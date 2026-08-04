Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
4. 8. 2026,
11.06

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
volkovi pohodniki

Torek, 4. 8. 2026, 11.06

34 minut

Tri italijanske pohodnike na poti v Triglavsko pogorje presenetil trop volkov

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Volk, Volkovi | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Trije mladi pohodniki iz Italije so med večdnevnim obiskom Triglavskega pogorja doživeli nenavadno srečanje z divjimi živalmi. Na poti jih je presenetil trop volkov, zaradi česar so opustili nadaljevanje ture in na pomoč poklicali gorske reševalce.

Pohodniki so prvi dan štiridnevne ture načrtovali pot od planine Blato proti Vodnikovemu domu prek Planine v Lazu ter Lazovškega in Mišeljskega prevala. Do cilja niso prišli, saj so za enim od ovinkov naleteli na trop volkov, so na Facebooku zapisali v Gorski reševalni službi Bohinj. 

Kot so sporočili gorski reševalci, so se volkovi po srečanju hitro umaknili v gozd, vendar so bili pohodniki zaradi dogodka tako pretreseni, da si poti niso upali nadaljevati. Na pomoč so jim priskočili gorski reševalci, ki so jih ponoči pospremili nazaj na izhodišče. Skupaj so nato poiskali primernejšo pot, po kateri naj bi nadaljevali svojo načrtovano turo.

Gorski reševalci ob tem poudarjajo, da so srečanja z volkovi zelo redka, saj se te živali praviloma izogibajo ljudem. Če pohodnik vendarle naleti na volka, svetujejo, naj ostane miren, se počasi umakne v smeri prihoda in govori z običajnim tonom glasu. Volk se namreč človeka praviloma boji in se mu izogne.

reševanje, gore, letalska policija, LPE GPU
Novice Huda nesreča motorista, reševali so ga z vrvjo in helikopterjem
Sava, Zagreb, Hrvaška, truplo, policija, preiskava
Novice V Savi našli okrvavljeno truplo neznane osebe #foto
Nataša Pirc Musar
Novice Po razkritjih policije so se oglasili tudi iz predsedničinega urada
Hormuška ožina, ladja
Novice Lažni inženir z ladje ogoljufal Slovenko za 27 tisoč evrov
volkovi pohodniki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.