Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Vojna v Ukrajini Madžarska Rusija Vladimir Putin Viktor Orban

Viktor Orban se ponuja Putinu: Naj bom tvoja miška

viktor orban, vladimir putin | Viktor Orban in Vladimir Putin leta 2017 | Foto Guliverimage

Viktor Orban in Vladimir Putin leta 2017

Foto: Guliverimage

Med telefonskim pogovorom med Viktorjem Orbanom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom 17. oktobra lani je madžarski premier svojemu velikemu prijatelju Putinu povedal, da je "pripravljen narediti marsikaj", da bi mu pomagal razrešiti vojno v Ukrajini. Putina je ob tem med drugim primerjal z ujetim levom, sebe pa z miško, ki ga reši iz mreže.

Tekmovanje v laskanju

Prepis telefonskega pogovora med Orbanom in Putinom, ki ga je pridobil in javno razkril medij Bloomberg, dodatno potrjuje dejstvo, da imata madžarski premier in ruski predsednik izredno prijateljski odnos. Večji del pogovora je namreč potekal v znamenju potrjevanja, kako dobra prijatelja sta, oziroma v znamenju Orbanovega laskanja Putinu.

"Najino prijateljstvo je doseglo takšno raven, da ti lahko pomagam na kakršenkoli način. Kjerkoli sem lahko koristen, ti bom na voljo," je Orban dejal Putinu.

"Več ko imaš prijateljev, bolje se lahko upiraš svojim nasprotnikom," je dodal.

Polnih ust hvale med pogovorom ni imel le Orban, temveč tudi Vladimir Putin, ki je izrazil odobravanje zaradi Madžarske neodvisne drže in prilagodljivosti, kar zadeva vojno v Ukrajini.

Lev in miška

Sebe in Putina je nato primerjal z glavnima junakoma iz Ezopove basni Lev in miška, v kateri jezni lev najprej reši miškino življenje, ta pa ga v zameno reši iz mreže, v katero so ga ujeli lovci, in mu s tem prav tako reši življenje.

Lev je bil v tem scenariju domnevno Putin, ki naj bi potreboval pomoč, mreža vojna v Ukrajini in vse njene posledice, miška pa Viktor Orban. Putin se je Orbanovi primerjavi njunega odnosa s pravljico, sodeč po prepisu pogovora, nasmejal.

Viktor Orban ne skriva prijateljstva z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.
Izvirna rdeča nit telefonskega klica med Viktorjem Orbanom in Vladimirjem Putinom bi sicer morala biti razprava o morebitnih mirovnih pogajanjih med Ukrajino in Rusijo za končanje vojne v Budimpešti, ki jih potem ni bilo, poroča Bloomberg.

Polnih ust hvale med pogovorom ni imel le Orban, temveč tudi Vladimir Putin, ki je izrazil odobravanje zaradi Madžarske neodvisne drže in prilagodljivosti, kar zadeva vojno v Ukrajini. Med drugim je dejal, da se mu zdi neverjetno, da takšno geopolitično umeščanje Madžarske pri drugih državah naleti na kritike. 

Oba sta v pogovoru pohvalila tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa in izrazila obžalovanje, da se ne srečujeta več tako pogosto, kot sta se pred pandemijo bolezni covid-19.

Skrivni pogovori na relaciji Budimpešta–Moskva

Razkritje vsebine pogovora med Orbanom in Putinom prihaja po nedavnem škandalu, v katerega je bil vpleten madžarski minister za zunanje zadeve Peter Szijjarto, ki se je o strateških odločitvah Evropske unije na skrivaj pogovarjal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. 

Szijjarto je to sprva zanikal, nato pa je priznal, da je redno v stiku z zunanjimi ministri držav, ki niso članice Evropske unije, in ob tem tudi kritiziral sankcije EU zoper tuje državljane in podjetja (predvsem tiste v Rusiji).

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
