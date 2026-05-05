Svoboda je v dopisu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću prijavila poslanca SDS Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu zaradi žaljivega zapisa o predsednici republike Nataši Pirc Musar očitajo kršenje načel o dostojnosti in spoštljivosti poslancev. Predlagajo, da mu kolegij predsednika DZ izreče opomin z objavo na spletnih straneh DZ.

Mahnič je namreč na X po tistem, ko je predsednica republike sporočila, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja in kot odziv na zapise, iz katere je izhajalo, da Pirc Musar ne želi podeliti mandata za sestavo vlade prvaku SDS Janezu Janši, zapisal: "Koga briga komunajzarka Nataša Pirc Musar, saj mu ga bomo poslanci podelili, če bo naslednji teden sprejet zakon o vladi in bomo nato uskladili koalicijsko pogodbo".

Mahnič se je odzval neprimerno in nedostojno

V največji poslanski skupini so v današnjem dopisu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću, pod katerega se je podpisal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic, ocenili, da se je poslanec Mahnič odzval neprimerno in nedostojno svoji funkciji.

Očitajo mu kršenje 8. člena etičnega kodeksa za poslance, ki govori o načelih dostojnosti in spoštljivosti. Med drugim določa, da je poslanec dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren.

V Svobodi ob tem poudarjajo, da so poslanci pri izvrševanju svoje funkcije dolžni ščititi ugled parlamenta in integriteto svoje funkcije, dostojno vedenje pa ohranjati "v vsaki situaciji in položaju, ne glede na konkretna stališča, nazorske poglede in nestrinjanje".

"Napad na dostojanstvo drugega z neprimernim etiketiranjem, javnim obračunavanjem, žalitvami je za poslanca neprimeren in nesprejemljiv," so zapisali v dopisu predsedniku DZ. Ocenili so tudi, da je predsednica republike v omenjenem primeru ravnala v okviru svojih pristojnosti.

Že v preteklih mandatih se je Mahniču očitalo več kršitev

Predlagajo, da kolegij predsednika DZ Mahniču izreče opomin z objavo na spletnih straneh DZ. Menijo, da gre za hujšo kršitev etičnega kodeksa in da je treba "to žaljivo in nedostojno komunikacijo zatreti že v kali oziroma na začetku mandata".

Sajovic je ob tem v zapisu izrazil še užaloščenost, da se etični standardi, zapisani v kodeksu, ne spoštujejo. "In da se neprimerna in nedostojna komunikacija nekaterih poslancev ponavlja iz mandata v mandat. In to zato, ker se večina v državnem zboru ne želi ali pa ne zmore ograditi od takih ravnanj in jih ostro obsoditi," je ocenil.

V dopisu so v Svobodi spomnili še, da se je poslancu Mahniču že v preteklih mandatih očitalo več kršitev etičnega kodeksa poslancev, nekatere žaljive izjave pa so po mnenju Svobode postale Mahničev zaščitni znak. "Je eden najbolj žaljivih poslancev DZ in se bo kot tak tudi zapisal v zgodovino delovanja DZ. Žal pa se mu, kot kaže, kar nam ne more in ne sme biti v ponos, žaljivi in nedostojni zapisi na družbenih omrežjih obrestujejo. Ker zoper njih državni zbor ne ukrepa," so izpostavili.

Sajovic je tako opozoril, da je spoštovanje kodeksa ključno, če želijo doseči njegov namen.