Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
9.09

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,88

Natisni članek

Natisni članek
Sašo Avsenik

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 9.09

1 ura, 23 minut

Sašo Avsenik se ne bo predal, odhaja na zdravljenje v tujino

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,88
Sašo Avsenik | Foto Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna

Rešitev za zdravstvene težave, ki mu otežujejo igranje harmonike, bo Sašo Avsenik skušal najti v Barceloni.

Sašo Avsenik je leta 2024 presenetil z razkritjem, da mora za vsaj nekaj časa odložiti harmoniko, potem ko so mu odkrili redko nevrološko bolezen fokalno distonijo, zaradi katere ima težave z roko. Nastopov svojega ansambla kljub temu ni odpovedal, imajo pa na odru dodatnega harmonikaša.

Sašo Avsenik, glasbenik, Ansambel Saša Avsenika
Trendi Sašo Avsenik mora zaradi bolezni odložiti harmoniko

Vnuk Slavka Avsenika ni vrgel puške v koruzo, ampak še naprej išče rešitev, da bi se mu stanje izboljšala. O tem je pred kratkim spregovoril v intervjuju za revijo Jana in opisal, s kakšnimi težavami se sooča: "Možgani podajo v prste ukaz A, vendar tja pride ukaz B. Zaradi težav lahko zdaj igram le trideset odstotkov tega, kar sem včasih. Začnem igrati, pa se mi prsti nekontrolirano zakrčijo in iztegnejo."

Zdaj gre pomoč iskat v tujino, natančneje na inštitut v Barceloni, specializiran za njegovo težavo. V intervjuju za Jano je povedal, da ga tam ne čakajo niti operacija niti zdravila, ampak bo šlo za trening možganov: "Pet dni bom preživel na kliniki z njihovim glavnim specialistom in z njim delal vaje. S seboj moram imeti harmoniko, s katero bova vadila, in tako bodo moji možgani mojemu telesu pošiljali nova sporočila."

Poudaril je še, da okrevanje v nobenem primeru ne bo hitro in da bo potrebne veliko vztrajnosti, a je na to pripravljen.

Oglejte si še:

Ansambel Saša Avsenika, Stožice
Trendi Ansambel Saša Avsenika z Zimsko pravljico na noge dvignil polne Stožice #video
Sašo Avsenik
Trendi Sašo Avsenik na dopustu razkril sladko skrivnost: prišel je dojenček
Sašo Avsenik
Trendi Sašo Avsenik o največji uspešnici: To so prizori in slike, ki si jih nisem upal niti predstavljati
Sašo Avsenik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.