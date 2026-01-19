Mario Galunič je potrdil: kviz Joker se poslavlja

Junija letos se končuje pot priljubljenega kviza Joker na TV Slovenija, je za Nedeljski dnevnik povedal Mario Galunič.

Urednik razvedrilnega programa Mario Galunič je v pogovoru za Nedeljski dnevnik potrdil, da bo pomladanska sezona kviza Joker tudi njegova zadnja. Kot je pojasnil, bodo letos posneli še 14 oddaj, junija pa se Joker poslavlja.

"V skoraj osmih letih smo dokazali, da je lahko na videz preprost kviz tudi velika oddaja," je za Nedeljski dnevnik še dejal Galunič in poudaril, da ga po več kot 30 letih delo pred kamero še vedno veseli: "Pogosto pridem na snemanje povsem izčrpan od delovnega tedna, a potem se zgodi tista studijska čarovnija in naenkrat vse težave izginejo."

