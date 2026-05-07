Ford naj bi bil v sklepni fazi dogovora s kitajskim koncernom Geely o prodaji dela njihove tovarne v španski Valencii, kjer bi Geely prvič proizvajal avtomobile za evropski trg pod lastno znamko. Po poročanju španskega La Tribuna de Automoción bi Kitajci prevzeli del proizvodnega obrata, kjer so nekoč izdelovali modele mondeo, galaxy in S-Max.

Ford v tovarni izdeluje le še kugo

Španska tovarna ima proizvodno zmogljivost približno 300 tisoč vozil letno, vendar trenutno tam nastaja le še model kuga. Tovarna je slabo izkoriščena, dogovor z Geelyjem pa bi za Ford pomenil pomembno finančno injekcijo.

Geely naj bi v Valencii začel proizvodnjo kompaktnega električnega križanca galaxy EX2, ki je bil lani med najbolje prodajanimi avtomobili na Kitajskem. Model temelji na modularni platformi GEA, namenjeni električnim in priključnohibridnim vozilom različnih velikosti.

Po navedbah virov iz avtomobilske industrije obstaja tudi možnost, da bi v isti tovarni nastajal novi Fordov model na Geelyjevi platformi. Ford je že napovedal prihod novega križanca, ki bo posredno nadomestil nekdanji model focus in bo na voljo z električnimi ter hibridnimi pogoni.

Sodelovanje bi bilo nadaljevanje Fordove strategije povezovanja z drugimi proizvajalci v Evropi. Električna modela explorer in capri že uporabljata Volkswagnovo platformo MEB, do konca desetletja pa Ford pripravlja še električne modele na Renaultovi tehnični zasnovi.

