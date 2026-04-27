Po porazu Viktorja Orbana na parlamentarnih volitvah se po poročanju več medijev med njegovimi najtesnejšimi sodelavci širi strah pred izgubo premoženja in morebitnimi pregoni. Preiskovalni mediji in britanski Guardian poročajo, da naj bi nekateri Orbanovi zaupniki svoje premoženje že prenašali v tujino, pri čemer naj bi imel pomembno vlogo tudi Dunaj. Pojavljajo se celo ugibanja, da bi se lahko v ZDA začasno umaknil tudi sam Orban.

V središču pozornosti sta med drugim Orbanov zet István Tiborcz in njegov dolgoletni prijatelj Lőrinc Mészáros, ki je s pomočjo državnih poslov postal najbogatejši Madžar. Financial Times je pred časom poročal, da je od Orbanovega prihoda na oblast 13 madžarskih podjetij prejelo za približno 12 milijard evrov evropsko financiranih pogodb, pri čemer naj bi velik delež javnih naročil dobivala podjetja, povezana z oblastjo.

Po volilni zmagi Petra Magyara, ki je kampanjo gradil tudi na napovedih pregona domnevne korupcije in spornih javnih poslov, so se začele širiti govorice o umikanju kapitala iz države. Preiskovalna portala Vsquare in 444.hu poročata, da naj bi nekateri upravičenci Orbanovega sistema premoženje že preusmerili v Dubaj in ZDA.

Denar naj bi se stekal na Bližnji vzhod

Guardian ob sklicevanju na vire znotraj Fidesza piše, da so z Dunaja v zadnjem času vzletela številna zasebna letala, medtem ko naj bi vsaj trije člani Orbanovega kroga začeli prenašati sredstva v tujino. Med domnevnimi destinacijami omenjajo Savdsko Arabijo, Oman, Združene arabske emirate, pa tudi Avstralijo in Singapur.

Podobne obtožbe je ob koncu tedna javno izrekel tudi novi madžarski premier Magyar. Na družbenih omrežjih je trdil, da oligarhi, povezani z Orbanom, v tujino nakazujejo več deset milijard forintov, ter pozval pristojne organe, naj preprečijo morebitne pobege v države brez verjetne izročitve.

Po njegovih besedah naj bi nekateri posamezniki iz kroga nekdanje oblasti že pripravljali odhod družin in organizirali zasebno varovanje.

Bi se lahko Orban preselil v ZDA?

Dodatna ugibanja sprožajo navedbe, da naj bi posamezniki iz Orbanovega ožjega kroga preverjali možnosti za ameriške vizume in delo v institucijah, povezanih z gibanjem MAGA. Po navedbah vira blizu Fidesza, ki ga citira Guardian, naj bi tudi Orban odpotoval v ZDA ob začetku svetovnega prvenstva in tam preživel več tednov.

Možnost ameriškega umika dodatno podžigajo njegove tesne vezi z Donaldom Trumpom ter dejstvo, da v ZDA živita njegova hči in zet. Preiskovalni novinar Szabolcs Panyi je že pred volitvami ocenil, da so ZDA za mnoge v Orbanovem krogu že dolgo predstavljale "načrt B", vsaj dokler v Washingtonu ostaja Trumpova administracija.