod številčnega slovenskega znanja s tega področja prenesti v gospodarstvo.

Na drugem panelu se bodo panelisti posvetili etičnim, regulatornim in družbenim okvirom umetne inteligence. Dotaknili se bodo vprašanj, zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na človekove pravice, kako vpliva na našo družbo ter kakšno družbo si oziroma se ne želimo.

V okviru tretjega panela pa bodo naslovili tematiko poučevanja o umetni inteligenci v šolah. Kot je poudarila Groznik, to v resnici ni več izbira, ampak nujna, otroke pa je treba naučiti kritično razmišljati o umetni inteligenci.

Groznik je ob tem spomnila, da ima umetna inteligenca v Sloveniji zelo dolgo zgodovino. Pred več kot 50 leti so se začele prve raziskave na tem področju na Inštitutu Jožef Stefan in na Univerzi v Ljubljani. "V resnici v zgodovini nismo bili samo opazovalci, kaj se dogaja, ampak tisti, ki smo dejansko delali in razvijali umetno inteligenco in bili prepoznavni v celotnem svetu in ni razloga, da bi pa zdaj postali samo opazovalci," je poudarila.

Med pionirje na področju umetne inteligence v Sloveniji sodi Ivan Bratko. Temu bo predsednica republike ob koncu današnjega foruma vročila državno odlikovanje zlati red za zasluge.