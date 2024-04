Foto: STA/Lea Udovč "Znoj, žulji, utrujenost in pristna sreča, ko spoznaš, kaj zmoreš," pravijo organizatorji pohoda po medvedovih stopinjah, Turistično športno društvo Po Medvedovih stopinjah. Seveda so pohodniki videli tudi medvedove sledi, na obronkih Rajhenava pa so uzrli tudi medveda. Pohod vsako leto poteka v vsakem vremenu. Trasa je speljana po gozdnih cestah in poteh ter kratek odsek po asfaltirani cesti. Pot je tehnično enostavna, brez nevarnih mest ali težjih vzponov in spustov. Dolžina poti, skupna višinska razlika in časovni okvir (od zore do mraka) pa zahtevajo dobro psihofizično pripravljenost. Če bi se pohoda udeležili prihodnje leto, ne pozabite, da se prijave odprejo že februarja in običajno se mesta zelo hitro zapolnijo.