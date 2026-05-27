Madžarski poslanci so danes z veliko večino glasovali za preklic namere o izstopu Madžarske iz Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki jo je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

199-članski parlament je z 133 glasovi za, 37 proti in petimi vzdržanimi uradno razveljavil zakon o umiku Madžarske iz ICC.

Predlog zakona o preklicu izstopa iz ICC je v ponedeljek v parlamentarno obravnavo vložila vlada premierja Petra Magyarja. Da bi stopil v veljavo, ga mora podpisati predsednik države Tamas Sulyok, sicer zaveznik Orbana.

Namero o izstopu države iz ICC je Orban napovedal aprila lani ob obisku izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v Budimpešti. Za slednjega je ICC izdal nalog za prijetje zaradi dejanj v vojni v Gazi, obtožnica ga bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti.

Madžarski parlament je nato zakon, s katerim se je začel postopek umika Madžarske iz ICC, sprejel maja lani.

Sodišče ICC s sedežem v Haagu je bilo ustanovljeno leta 2002. Pristojno je za pregon posameznikov, odgovornih za najhujše zločine, ko jih države same ne želijo ali ne morejo preganjati. Ima 125 članic, med katerimi med drugim ni ZDA, Kitajske, Rusije in Izraela. Najostreje ukrepanju ICC nasprotujejo v ZDA, ki so celo uvedle sankcije proti njegovim tožilcem in sodnikom, vključno s Slovenko Beti Hohler, ki je bila članica panela, ki je odobril izdajo naloga za prijetje Netanjahuja.