Avtorji:
M. T., STA

Četrtek,
30. 4. 2026,
15.52

Četrtek, 30. 4. 2026, 15.52

Izreden uspeh srednje šole v Trbovljah

Vsi evropski finalisti Global Schools Prize 2026 | Vsi evropski finalisti Global Schools Prize 2026. | Foto Varkey Foundation, Global Schools Prize

Foto: Varkey Foundation, Global Schools Prize

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje je bila uvrščena med 50 finalistov svetovnega izbora Global Schools Prize 2026 na področju preobrazbe z umetno inteligenco. Šola je bila izbrana med skoraj 3000 nominacijami in prijavami iz 113 držav po vsem svetu, so v sporočilu za javnost navedli organizatorji.

Šole so se na tekmovanje prijavile v različnih kategorijah. Kot so na svoji spletni strani zapisali na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, so se prijavili v kategorijo preobrazbe z umetno inteligenco (AI transformation). Na tem področju na čelu z učiteljem Urošem Ocepkom namreč "orjejo ledino pri uvajanju umetne inteligence že od leta 2018", so navedli.

Najboljših 50 šol se vključi v globalno mrežo, kjer pridobijo dostop do partnerstev, strokovnega razvoja in priložnosti za sodelovanje z drugimi institucijami, so sporočili organizatorji.

Ena od šol bo prejela skoraj pol milijona evrov

Zmagovalec bo predvidoma razglašen na dogodku Education World Forum v Londonu maja. 50 finalistov bo zoženih na deset zmagovalcev po kategorijah, ki bodo prejeli po 50.000 dolarjev (42.700 evrov). Med njimi bo ena šola prejela glavno nagrado in 500.000 dolarjev (dobrih 427 tisoč evrov) za širitev svojega vpliva, so navedli.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.