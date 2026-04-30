Nepremičnine 2026: kupiti, graditi ali prenoviti?

Nepremičninski trg v Sloveniji ostaja živahen, zato od kupcev, graditeljev in vseh, ki se lotevajo prenove, zahteva več premisleka in dobre priprave. Odločitev, sprejeta prehitro ali brez pravih informacij, se lahko pozna še dolgo, tudi pri vaših financah. Kje začeti in na kaj biti pozoren pri nakupu, gradnji ali prenovi doma, pojasnjujemo v nadaljevanju.

Nakup nepremičnine: kje začeti?

Nakup stanovanja ali hiše je za večino ena najpomembnejših finančnih odločitev v življenju. Preden začnete oglede nepremičnin, je ključno razumeti, koliko si realno lahko privoščite, kakšne so vaše finančne zmožnosti in na kaj morate biti pozorni pri pregledu nepremičnine. Na spletnih straneh vsebinskega središča Moj dom z NLB so zbrani nasveti, orodja in kalkulatorji za vse faze nakupa doma, ki vam pomagajo pri vsaki od teh odločitev.

Strokovnjaki svetujejo, da najprej preverite finančne zmožnosti in šele nato začnete resno iskati nepremičnino. S tem pridobite jasno sliko o svojem proračunu in ste pri pogajanjih s prodajalcem v bistveno močnejšem položaju. Kaj preveriti pred nakupom, kakšen je postopek in na katere pravne vidike biti pozoren, je zbrano na strani Kupujem dom.

Posebno pozornost velja nameniti pravno-formalnim vidikom: preveriti je treba vpis v zemljiško knjigo, morebitne hipoteke ali služnosti ter energetsko izkaznico, ki je pri prodaji obvezna. Prav energetski razred nepremičnine vse bolj vpliva na ceno. Kupci so po podatkih nepremičninskih strokovnjakov za energetsko učinkovito stanovanje praviloma pripravljeni odšteti opazno več kot za primerljivo nepremičnino slabšega razreda.

Pomembno je tudi, da si pred nakupom vzamete čas za pregled več nepremičnin v različnih razmerah, idealno ob različnih urah dneva in ob različnem vremenu. Vlaga, hrup sosedov, osončenost in dostop do parkirišča so dejavniki, ki jih na fotografijah ne vidite, a bistveno vplivajo na kakovost bivanja. Ne pozabite preveriti tržnih cen v okolici, preden začnete pogajanja, saj cena v oglasu in realna vrednost nepremičnine pogosto nista enaki.

Gradnja hiše: od ideje do ključa v roki

Gradnja lastne hiše je za mnoge življenjski projekt, a pot od ideje do vselitve je dolga in polna odločitev, ki imajo dolgoročne posledice. Zato je priprava ključna. Najprej je treba izbrati pravo parcelo in preveriti pogoje gradnje, nato uskladiti projekt z arhitektom, pridobiti gradbeno dovoljenje in šele nato začeti gradnjo. Vsaka od teh faz zahteva čas, denar in zanesljive partnerje.

Celotno pot, vključno z opisi posameznih faz in najpogostejšimi pastmi, najdete na straneh vse o gradnji hiše od ideje do vselitve. Posebej koristen je informativni izračun stroškov gradnje, ki vam na podlagi vaših vnosov prikaže okvirne stroške po posameznih fazah, vse od zemeljskih del do zaključnih obdelav.

Stroški gradnje tipične enodružinske hiše v Sloveniji so v zadnjih letih precej narasli. Strokovnjaki ocenjujejo, da se skupna investicija za hišo v velikosti približno 150 kvadratnih metrov giblje med 220 tisoč in 500 tisoč evri ali več, odvisno od lokacije, materialov in tipa gradnje. Z natančnim načrtovanjem in dobro izbranimi partnerji pa se marsikaterim neprijetnim presenečenjem da izogniti.

