otroci granata bomba eksplozija Avstrija

Nedelja, 3. 5. 2026, 16.23

49 minut

V Avstriji v eksploziji sredstva iz druge svetovne vojne ranjenih pet otrok

Avtorji:
D.K., STA

V eksploziji ob tabornem ognju je bilo v soboto v avstrijski zvezni deželi Zgornja Avstrija poškodovanih pet otrok, starih od deset do 14 let. Eksplodiralo je bojno sredstvo še iz časa druge svetovne vojne, pri čemer ni jasno, kako se je znašlo na mestu tabornega ognja. Granato je policija našla pod še enim kuriščem.

Do eksplozije na območju Freistadta je prišlo v soboto zvečer, ko je skupina mladih sedela ob ognju pred poslopjem, kjer pogosto stanujejo skupine mladih. Peterico otrok, ki so utrpeli lažje poškodbe, so prepeljali v bolnišnico v Linzu.

Policija je med preiskavo območja še pod enim kuriščem našla granato iz obdobja druge svetovne vojne. Preiskava, kako sta se sredstvi znašli tam, še poteka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Čeprav v Avstriji še vedno odkrivajo eksplozivna telesa iz časa druge svetovne vojne, zlasti med izkopavanji ob gradbenih delih, so tovrstni incidenti po poročanju agencije Reuters redki.

