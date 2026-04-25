Peter Magyar napovedal veliko spremembo

Peter Magyar, prvak stranke Tisza, zmagovalke madžarskih parlamentarnih volitev, in tudi najverjetnejši naslednji predsednik madžarske vlade, je napovedal, da se bo na stavbo madžarskega parlamenta po kar 14 letih vrnila zastava Evropske unije.

Politična odločitev za kljubovanje Bruslju

Zastavo Evropske unije so s stavbe madžarskega parlamenta v Budimpešti odstranili leta 2012, dve leti po nastopu druge Orbanove vlade. Odstranitev zastave je veljala za politično odločitev in signaliziranje Orbanovega zagovarjanja madžarske narodne suverenosti.

Na stavbi parlamenta v Budimpešti sta izobešeni zastavi Madžarske in Seklerske dežele, ki predstavlja pokrajino v Romuniji, kjer živijo predvsem etnični Madžari.

Leta 2013 je madžarska vlada na stavbo parlamenta nato ob zastavi Madžarske začela izobešati še zastavo madžarske narodne manjšine v Romuniji oziroma zastavo tako imenovane Seklerske dežele, zastave EU pa ni vrnila na pročelje parlamenta.

Leta 2014 je takratni predsednik madžarskega parlamenta László Kövér za medije pojasnil, da zastave ne bodo izobesili, ker to ni obvezno oziroma s tem ne kršijo protokolarnih pravil Evropske unije.

Peter Magyar je napovedal, da bodo na stavbi madžarskega parlamenta od zdaj plapolale tri zastave.

Zastava se vrača

Peter Magyar, najverjetnejši naslednji predsednik madžarske vlade in absolutni zmagovalec nedavnih madžarskih parlamentarnih volitev, je na družbenem omrežju Facebook (vir) v četrtek medtem napovedal:

"Ob ustanovni seji novega državnega zbora se bo zastava Evropske unije vrnila na pročelje parlamenta, izobešena pa bo skupaj z zastavo Madžarske in zastavo Seklerske dežele (zastavo madžarske manjšine v Romuniji, op. p.)."