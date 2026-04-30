Izreden uspeh srednje šole v Trbovljah

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje je bila uvrščena med 50 finalistov svetovnega izbora Global Schools Prize 2026 na področju preobrazbe z umetno inteligenco. Šola je bila izbrana med skoraj 3000 nominacijami in prijavami iz 113 držav po vsem svetu, so v sporočilu za javnost navedli organizatorji.

Šole so se na tekmovanje prijavile v različnih kategorijah. Kot so na svoji spletni strani zapisali na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, so se prijavili v kategorijo preobrazbe z umetno inteligenco (AI transformation). Na tem področju na čelu z učiteljem Urošem Ocepkom namreč "orjejo ledino pri uvajanju umetne inteligence že od leta 2018", so navedli.

Najboljših 50 šol se vključi v globalno mrežo, kjer pridobijo dostop do partnerstev, strokovnega razvoja in priložnosti za sodelovanje z drugimi institucijami, so sporočili organizatorji.

Ena od šol bo prejela skoraj pol milijona evrov

Zmagovalec bo predvidoma razglašen na dogodku Education World Forum v Londonu maja. 50 finalistov bo zoženih na deset zmagovalcev po kategorijah, ki bodo prejeli po 50.000 dolarjev (42.700 evrov). Med njimi bo ena šola prejela glavno nagrado in 500.000 dolarjev (dobrih 427 tisoč evrov) za širitev svojega vpliva, so navedli.