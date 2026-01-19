Teniška igralka Olga Danilović je v nedeljo po velikem preobratu premagala legendarno Venus Williams. Tokrat jo v drugem krogu čaka izredno nevarna Coco Gauff, ki pa se zaveda kakovosti visokorasle srbske igralke.

Olga Danilović je po velikem preobratu premagala Venus Williams. Foto: Guliverimage

V nedeljo je na OP Avstralije zelo odmevala zmaga Olge Danilović, ki je po velikem preobratu premagala 45-letno Venus Williams, sedemkratno zmagovalko turnirjev za grand slam. Dvoboj se je končal z izidom 6:7, 6:3, 6:4. V tretjem nizu je Olga Danilović zaostajala že 0:4 in zdelo se je, da je njena letošnja avstralska zgodba končana. A za tem je sledil velik preobrat, saj je izbranka slovenskega vratarja Jana Oblaka dobila naslednjih šest iger in se zasluženo veselila zmage.

"Nisem veliko razmišljala, nisem imela česa izgubiti in si govorila, naj igram točko po točko. Težko je to doseči, da ne razmišljaš o čem drugem, a to je bil edini način. Uspelo mi je," je po dvoboju povedala 24-letna Danilović, ki pa je že dobila nasprotnico v drugem krogu prestižnega turnirja.

Foto: Guliverimage

"Olga je odlična igralka"

"To je Američanka Coco Gauff, tretja nosilka turnirja. To bo njuno prvo medsebojno srečanje in Gauff se zaveda, da jo čaka zelo neugodna nasprotnica. Ne pozabimo, da je Danilović levičarka, ki so na turneji v veliki manjšini.

"Prej sem trenirala z levičarko Alex Eala, zato upam, da mi bo ta trening pomagal … Igranje proti levičarki ni ravno pogosto, saj jih na turneji ni veliko. Olga je odlična igralka, premagala je že nekaj vrhunskih igralk, še posebej na tem turnirju, zato bo dvoboj zelo zahteven, a se ga veselim," je po današnjem dvoboju povedala, ko je v ponedeljek premagala Uzbekistanko Kamillo Rakhimovo.

