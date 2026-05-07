Vojska Viktorja Orbana pripravlja kovčke

Pisarniške prostore v ulici Perc 8 v madžarski prestolnici Budimpešti eno leto pred iztekom veljavnosti najemne pogodbe zapuščata vodstvo organizacije Megafon in osebje tako imenovanega Centra za digitalno suverenost. Oba veljata za ključni propagandni orodji Viktorja Orbana in osrednja sestavna dela Orbanove tako imenovane digitalne vojske. Kakšna bo prihodnost organizacij, ni znano.

V objekt v ulici Perc 8 v madžarski prestolnici sta se leta 2022, ko je bila tam izobešena tudi ukrajinska zastava v podporo državi, ki jo je mesec prej napadla Rusija, vselili organizaciji Megafon in Center za digitalno suverenost. Sklenili sta petletni najemni pogodbi.

Obe organizaciji sta tesno povezani z do letos vladajočo madžarsko parlamentarno stranko Fidesz Viktorja Orbana, ki je na nedavnih madžarskih državnozborskih volitvah utrpela hud poraz.

Viktor Orban junija lani med odhodom iz objekta v ulici Perc 8 v Budimpešti:

Kaj sta Megafon in Center za digitalno suverenost

Leta 2020 ustanovljeni Megafon je komunikacijsko-medijska platforma, katere glavni namen je glede na madžarske neodvisne medije predvsem širjenje političnih sporočil, ki so skladna s stališči stranke Fidesz.

Megafon med drugim ponuja usposabljanja tako imenovanih digitalnih borcev, kot jih je večkrat poimenoval Orban, ki se med drugim učijo, kako širiti politična sporočila prek družbenih omrežij, povezuje pa tudi madžarske politične vplivneže in komentatorje.

Megafon formalno ni bil nikoli del Fidesza, naj pa bi od organizacij, ki so bile blizu do zdaj vladajoči madžarski oblasti, prejemal ogromne vsote denarja. Samo na družbenih omrežjih naj bi za pospeševanje dosega njihovih objav porabili zneske, ki segajo v milijone evrov.

Na stavbi, v kateri je imel sedež del propagandnega aparata stranke Fidesz, je še marca 2022 plapolala zastava Ukrajine v podporo madžarski sosedi, ki jo je le mesec dni pred tem napadla Rusija. Foto: Google Maps Street View

Tako imenovani Center za digitalno suverenost je bil po navedbah madžarskega medija 444 medtem organizacija v ozadju političnih kampanj vladajoče madžarske stranke na družbenih omrežjih.

Nekateri kritiki so šli celo tako daleč, da so Center za digitalno suverenost označili za tako imenovano farmo trolov – organizirano mrežo uporabnikov družbenih omrežij, ki poskušajo vplivati na javno mnenje, napadajo ali diskreditirajo politične nasprotnike stranke Fidesz oziroma v politični razpravi na Madžarskem kalijo vodo s preusmerjanjem pozornosti na druge stvari.

Kampanje na družbenih omrežjih, ki so potekale v organizaciji Megafona in Centra za digitalno suverenost, so se neredko lotevale tudi Volodimirja Zelenskega, ki je bil Orbanu trn v peti. Foto: Guliverimage

Pripravili so kovčke: kaj bo z njimi, še ni jasno



Kot je ta teden poročala madžarska podružnica medija Forbes, se organizaciji Megafon in Center za digitalno suverenost zdaj predčasno selita iz poslovnih prostorov na ulici Perc 8 v Budimpešti in hkrati iščeta nekoga, ki bi prevzel najemno pogodbo. To sta leta 2022 sicer sklenili za pet let oziroma do leta 2027.



Kakšna bo prihodnost organizacij, za zdaj še ni znano. Madžarski medij 444 sicer opozarja, da se iz objekta v Budimpešti umika tudi studio Patriotov, političnega kanala na YouTubu, ki je veljal za pomemben element Fideszove medijske hobotnice.

"Imeli bomo sto tisoč bojevnikov"

Viktor Orban je med pripravami na letošnje madžarske parlamentarne volitve in nato med volilno kampanjo sicer večkrat govoril o tako imenovani digitalni vojski.

Že marca lani je po poročanju madžarskih medijev ustanovil tako imenovani Klub bojevnikov, v katerem je bilo na začetku deset tisoč predvsem mlajših podpornikov stranke Fidesz, ki so po njegovih besedah predstavljali jedro digitalne vojske.

Viktor Orban je lani napovedal, da se bo za ponovno zmago Fidesza na madžarskih parlamentarnih volitvah borilo sto tisoč tako imenovanih digitalnih bojevnikov. Foto: Reuters

Maja lani je na politično-aktivističnem shodu, poimenovanem Klub golih pesti, nato pozval k mobilizaciji dodatnih digitalnih bojevnikov. Prisotne na shodu je namreč pozval, naj v enem tednu rekrutirajo vsak po enega novega člana, da "jih bo kmalu 20 tisoč, do konca leta pa že sto tisoč".

"Na volitvah 2026 se bomo borili s sto tisoč digitalnimi borci za svobodo, ki ljubijo domovino. Veliko nas je, močni smo in zmagali bomo," je takrat dejal Orban. Na aprilskih volitvah je njegov Fidesz nato močno izgubil proti stranki Tisza, ki jo vodi najverjetnejši novi madžarski premier Peter Magyar.