Zaokrožil plakat, ki poziva k uboju Roberta Goloba in Tine Gaber Golob. Štrancar vpletenost zanika.

Na družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija domnevnega novega plakata, ki naj bi visel nekje v Sloveniji, podoben pa je tistim, za katerimi stojita podjetje ACOQ10 in ajdovski podjetnik Aleš Štrancar. Plakat poziva k uboju premierja Roberta Goloba in njegove žene Tine Gaber Golob. Štrancar je že zavrnil očitke, da za plakatom stoji on, in izpostavil, da česa takšnega ne bi nikoli dovolil.

Plakati s protivladnimi sporočili, katerih naročnik je Štrancar, se po Sloveniji pojavljajo od pomladi 2024. Vsem so skupni črna pisava na beli podlagi, rdeča obroba in napis ACOQ10 v spodnjem desnem robu. Da za plakati res stoji on, je ajdovski podjetnik potrdil v začetku letošnjega leta.

Štrancar: Pozivi, da je nekoga treba ubiti, so zločinski

Na družbenih omrežjih se je nedavno pojavila fotografija plakata, ki spominja na tiste, ki jih objavlja Aleš Štrancar. Ta naj bi visel nekje v Sloveniji, na njem pa je grozilno sporočilo predsedniku vlade in njegovi ženi. "Roberta Goloba in Tino Gaber bi bilo potrebno ubiti," piše.

Plakat, ki poziva k uboju predsednika vlade in njegove žene, naj bi bil fotomontaža. Foto: X/@StrancarAles

Fotografijo je na družbenem omrežju X delil tudi Štrancar in zanikal vpletenost. Kot je pojasnil, podjetje ACOQ10 "tega plakata ni postavilo, niti naročilo". "Česa takega ne bi nikoli dovolil. Pozivi, da je nekoga treba ubiti, so zločinski," je zapisal in dodal, da je policija dolžna raziskati, kdo stoji za tem plakatom, dolžnost sodstva pa, "da avtorje tega plakata za nekaj časa zaprejo".

ga. NIKA VAJNHANDL iz Styria Media si, d.o.o. me je danes obvestila, da nekje v Sloveniji visi spodnji plakat. Seveda ACOQ10 tega plakata NI postavila, niti naročila. Kaj takega ne bi NIKOLI dovolil!

Po preverjanju dejstev je Štrancar za Žurnal24 povedal, da gre verjetno za fotomontažo in ne za akcijo, v kateri bi nekdo njegov plakat prelepil s plakatom s takšno vsebino.

Zgodba s plakatom se ponavlja

O podobni zgodbi, ko se je pojavil sovražni plakat, ki je prav tako spominjal na tiste, katerih naročnik je Štrancar, smo pisali tudi avgusta. Plakat so obesili na Tržaški cesti v Ljubljani, na njem pa so bili napis "Komunizem = Židovstvo" ter tviti različnih uporabnikov omrežja X, med njimi tudi Štrancarja. Ta je za Siol.net pojasnil, da s spornim oglasom nima nič, prav tako tudi podjetje Europlakat, ki je sporen plakat prelepilo z novim in neznanega storilca prijavilo policiji.

"Do vsebine vandalizma oziroma sovraštva do Judov se ne samo ograjujem, temveč ga tudi obsojam. Holokavst nad Judi je ena najbolj groznih tragedij v zgodovini človeštva. Prav tako povojni poboji, ki so jih doleteli, ko so se vrnili iz nemškega taborišča. Dvema od njih, kot tudi številnim drugim Slovencem, Italijanom in drugim narodom, smo se pred nekaj tedni poklonili s sveto mašo pri eni od primorskih fojb," je na naše poizvedovanje takrat odgovoril Štrancar.