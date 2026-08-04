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Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
4. 8. 2026,
6.42

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek
Ceuta migranti notranji minister Evropska unija srečanje kriza Španija

Torek, 4. 8. 2026, 6.42

33 minut

Notranji ministri EU na videokonferenci o vdoru migrantov v Ceuto

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Pedro Sanchez | K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. | Foto Reuters

K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije.

Foto: Reuters

Notranji ministri držav članic EU se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov.

Španski premier Pedro Sanchez je srečanje predlagal v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi in irskemu predsedstvu Sveta EU. V njem je bil kritičen do odzivov nekaterih držav članic, ki so po njegovih besedah Španijo neupravičeno napadale in ravnale sebično. Italija, zagovornica stroge politike na področju migracij, je spričo dogajanja v Ceuti začasno prekinila schengenski dogovor s Španijo.

Von der Leyen je v ponedeljek v odgovoru Sanchezu današnje srečanje označila za priložnost za nauke iz dogajanja v Ceuti. Poudarila je, da izzivi nezakonitih migracij zahtevajo skupen evropski odziv, enotno ukrepanje in solidarnost.

Ločeno pismo s pobudo za srečanje notranjih ministrov o Ceuti so na von der Leyen, Costo in irsko predsedstvo Sveta EU v petek tudi naslovili predstavniki 22 držav članic, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša. V njem so predlagali, da bi na videokonferenci uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer.

Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi naj bi na današnji videokonferenci predstavil predlog Rima, da bi na ravni EU vzpostavili centre za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah po t.i. albanskem modelu.

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Ceuta migranti notranji minister Evropska unija srečanje kriza Španija
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