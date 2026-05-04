Nova diagnostika razkriva, kako se bo telo odzvalo na implantat

Večina ljudi ob razmišljanju o zobnih implantatih pomisli predvsem na eno stvar – ali imajo dovolj kosti. Prav to je pogosto razlog, da se mnogi sploh ne odločijo za pregled, saj so morda že slišali, da pri njih to ne bo mogoče. A sodobna implantologija danes presega takšne poenostavljene ocene. Uspešnost terapije namreč ni odvisna le od količine in kakovosti kosti, temveč tudi od širšega stanja organizma.

V ozadju vsake uspešne vgradnje implantata poteka kompleksen biološki proces, pri katerem imajo pomembno vlogo presnovni dejavniki, ravnovesje vitaminov in mineralov ter splošno stanje telesa. Prav ti dejavniki lahko odločilno vplivajo na to, kako dobro se bo implantat povezal s kostjo in ali bo terapija dolgoročno uspešna.

Zato v Ortoimplant DENTAL SPA, kjer se pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša že več kot 30 let ukvarjajo tudi z najzahtevnejšimi primeri brezzobosti in pomanjkanja čeljustne kosti, uvajajo drugačen pristop k načrtovanju terapij. Namesto da bi se zanašali na ocene in predvidevanja, temeljijo na konkretnih, merljivih podatkih o delovanju organizma. Njihov cilj je preprost – že pred posegom zagotoviti večjo predvidljivost, večjo varnost in dolgoročno uspešnost zdravljenja.

Dr. Zdenko Trampuš, DDS (Doctor of Dental Surgery), ustanovitelj in vodja klinike Ortoimplant DENTAL SPA, je eden vodilnih implantologov v regiji z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju napredne implantologije in celostne obnove zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Pomanjkanje čeljustne kosti danes ni več nepremostljiva težava

Če bi še pred nekaj leti vprašali, zakaj implantat pri nekaterih pacientih ne doseže optimalnega rezultata, bi bil odgovor precej preprost: pomanjkanje čeljustne kosti. Danes pa vemo, da je slika bistveno širša.

Na proces osteointegracije – torej zraščanja implantata s kostjo – lahko vplivajo številni dejavniki, ki niso vidni na prvi pogled. Pomanjkanje vitamina D, neravnovesje kalcija in fosforja, prikrita vnetja ali presnovna odstopanja so le nekateri izmed razlogov, zakaj telo včasih ne reagira tako, kot bi si želeli.

Prav zato so v Ortoimplant DENTAL SPA naredili korak naprej.

Diagnostika, ki spremeni potek terapije

Namesto da bi se zanašali zgolj na klasično diagnostiko, so v svoj pristop vključili tudi diagnostiko kostnega metabolizma – napredno analizo, ki omogoča vpogled v delovanje organizma na povsem novi ravni.

Gre za preprost, a izjemno informativen postopek, pri katerem z analizo krvi preverijo več kot 50 ključnih parametrov, povezanih z zdravjem kosti in presnovnimi procesi v telesu.

Rezultat? Zdravnik še pred posegom natančno razume, v kakšnem stanju je vaš organizem in kako se bo najverjetneje odzval na implantološko terapijo.

Zakaj je to pomembno? Ker omogoča nekaj, kar je bilo v preteklosti težko dosegljivo – resnično personalizirano načrtovanje terapije.

Na podlagi pridobljenih podatkov lahko: pravočasno odkrijejo morebitna tveganja,

pripravijo organizem na poseg,

optimizirajo pogoje za uspešno zraščanje implantata,

povečajo dolgoročno stabilnost in uspešnost terapije. Namesto negotovosti pacient tako dobi jasne odgovore in terapijo, ki temelji na njegovem dejanskem stanju, ne na povprečjih.

Kaj pa, če so vam rekli, da nimate dovolj kosti?

To je eden najpogostejših stavkov, ki jih pacienti slišijo, preden sploh začnejo razmišljati o implantatih. In pogosto tudi razlog, da preprosto nehajo iskati rešitev. A sodobna implantologija danes ponuja bistveno več.

V Ortoimplant DENTAL SPA se zavedajo, da je vsak primer edinstven, zato pri načrtovanju terapije ne gledajo le na količino kosti, temveč upoštevajo celotno sliko. Prav kombinacija napredne diagnostike in sodobnih implantoloških tehnik jim omogoča, da lahko pomagajo tudi pacientom, ki so bili drugje že zavrnjeni.

Izguba zob lahko sčasoma povzroči tudi postopno izgubo čeljustne kosti, kar vpliva na stabilnost proteze in videz obraza. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Rešitve tudi za najzahtevnejše primere

Pri popolni ali delni brezzobosti se danes najpogosteje uporabljajo koncepti All-on-4 in All-on-X, kjer je celoten zobni lok fiksno pritrjen na manjše število implantatov. Takšen pristop omogoča stabilno, funkcionalno in estetsko rešitev brez dolgotrajnih postopkov.

