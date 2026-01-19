Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
8.15

39 minut

Mario Galunič kviz Joker

Mario Galunič je potrdil: kviz Joker se poslavlja

N. V.

Foto: Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna

Junija letos se končuje pot priljubljenega kviza Joker na TV Slovenija, je za Nedeljski dnevnik povedal Mario Galunič.

Urednik razvedrilnega programa Mario Galunič je v pogovoru za Nedeljski dnevnik potrdil, da bo pomladanska sezona kviza Joker tudi njegova zadnja. Kot je pojasnil, bodo letos posneli še 14 oddaj, junija pa se Joker poslavlja.

"V skoraj osmih letih smo dokazali, da je lahko na videz preprost kviz tudi velika oddaja," je za Nedeljski dnevnik še dejal Galunič in poudaril, da ga po več kot 30 letih delo pred kamero še vedno veseli: "Pogosto pridem na snemanje povsem izčrpan od delovnega tedna, a potem se zgodi tista studijska čarovnija in naenkrat vse težave izginejo."

