Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
1. 5. 2026,
18.34

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
AI Donald Trump umetna inteligenca umetna inteligenca ZDA Pentagon Anthropic

Petek, 1. 5. 2026, 18.34

17 minut

Pentagon sklenil dogovor s sedmimi podjetji za uporabo njihove umetne inteligence

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Pentagon | Foto Reuters

Foto: Reuters

Pentagon je danes sporočil, da je sklenil dogovor s sedmimi tehnološkimi podjetji za uporabo njihovih modelov umetne inteligence za tajne operacije. Med njimi ni ameriškega podjetja Anthropic, s katerim je Pentagon v sodnem sporu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V skladu z dogovorom bodo rešitve podjetij SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft in Amazon Web Services integrirane v najobčutljivejše tajne sisteme obrambnega ministrstva, da bi "poenostavili sintezo podatkov, izboljšali zavedanje o situaciji in izboljšali odločanje vojakov v kompleksnih operativnih okoljih," je sporočil Pentagon.

Ti sporazumi pospešujejo preoblikovanje ameriških sil s krepitvijo njihovih zmogljivosti, so sporočili.

Dogovor pa ne vključuje ameriškega razvijalca umetne inteligence Anthropic. Pentagon je slednjega marca označil za grožnjo, potem ko so se pogajanja za posodobitev pogodbe z Anthropicom prekinila, ker podjetje ne želi, da se njegovo orodje za umetno inteligenco uporablja za množično nadzorovanje ameriških državljanov in kot avtonomno orožje. Anthropic je zato proti ministrstvu za obrambo ZDA in drugim zveznim agencijam vložilo tožbo.

AI Donald Trump umetna inteligenca umetna inteligenca ZDA Pentagon Anthropic
Nakupi do 24 obrokov

Modri Fon maja

Paketi NEO

