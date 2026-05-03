Pirc Musar: Vprašanje kakovosti medijev je vprašanje kakovosti naše demokracije

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. "To ni vprašanje enega prispevka ali ene institucije – to je vprašanje kakovosti naše demokracije," je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev.

Brez svobodnih, odgovornih in profesionalnih medijev po njeni oceni ni mogoče zagotoviti obveščenih državljank in državljanov, ni mogoče nadzirati oblasti in ni mogoče graditi zaupanja v institucije.

"Zaradi populističnih nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV-prispevka si moramo zato ob letošnjem svetovnem dnevu svobode medijev zastaviti nevarno vprašanje: kdo in kako bo zagotavljal neodvisno, kakovostno in vsem dostopno javno informiranje, orkester, oddaje o kulturi, oddaje za gluhe, servis za obe manjšini, vzdrževanje in hranjenje RTV-arhiva, mladinski in otroški program, izobraževalne vsebine, prenose državnih proslav ... Naj nadaljujem? Večine tega na komercialnih medijih ni. Ker se ne izplača," je navedla v poslanici.

Pirc Musar: Pomembno je razumeti razliko med različnimi vrstami medijev

Za odgovor na to vprašanje je po njenih besedah pomembno razumeti razliko med različnimi vrstami medijev. "Javni medij deluje v interesu javnosti – njegovo poslanstvo je zagotavljati verodostojne informacije in vse zgoraj naštete vsebine. Tam mora biti prostor za pluralno razpravo. Financiranje, kot je RTV-prispevek, ni namenjeno oblasti in ni nepotreben strošek prebivalca. Namenjen je zaščiti uredniške in institucionalne neodvisnosti pred političnimi in kapitalskimi pritiski," je izpostavila predsednica.

Državni medij pa je po njenih navedbah pod neposrednim vplivom oblasti in služi predvsem njenim interesom – tak model ni združljiv z demokratičnimi standardi, ki jih zagovarjamo. Bi si ga pa kdo morda želel, je dodala.

Kot je še pojasnila v poslanici, komercialni mediji delujejo na trgu in so pomemben del medijskega prostora, vendar jih vodijo predvsem poslovni interesi, kar pomeni, da ne morejo in ne smejo nadomestiti javnega servisa.

"Na videz enostavne rešitve so zelo nevarne"

"Prav zato so na videz enostavne rešitve, ki obljubljajo ukinitev stabilnih virov financiranja javnih medijev, zelo nevarne. Brez ustreznega, sistemsko urejenega financiranja javni medij ne postane bolj svoboden – nasprotno, postane bolj ranljiv. Ranljiv za politične pritiske, za kapitalske interese in za kratkoročne odločitve, ki ne sledijo javnemu interesu," je prepričana Pirc Musar.

"Svoboden tisk je lahko seveda dober ali slab, a zagotovo brez svobode tisk ne bo nič drugega kot slab," je spomnila na besede francoskega pisatelja Alberta Camusa. "Ta misel danes zveni še posebej aktualno. Svoboda medijev ni samoumevna in ni dana enkrat za vselej. Je odgovornost, ki jo moramo kot družba vsak dan znova varovati," je dodala.

"Slovenija potrebuje močne, neodvisne in raznolike medije. Potrebuje javni medij, ki je zavezan strokovnosti, preverjanju dejstev in javnemu interesu. In potrebuje politično zrelost, ki presega kratkoročne populistične koristi," je navedla. Pozvala je k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora.