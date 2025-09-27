Celonočno reševanje premraženega planinca: na pomoč z električnimi kolesi

V četrtek nekaj po 20. uri so bili gorski reševalci GRS Tolmin in Gorske reševalne službe Bohinj obveščeni o planincu, ki se je v oblačnem in meglenem dnevu izgubil na poti s Črne prsti na Komno.

"Najprej so ga iskali Bohinjski gorski reševalci, ko pa so pridobljene koordinate pokazale, da se nahaja na Primorski strani Bohinjsko-Tolminskega grebena, in sicer na območju Tolminskega Kuka, so za reševanje aktivirali tudi nas," so na omrežju Facebook zapisali na Gorsko reševalni zvezi Slovenije.

Kot so navedli, so se zapeljali do Tolminskih Raven. Za prevoz opreme do planine Kal so uporabili štirikolesnik, za prevoz moštva pa tri električna gorska kolesa, ki so bila daleč najhitrejša v primerjavi s "peš" varianto.

Premraženega 19-letnega planinca so reševalci našli na Tolminskem Kuku na višini 2070 m. Pomagali smo mu pri sestopu do Tolminskih Raven, nato pa ga s terenskim vozilom pripeljali do Tolmina, kjer ga je že čakal oče. "Intervencija se je zaključila v zgodnjih jutranjih urah, ko so nekateri reševalci že razmišljali o skorajšnjem odhodu v službo", so še zapisali in sklenili:

"Kljub mrazu, vetru in ne nazadnje tudi dežju, ki je nekaj časa hladil reševalce, se je reševanje za vse končalo srečno in brez poškodb. Da bi bilo vedno tako."