Hrvaška letalska družba Croatia Airlines je zaradi drastičnega zvišanja cen letalskega goriva, ki je povzročilo krizo v svetovnem zračnem prometu, v naslednjem četrtletju odpovedala okoli 900 letov oziroma pet odstotkov od skupno načrtovanih 27.000 poletov. Letalske družbe po vsem svetu so samo maja odpovedale zaravi visokih cen goriva opovedale 13.000 letov, kar pomeni, da sta bila iz voznega reda izbrisana dva milijona sedežev, poroča RTL.

Cene letalskega goriva so se zaradi napada na Iran drastično povišale, kar je povzročilo največjo krizo v zračnem prometu od pandemije koronavirusa. Slaven Žabo, direktor komercialnih zadev pri Croatia Airlines, je potrdil, da so razmere resne. "Neugodne geopolitične razmere so negativno vplivale na ceno goriva. Cena letalskega goriva se je od izbruha krize podvojila in je rasla močneje kot cena surove nafte. Trenutni stroški goriva bodo v tem obdobju vsem letalskim družbam, vključno s Croatia Airlines, povzročili večmilijonske izgube," je dejal Žabo.

V podjetju uvajajo krizno upravljanje

Kot odgovor na krizo je podjetje uvedlo krizno upravljanje. "Stroške poskušamo izravnati z optimizacijo mreže letov in zmogljivosti ter povečanjem učinkovitosti," je dejal Žabo. Na vprašanje, kaj optimizacija natančno pomeni, je odgovoril: "Optimizacija pomeni uskladitev zmogljivosti s trenutnim povpraševanjem, stroški samega letenja in višino prihodkov na določeni poti, kar seveda vključuje tudi odpoved letov." Potrdil je, da je Croatia Airlines odpovedala okoli 900 letov, a je tudi opozoril, da ima podjetje v tem težkem obdobju še vedno do 100 letov na dan.

Kaj se bo zgodilo s cenami vstopnic?

"Poleg cene goriva, ki je ključni strošek, bodo na cene vozovnic v prihajajočem obdobju vplivale tudi cene drugih storitev, ki so jih povišali. Letališče Zagreb je na primer 1. junija napovedalo 20-odstotno podražitev, višje letališke takse pa bodo neposredno vplivale na ceno vozovnic," je dejal Žabo.

Ni pa mogel natančno določiti, za koliko bi se lahko vozovnice podražile. "Trenutno je težko napovedati te zneske. Cene vozovnic v teh okoliščinah nihajo, ker so odvisne tudi od povpraševanja na posamezni poti. Na primer, v prvem četrtletju letošnjega leta so bile cene v domačem prometu nižje za pet odstotkov," je dejal. Poudaril je, da bo Croatia Airlines kljub vsemu ostala osredotočena na konkurenčnost in zagotavljanje stabilne povezljivosti na Hrvaškem.

Kljub izzivom je Žabo optimističen glede turistične sezone. "V teh negativnih geopolitičnih okoliščinah je močna operativna rast Croatia Airlines v prvi polovici leta pozitivna. V prvih štirih mesecih smo dosegli 23-odstotno povečanje števila potnikov oziroma skoraj 100.000 več potnikov. Ta rast je močno prispevala k pozitivnemu turističnemu rezultatu v prvi polovici leta. Glede na te številke, pa tudi trenutno stanje rezervacij, imamo razlog za optimizem in lahko pričakujemo dobro sezono," je zaključil Žabo.