Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Magyar sta danes v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev, namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za sprostitev zamrznjenih sredstev zavezala k izvedbi reform in naložb.

Kot je po srečanju z madžarskim premierjem pojasnila von der Leyen, lahko Bruselj 10 milijard evrov iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji covida-19 sprosti na podlagi strukturnih reform na področjih boja proti korupciji, vladavine prava in javnega naročanja, ki se jih je nova madžarska vlada že lotila. Poleg tega so se dogovorili o naložbah, ki jih bo Madžarska izvedla v okviru spremenjenega načrta za okrevanje in odpornost.

"Bistven napredek smo dosegli tudi na področju kohezijskih sredstev," je še poudarila in naznanila sprostitev 6,4 milijarde evrov iz evropskih kohezijskih skladov.

Magyar se je predsednici Evropske komisije osebno zahvalil za sodelovanje, pri čemer je spomnil, da so pogajanja začeli pred petimi tedni po zmagi njegove stranke Tisza na madžarskih parlamentarnih volitvah 12. aprila. "Tu smo samo tri tedne po oblikovanju nove madžarske vlade in smo že dosegli zgodovinski dogovor, ki je zelo pomemben za madžarski narod in mojo ljubljeno Madžarsko," je povedal.