Poleg stroškov gradnje je treba vnaprej načrtovati tudi financiranje. Stanovanjski kredit za gradnjo hiše se izplačuje fazno, skladno z napredkom gradnje, kar vpliva na mesečne obveznosti v času gradnje. To je pomembna razlika v primerjavi s kreditom za nakup nepremičnine. Večina graditeljev podceni tudi čas, ki ga pridobivanje gradbenega dovoljenja vzame. Postopek je namreč lahko presenetljivo dolg, saj je odvisen od upravne enote, popolnosti dokumentacije in morebitnih dopolnitev vloge. Ta čas je smiselno izkoristiti za podrobno načrtovanje in pridobivanje ponudb izvajalcev.

Ključ do uspešne gradnje je dobra ekipa: zanesljiv arhitekt, nadzornik gradbišča in preverjena gradbena podjetja. Ne odločajte se zgolj na podlagi najnižje cene. Prav tako pomembni dejavniki so tudi reference in delovne izkušnje. Zamude in kakovostne napake v gradnji so namreč navadno dražje od prvotnega prihranka pri izbiri izvajalca.

Prenova doma: ko obstoječe postane novo

Prenova stanovanja ali hiše je pogosto pametnejša odločitev, kot si na prvi pogled zdi. Zlasti v primeru dobro lokacijsko umeščenih nepremičnin ali objektov z dobro konstrukcijo je obsežna prenova pogosto cenejša od nakupa novogradnje. Vprašanje je le, kako se je lotiti pametno in koliko bo stala.

Pri celoviti prenovi je ključno, da se odločite, koliko posegov boste izvedli naenkrat. Delna prenova je kratkoročno cenejša, a pogosto se izkaže, da bi bilo ob priložnosti boljše narediti več. Celovita prenova doma zajema vse faze obnove, od načrtovanja do izbire izvajalcev in financiranja ter je v marsikaterem primeru bolj ekonomična od postopnih posegov.

Pred začetkom prenove je priporočljivo pridobiti vsaj tri ponudbe različnih izvajalcev. Cene za primerljiva dela se med izvajalci lahko občutno razlikujejo, pri čemer nižja cena ne pomeni nujno slabše kakovosti in obratno. Okvirno predstavo o višini investicije si lahko ustvarite že pred prvim klicem izvajalca s kalkulatorjem za celovito prenovo doma. Zahtevajte pisne ponudbe z jasno razčlenitvijo stroškov materiala in dela.

Financiranje prenove je prav tako vredno premisliti vnaprej. Potrošniški kredit je primeren za manjše posege do nekaj tisoč evrov, za obsežnejše obnove pa je pogosto bolj ugoden stanovanjski kredit, ki omogoča daljšo dobo odplačevanja in nižjo mesečno obveznost. Pred odločitvijo je priporočljivo primerjati različne možnosti in izračunati skupne stroške financiranja.

Energetska učinkovitost: naložba, ki se povrne

Energetska prenova doma ni samo modna muha, temveč je dolgoročna finančna odločitev. Z ustrezno izolacijo, modernim sistemom ogrevanja ali sončno elektrarno lahko znižate letne stroške ogrevanja in električne energije, hkrati pa povečate vrednost nepremičnine in izboljšate bivalno udobje. Učinki so odvisni od izhodiščnega stanja stavbe in izbranih ukrepov, a so pri starejših, slabo izoliranih objektih pogosto zelo opazni že po prvi ogrevalni sezoni.

Ključ do uspešne energetske prenove je pravilno zaporedje ukrepov. Strokovnjaki priporočajo, da se najprej lotite toplotnega ovoja stavbe, torej izolacija fasade, strehe, tal in zamenjava oken. Šele nato je smiselno modernizirati sistem ogrevanja. S tem zagotovite, da nova toplotna črpalka ali kotel na pelete deluje v optimalnih pogojih in resnično prihrani, kolikor je obljubila.

Preden se odločite za konkretne ukrepe, je koristno narediti energetski pregled stavbe, ki pokaže, kje so največje toplotne izgube. Na podlagi tega lahko ukrepe prioritiziramo in razporedimo investicijo v več let. S kalkulatorjem energetske prenove pridobite oceno stroškov investicije in okvirno predstavo o pričakovanih energetskih prihrankih za vaš dom. Splošen pregled možnih ukrepov in kako se lotiti energetske prenove pa najdete na strani Izboljšujem energetsko učinkovitost doma.

