Prvi krog iskanja kandidata za mandatarja neuspešen

DZ se je na današnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja DZ ne bo predlagala. V sredo bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko v 14 dneh svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

Predsednica republike Pirc Musar je v prvem krogu edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade. Kot je pojasnila, je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati.

V dopisu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću je zapisala tudi, da se je med posvetovanji z vodji poslanskih skupin in po njih pokazalo, da v tej fazi postopka ni spoštovanja in zaupanja, ki sta nujna za nadaljevanje poštenih posvetovanj. Po opravljenih posvetovanjih tudi ni prejela glasov, potrebnih za izvolitev novega predsednika vlade, relativni zmagovalec volitev, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, pa ji je dejal, da v teh okoliščinah soglasja za prevzem mandata ne more dati, je navedla.

V sredo drugi krog

Po neuspešnem prvem krogu iskanja mandatarja bo drugi krog stekel v sredo. V njem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Mogoči predlagatelji bodo imeli 14 dni časa za vložitev kandidatur, volitve pa se bodo opravile najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev kandidatur.

Rok, v katerem je mogoče predlagati kandidate za predsednika vlade, začne torej teči 6. maja in se izteče 19. maja, je na seji pojasnil podpredsednik DZ Danijel Krivec.

V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije, čeprav priznava, da ima pomisleke glede prevzema vodenja države v zahtevnih razmerah.

Koalicijo bo po napovedih oblikoval s strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Ta število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14. Poleg poslancev SDS so za spremembo glasovali poslanci NSi, SLS in Fokusa, Demokratov in Resni.ce, ki so tudi pri nekaterih drugih glasovanjih v tem sklicu DZ delovali usklajeno.

Nekatere izmed teh strank so že prejele vsebinska izhodišča za nadaljnja pogajanja. Pogovori potekajo stran od oči javnosti in v zelo ozkem krogu.

Če v drugem krogu kandidat za mandatarja ni izvoljen, predsednik republike razpusti DZ in razpiše nove volitve, razen če DZ v 48 urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene izvesti ponovnih volitev predsednika vlade. Za njegovo izvolitev zadošča večina opredeljenih glasov navzočih poslancev.