Ko pa je kosti res malo, pridejo v ospredje naprednejše metode, ki premikajo meje mogočega: zigomatični implantati, ki se sidrajo v lično kost,

pterigoidni implantati, ki izkoriščajo globlje strukture kosti,

transnazalni implantati, namenjeni zahtevnim primerom v zgornji čeljusti, in

individualizirani subperiostalni implantati, izdelani posebej za anatomijo posameznega pacienta. Takšne metode omogočajo fiksno rešitev tudi tam, kjer bi bila še pred leti edina možnost snemna proteza.

Prikaz implantološke rešitve ALL-ON-4, kjer je celoten zobni lok stabilno pritrjen na štiri strateško nameščene implantate. Takšna razporeditev omogoča izjemno stabilnost, naraven videz in polno funkcionalnost zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Ko se napredna diagnostika in tehnologija združita

Če napredne implantološke tehnike odgovarjajo na vprašanje, kako rešiti težavo, nova diagnostika kostnega metabolizma odgovori na vprašanje, kako to narediti čim bolj varno in uspešno.

Zdravniki tako ne izberejo le ustrezne metode (All-on-4, Zygoma, transnazalni implantati …), temveč terapijo dodatno prilagodijo glede na odziv vašega telesa.

To pomeni: večjo predvidljivost posega,

boljše pogoje za celjenje,

manj tveganj za zaplete,

dolgoročno stabilnejši rezultat. Za pacienta pa to pomeni predvsem eno – večjo gotovost, da bo odločitev za implantate tudi dolgoročno prava.

Prvi korak: natančna diagnostika in jasen načrt

Ne glede na to, ali razmišljate o implantatih že dlje časa ali šele raziskujete možnosti, se vse začne s specialistično-diagnostičnim pregledom. V Ortoimplant DENTAL SPA ta pregled ni zgolj formalnost, temveč temelj celotne terapije. Njegov namen je, da zdravnik pridobi popolno sliko o vašem stanju in na tej podlagi pripravi individualen načrt zdravljenja.

Pregled vključuje:

funkcijsko-diagnostični pregled z maksilofacialno analizo,

2D RTG-ortopan in napredno 3D CBCT-slikanje,

digitalno skeniranje in fotografiranje trenutnega stanja,

specialistično obravnavo,

izdelavo in predstavitev terapevtskega načrta.

Takšen pristop omogoča, da pacient že na začetku natančno razume svoje možnosti, potek terapije in pričakovane rezultate.

Natančna diagnostika je ključni korak pri zahtevnih implantoloških primerih. Foto: Jan Lukanović

Brez strahu, brez stresa

Veliko ljudi odlaša z odločitvijo za implantate ne le zaradi stanja v ustih, temveč tudi zaradi strahu pred posegom. Prav zato so v Ortoimplant DENTAL SPA razvili edinstven pristop, ki združuje vrhunsko medicino z občutkom sproščenosti. Njihov protokol DENTAL SPA vključuje najsodobnejšo digitalno diagnostiko, napredne implantološke metode in podporne terapije za hitrejše celjenje.

Posebnost klinike je tudi možnost analgosedacije, stanja zmanjšane zavesti, ki poteka pod nadzorom anesteziologa. To pomeni, da lahko poseg poteka brez bolečine, strahu in neprijetnih občutkov.

Podpora telesu za boljše okrevanje

Pomemben del njihovega pristopa so tudi dodatni tretmaji DENTAL SPA, ki pomagajo telesu pri pripravi na poseg in okrevanju po njem. Med njimi so limfna drenaža za zmanjšanje oteklin, ozonoterapija za hitrejše celjenje, magnetoterapija, intravenska vitaminsko-mineralna podpora in hiperbarična kisikova terapija.

Njihov edinstveni protokol DENTAL SPA združuje vrhunsko medicino z okoljem, ki je zasnovano za pomiritev in podporo telesu. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Pacientom je na voljo tudi Zuu Bar, edinstven prostor, kjer lahko čas pred posegom ali njem preživijo brez klasičnega občutka zobozdravstvene ordinacije.

Ko je pristop resnično individualen

Vsak pacient ima svojo zgodbo, svoje zdravstveno stanje in svoja pričakovanja. Prav zato v Ortoimplant DENTAL SPA poudarjajo personaliziran pristop – od prvega pregleda do končne rešitve.

Kombinacija napredne diagnostike (tudi kostnega metabolizma), sodobnih implantoloških tehnik in celostne obravnave v DENTAL SPA omogoča, da je vsaka terapija prilagojena posamezniku – ne le njegovemu nasmehu, temveč celotnemu organizmu.

Ob dr. Trampušu v kliniki deluje sin dr. Martin Trampuš, ki z mladostno zagnanostjo v delo prinaša energijo in sodobne digitalne pristope. Foto: Jan Lukanović