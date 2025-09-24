Podelili smo plaketi Krekovi koči na Ratitovcu in Lavričevi koči na Gradišču

Sončen dan dežju navkljub so s svojo toplino in gostoljubjem na dan slovenskega športa ustvarili v Krekovi koči na Ratitovcu in Lavričevi koči na Gradišču. Vodstvo Planinske zveze Slovenije in spletnega portala Siol.net jim je 23. septembra slovesno predalo plaketi za naj visokogorsko in naj planinsko kočo 2025 ter za dobro delo čestitalo predanima ekipama, ki že desetletja pišeta svojevrstno planinsko zgodbo - prva na Gorenjskem, druga na Dolenjskem.

Obiskovalci gora so v 11. sezoni akcije Naj planinska koča Planinske zveze Slovenije (PZS) in medija Siol.net za zmagovalki izbrali Lavričevo kočo na Gradišču (509 m) kot naj planinsko in Krekovo kočo na Ratitovcu (1644 m) kot naj visokogorsko planinsko kočo. Prva praznuje prvo dolenjsko zmago v tem izboru, drugo so ob njeni stoletnici že tretjič okronali za najbolj priljubljeno visokogorsko kočo, njuna skupna točka pa so dolgoletna družinska oz. društvena oskrbniška tradicija in slastni flancati.

Plaketa v roke uigrane oskrbniške ekipe Krekove koče na Ratitovcu, že tretjič okronane za naj visokogorsko planinsko kočo. Foto: Manca Ogrin

Na Krekovi koči na Ratitovcu je predstavnike PZS in Siol.net pričakala številčna zasedba oskrbniške ekipe Krekove koče, ki v kuhinji, v koči in zunaj nje že desetletja skrbi za gostoljubje in urejenost te priljubljene gorenjske planinske postojanke. Na čelu je že več kot četrt stoletja oskrbnica Anica Lotrič z možem Lojzetom Lotričem, predsednikom Planinskega društva za Selško dolino Železniki. Z zadovoljnima in nasmejanima gonilnima silama so se veselili tudi preostali člani oskrbniške ekipe: Veronika, Albina, Lojze, France, Robi, Vinko, Ludvik in Miloš, vsi člani upravnega odbora PD, ki vsak deluje še v kakšni drugačni društveni vlogi, bodisi v vodništvu, pri urejanju planinskih poti, varstvu gorske narave, tajništvu ...

Bili so enotni, da so "usklajena ekipa, ki vidi delo ter imajo dobra šefico in šefa", Lojze pa je prav tako poudaril, da "brez tako dobre ekipe ne bi tako dobro delali".Krekovo kočo že 40 let vzdržujejo in oskrbujejo v planinskem društvu sami. Čez leto se izmenjuje devet skupin članov društva, poleti pa jih pet od teh po en mesec dežura in v tem času jim pri oskrbovanju koče ob koncih tedna pomagajo tudi ostali in domači, saj je obisk koče res velik - zadnjo nedeljo so na primer spekli okrog 550 flancatov, eden tistih, ki dela najboljše testo zanje, pa je prav predsednik Lotrič: "Veseli smo, da je Krekova koča tako priljubljena med planinci. Že lani smo rekli, da bo sezona težko dosegljiva, letos pa je še malce boljša. Ker se ekipa menjuje, smo imeli letos stalno odprto kar pet mesecev, veliko vlagamo tudi v planinske poti. Pripravljamo se na posodobitev tovorne žičnice, kar bo velika investicija, pri kateri upamo tudi na posluh države."

