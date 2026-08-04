Trije mladi pohodniki iz Italije so med večdnevnim obiskom Triglavskega pogorja doživeli nenavadno srečanje z divjimi živalmi. Na poti jih je presenetil trop volkov, zaradi česar so opustili nadaljevanje ture in na pomoč poklicali gorske reševalce.

Pohodniki so prvi dan štiridnevne ture načrtovali pot od planine Blato proti Vodnikovemu domu prek Planine v Lazu ter Lazovškega in Mišeljskega prevala. Do cilja niso prišli, saj so za enim od ovinkov naleteli na trop volkov, so na Facebooku zapisali v Gorski reševalni službi Bohinj.

Kot so sporočili gorski reševalci, so se volkovi po srečanju hitro umaknili v gozd, vendar so bili pohodniki zaradi dogodka tako pretreseni, da si poti niso upali nadaljevati. Na pomoč so jim priskočili gorski reševalci, ki so jih ponoči pospremili nazaj na izhodišče. Skupaj so nato poiskali primernejšo pot, po kateri naj bi nadaljevali svojo načrtovano turo.

Gorski reševalci ob tem poudarjajo, da so srečanja z volkovi zelo redka, saj se te živali praviloma izogibajo ljudem. Če pohodnik vendarle naleti na volka, svetujejo, naj ostane miren, se počasi umakne v smeri prihoda in govori z običajnim tonom glasu. Volk se namreč človeka praviloma boji in se mu izogne.