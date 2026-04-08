V občini Sveta Trojica bo odslej po telefonu občane pozdravljala digitalna tajnica, ki deluje s pomočjo umetne inteligence, so sporočili s trojiške občine. Dodali so, da so po njihovi oceni ena prvih občin v Sloveniji, ki uvaja takšno rešitev v vsakodnevno delo občinske uprave. "Cilj je boljša organizacija dela, večja preglednost in predvsem hitrejša obravnava pobud občanov," so še zapisali.

Novo občinsko sodelavko v občini Sveta Trojica so poimenovali Klara, je na Facebook profilu zapisal župan občine David Klobasa. Na občini, ki leži v Slovenskih goricah, se bo tako od petka dalje ob klicu na številko tajništva oglasila digitalna tajnica, ki deluje s pomočjo umetne inteligence.

Dodali so, da se z občani pogovarja na naraven način, prepozna vsebino klica in ga usmeri v pristojno pisarno. "Ključna razlika pa nastopi v trenutku, ko se klic zaključi, saj se pripravi povzetek pogovora, vsebina se evidentira kot uradni zaznamek, zagotovljena pa je tudi popolna sledljivost komunikacije in postopkov," so ob tem zapisali na trojiški občini.

"Vedno se oglasi, pazljivo posluša, razume in vas brez zapletov usmeri tja, kjer boste najhitreje prišli do odgovora. Njena naloga je preprosta, poskrbeti, da noben klic ne ostane spregledan in da vsaka zadeva dobi jasno pot obravnave," so ob uvedbi nove sodelavke, ki deluje s pomočjo umetne inteligence, zapisali na občini.

Na občini zagotavljajo, da človeški stik ostaja temelj njihovega delovanja

Ob uvedbi novosti so na občini Sveta Trojica poudarili, da človeški stik ostaja temelj delovanja njihove občine. "Nova rešitev ga ne nadomešča, temveč nadgrajuje in omogoča, da se zaposleni še bolj posvetijo vsebini in reševanju konkretnih izzivov," so zapisali na občini Sveta Trojica in dodali, da je cilj uvedbe tovrstnega novega orodja, podprtega z umetno inteligenco, boljša organizacija dela, večja preglednost in predvsem hitrejša obravnava pobud občanov.

Na novost na občini so se odzvali tudi številni spletni komentatorji, med njimi pa so tako podporniki tovrstnega uvajanja napredne tehnologije kot tudi kritiki, ki novosti v občini niso sprejeli z največjim odobravanjem.