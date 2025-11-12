Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
12. 11. 2025,
21.40

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
futsal

Sreda, 12. 11. 2025, 21.40

17 minut

Pripravljalna tekma

Dan po porazu Slovenci premagali evropske prvake

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Futsal, splošna | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Slovenska futsalska reprezentanca je v Bragi odigrala še drugo pripravljalno tekmo s Portugalsko. Izbranci Tomislava Horvata so v torek proti evropskim prvakom izgubili z 1:3, v sredo pa dvakratne zaporedne evropske prvake premagali s 4:2.

Slovenska vrsta je po dobrem včerajšnjem odporu tudi tokrat dvoboj odprla zelo spodbudno, že po pol minute je zadel Luka Čop, ki je sprožil z desne strani in zadel bližnji zgornji kot. V 23. minuti so Slovenci podvojili prednost, ko je Jeremy Bukovec tekmecem odvzel žogo in sprožil s približno desetih metrov za 2:0 in izid polčasa.

Žan Janež je še povečal slovensko prednost po manj kot pol minute nadaljevanja, ko je zadel z roba šestmetrskega prostora. Portugalci so sicer dotlej na tekmi imeli nekaj lepih priložnosti, a je bil zanesljiv med vratnicama Nejc Berzelak. Nekajkrat se je stresel tudi okvir vrat, toda v 25. minuti so se znova veselili v slovenskem taboru, ko so si po protinapadu in strelu Uroša Đuriča domačini sicer precej nesrečno zabili avtogol za že 4:0.

V 28. minuti je Edmilson Kutchy zmanjšal zaostanek Portugalcev po lepi akciji, Tomas Paco pa je z volejem v 33. minuti dosegel nov gol za Portugalsko, ki je pritiskala večji del drugega polčasa.

Slovenija se je trinajstič pomerila s Portugalsko, ima pa dve zmagi in 11 porazov. Obe reprezentanci se sicer pripravljata na evropsko prvenstvo, ki ga bo konec januarja in v začetku februarja gostila tudi Slovenija.

futsal, slovenska futsal reprezentanca
Sportal Slovenci so se dobro upirali evropskim prvakom
futsal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.