Dolgoletna oskrbnica Krekove koče na Ratitovcu Anica Lotrič je z možem Alojzem že več kot 25 let na čelu predane ekipe iz PD za Selško dolino Železniki. Foto: Manca Ogrin

"Vesel sem, da je Krekova koča na Ratitovcu znova dobila plaketo za naj visokogorsko planinsko kočo, saj tako kot drugi planinci tudi sam rad in pogosto pridem gor. Počasi bomo rekli, da gremo na kočo, kjer imajo štruklje, ocvirkovo potico ali flancate - po katerih slovite ravno na Ratitovcu. Sistem oskrbovanja z društvenimi ekipami je naporen, a nekaj posebnega - in na koncu prinese tudi veliko prednosti," je ob predaji plakete poudaril predsednik PZS Jože Rovan, čestitke pa so jim predali tudi strokovni sodelavec PZS za področje planinskega gospodarstva Dušan Prašnikar ter direktor prodaje TS Media Igor Gajster in vodja projekta Naj planinska koča na Siol.net Tea Anderlič. Zadovoljni so se lahko prepričali o toplini in gostoljubju že trikrat naj visokogorske planinske koče, kjer ni dišalo le po flancatih, ampak tudi po obari z žganci in ričetu, čemeren jesenski dan pa jih je za hip nagradil celo s pogledom na Triglavsko pogorje.

Srce Lavričeve koče na Gradišču sta že desetletja Sonja Trlep in Maks Jerin z otroki, hčerko Špelo ter sinovoma Robijem in Davidom. Foto: Manca Ogrin

Dežne kaplje so spremljale njihov korak do planine Pečana, od koder so se odpeljali na Dolenjsko, kjer nad Šentvidom pri Stični gnezdi Lavričeva koča na Gradišču, zadnja leta stalna finalistka izbora Naj planinska koča, letos pa zmagovalka v kategoriji nižje ležečih koč. Dežju navkljub sončno vdušje je pričarala družina Trlep - Jerin s številnimi prijatelji, ki so prišli proslavit zmago priljubljene dolenjske planinske koče.

Plaketo je žareči družinski ekipi znova predal predsednik PZS Jože Rovan, ki je izpostavil, da je akcija nastala z željo promovirati planinstvo in spodbuditi društva, da dvignejo raven kakovosti v smislu prijaznosti, čistoče, kakovosti hrane in dobrega počutja planincev. "Zdi se, da nam to uspeva, saj se koče vse bolj trudijo doseči to priznanje. Letos ste si ga priborili vi - Lavričeva koča - in v veliko zadovoljstvo mi je, da vam lahko podelimo priznanje kot naj planinski koči 2025," je dejal, ko je stisnil roko dolgoletni najemnici Sonji Trlep, njenemu partnerju Maksu Jerinu, tudi predsedniku PD Šentvid pri Stični, ter njunim otrokom Špeli, Davidu in Robiju.

Prešerno prijateljsko vzdušje v Lavričevi koči na Gradišču, naj planinski koči 2025, prvi koči na Dolenjskem s tem priznanjem. Foto: Manca Ogrin

V imenu Lavričeve koče se je za priznanje zahvalil oskrbnik Maks Jerin, ki je iskreno zahvalo namenil vsem, ki so glasovali za njihovo kočo, obiskovalcem - planincem, ki dnevno prihajajo na Gradišče, prijateljem in vsem, ki pripomorejo, da je ekipa res dobra: "Posebej se moram zahvaliti svojim otrokom, ki že od malih nog pomagajo v koči, brez moje Sonje, ki je duša koče, pa Lavričeva koča ne bi bila, kar je." Za odlično sodelovanje se je zahvalil tudi Občini Ivančna Gorica, podžupan Tomaž Smole pa je ekipi še enkrat čestital. "Čestitke in hvala, ker smo vedno dobrodošli in se pri vas vedno počutimo kot doma," je bila iskrena tudi Nina Pušlar, ki je s Stiškim kvartetom glasbeno popestrila slovesno podelitev, prav tako začinjeno s kulinaričnimi dobrotami in slastnimi flancati. Lavričevi koči poleg dobre ponudbe, narave in zgodovine dajejo pečat tudi unikatne lesene skulpture, ki jih ustvarijo člani Društva kiparjev z motorno žago, navdušujejo pa staro in mlado. Maksu kar srce zaigra, ko vidi otroke, kako občudujejo lesene živali, se igrajo na lesenih igralih ali po jeklenici splezajo na bližnji skalnjak, svoje ustvarjalne ideje pa je prelil tudi v izdelavo umetne jame in svojevrstne vinske kleti s kamnitim zemljevidom Slovenije.