Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
8. 4. 2026,
11.16

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Sreda, 8. 4. 2026, 11.16

1 ura, 9 minut

V občini Sveta Trojica bo klice občanov sprejemala digitalna tajnica

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
občina Sveta Trojica, digitalna tajnica | Tajnica Klara, ki bo delovala s pomočjo umetne inteligence, bo nova sodelavka na občini Sveta Trojica. | Foto Facebook/David Klobasa

Tajnica Klara, ki bo delovala s pomočjo umetne inteligence, bo nova sodelavka na občini Sveta Trojica.

Foto: Facebook/David Klobasa

V občini Sveta Trojica bo odslej po telefonu občane pozdravljala digitalna tajnica, ki deluje s pomočjo umetne inteligence, so sporočili s trojiške občine. Dodali so, da so po njihovi oceni ena prvih občin v Sloveniji, ki uvaja takšno rešitev v vsakodnevno delo občinske uprave. "Cilj je boljša organizacija dela, večja preglednost in predvsem hitrejša obravnava pobud občanov," so še zapisali.

Novo občinsko sodelavko v občini Sveta Trojica so poimenovali Klara, je na Facebook profilu zapisal župan občine David Klobasa. Na občini, ki leži v Slovenskih goricah, se bo tako od petka dalje ob klicu na številko tajništva oglasila digitalna tajnica, ki deluje s pomočjo umetne inteligence.

Dodali so, da se z občani pogovarja na naraven način, prepozna vsebino klica in ga usmeri v pristojno pisarno. "Ključna razlika pa nastopi v trenutku, ko se klic zaključi, saj se pripravi povzetek pogovora, vsebina se evidentira kot uradni zaznamek, zagotovljena pa je tudi popolna sledljivost komunikacije in postopkov," so ob tem zapisali na trojiški občini.

"Vedno se oglasi, pazljivo posluša, razume in vas brez zapletov usmeri tja, kjer boste najhitreje prišli do odgovora. Njena naloga je preprosta, poskrbeti, da noben klic ne ostane spregledan in da vsaka zadeva dobi jasno pot obravnave," so ob uvedbi nove sodelavke, ki deluje s pomočjo umetne inteligence, zapisali na občini.

Na občini zagotavljajo, da človeški stik ostaja temelj njihovega delovanja

Ob uvedbi novosti so na občini Sveta Trojica poudarili, da človeški stik ostaja temelj delovanja njihove občine. "Nova rešitev ga ne nadomešča, temveč nadgrajuje in omogoča, da se zaposleni še bolj posvetijo vsebini in reševanju konkretnih izzivov," so zapisali na občini Sveta Trojica in dodali, da je cilj uvedbe tovrstnega novega orodja, podprtega z umetno inteligenco, boljša organizacija dela, večja preglednost in predvsem hitrejša obravnava pobud občanov.

Na novost na občini so se odzvali tudi številni spletni komentatorji, med njimi pa so tako podporniki tovrstnega uvajanja napredne tehnologije kot tudi kritiki, ki novosti v občini niso sprejeli z največjim odobravanjem.

Trendi Ta veščina je zaradi umetne inteligence postala redka supermoč. Jo imate?
Trendi Teh veščin umetna inteligenca ne more nadomestiti, mladi pa jih nujno potrebujejo
Trendi Lepa svetlolasa vojakinja, ki je prelisičila veliko Trumpovih podpornikov: vse je bila prevara
Novice Gimnazija Ledina uvedla detektorje kovin za preprečevanje uporabe telefonov in umetne inteligence pri testih
Novice Maribor v središču sveta: 300 raziskovalcev razpravlja o prihodnosti človeštva
novosti občani Slovenija digitalizacija digitalna tehnologija umetna inteligenca umetna inteligenca David Klobasa občina
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

