Sašo Avsenik se ne bo predal, odhaja na zdravljenje v tujino

Sašo Avsenik je leta 2024 presenetil z razkritjem, da mora za vsaj nekaj časa odložiti harmoniko, potem ko so mu odkrili redko nevrološko bolezen fokalno distonijo, zaradi katere ima težave z roko. Nastopov svojega ansambla kljub temu ni odpovedal, imajo pa na odru dodatnega harmonikaša.

Vnuk Slavka Avsenika ni vrgel puške v koruzo, ampak še naprej išče rešitev, da bi se mu stanje izboljšala. O tem je pred kratkim spregovoril v intervjuju za revijo Jana in opisal, s kakšnimi težavami se sooča: "Možgani podajo v prste ukaz A, vendar tja pride ukaz B. Zaradi težav lahko zdaj igram le trideset odstotkov tega, kar sem včasih. Začnem igrati, pa se mi prsti nekontrolirano zakrčijo in iztegnejo."

Zdaj gre pomoč iskat v tujino, natančneje na inštitut v Barceloni, specializiran za njegovo težavo. V intervjuju za Jano je povedal, da ga tam ne čakajo niti operacija niti zdravila, ampak bo šlo za trening možganov: "Pet dni bom preživel na kliniki z njihovim glavnim specialistom in z njim delal vaje. S seboj moram imeti harmoniko, s katero bova vadila, in tako bodo moji možgani mojemu telesu pošiljali nova sporočila."

Poudaril je še, da okrevanje v nobenem primeru ne bo hitro in da bo potrebne veliko vztrajnosti, a je na to pripravljen.

