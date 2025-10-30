Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
30. 10. 2025,
14.31

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tina Gaber Robert Golob Robert Golob Aleš Štrancar plakat

Četrtek, 30. 10. 2025, 14.31

10 minut

Zaokrožil plakat, ki poziva k uboju Roberta Goloba in Tine Gaber Golob. Štrancar vpletenost zanika.

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tina Gaber in Robert Golob | Na plakatu, ki naj ne bi bil resničen, je grozilno sporočilo predsedniku vlade in njegovi ženi. | Foto STA

Na plakatu, ki naj ne bi bil resničen, je grozilno sporočilo predsedniku vlade in njegovi ženi.

Foto: STA

Na družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija domnevnega novega plakata, ki naj bi visel nekje v Sloveniji, podoben pa je tistim, za katerimi stojita podjetje ACOQ10 in ajdovski podjetnik Aleš Štrancar. Plakat poziva k uboju premierja Roberta Goloba in njegove žene Tine Gaber Golob. Štrancar je že zavrnil očitke, da za plakatom stoji on, in izpostavil, da česa takšnega ne bi nikoli dovolil.

Plakati s protivladnimi sporočili, katerih naročnik je Štrancar, se po Sloveniji pojavljajo od pomladi 2024. Vsem so skupni črna pisava na beli podlagi, rdeča obroba in napis ACOQ10 v spodnjem desnem robu. Da za plakati res stoji on, je ajdovski podjetnik potrdil v začetku letošnjega leta.

Štrancar: Pozivi, da je nekoga treba ubiti, so zločinski

Na družbenih omrežjih se je nedavno pojavila fotografija plakata, ki spominja na tiste, ki jih objavlja Aleš Štrancar. Ta naj bi visel nekje v Sloveniji, na njem pa je grozilno sporočilo predsedniku vlade in njegovi ženi. "Roberta Goloba in Tino Gaber bi bilo potrebno ubiti," piše.

Plakat, ki poziva k uboju predsednika vlade in njegove žene, naj bi bil fotomontaža. | Foto: X/@StrancarAles Plakat, ki poziva k uboju predsednika vlade in njegove žene, naj bi bil fotomontaža. Foto: X/@StrancarAles

Fotografijo je na družbenem omrežju X delil tudi Štrancar in zanikal vpletenost. Kot je pojasnil, podjetje ACOQ10 "tega plakata ni postavilo, niti naročilo". "Česa takega ne bi nikoli dovolil. Pozivi, da je nekoga treba ubiti, so zločinski," je zapisal in dodal, da je policija dolžna raziskati, kdo stoji za tem plakatom, dolžnost sodstva pa, "da avtorje tega plakata za nekaj časa zaprejo".

Po preverjanju dejstev je Štrancar za Žurnal24 povedal, da gre verjetno za fotomontažo in ne za akcijo, v kateri bi nekdo njegov plakat prelepil s plakatom s takšno vsebino.

Zgodba s plakatom se ponavlja

O podobni zgodbi, ko se je pojavil sovražni plakat, ki je prav tako spominjal na tiste, katerih naročnik je Štrancar, smo pisali tudi avgusta. Plakat so obesili na Tržaški cesti v Ljubljani, na njem pa so bili napis "Komunizem = Židovstvo" ter tviti različnih uporabnikov omrežja X, med njimi tudi Štrancarja. Ta je za Siol.net pojasnil, da s spornim oglasom nima nič, prav tako tudi podjetje Europlakat, ki je sporen plakat prelepilo z novim in neznanega storilca prijavilo policiji.

"Do vsebine vandalizma oziroma sovraštva do Judov se ne samo ograjujem, temveč ga tudi obsojam. Holokavst nad Judi je ena najbolj groznih tragedij v zgodovini človeštva. Prav tako povojni poboji, ki so jih doleteli, ko so se vrnili iz nemškega taborišča. Dvema od njih, kot tudi številnim drugim Slovencem, Italijanom in drugim narodom, smo se pred nekaj tedni poklonili s sveto mašo pri eni od primorskih fojb," je na naše poizvedovanje takrat odgovoril Štrancar.

Aleš Štrancar
Novice Žaljivi zapis o Golobu po mnenju policije potencialno z elementi kaznivih dejanj
Antisemitistični plakat na Tržaški cesti v Ljubljani
Novice Podjetnik Aleš Štrancar zanika vpletenost v antisemitski plakat, ki se je pojavil v prestolnici
Aleš Štrancar
Novice Frančiškani odgovarjajo Štrancarju: Ne vemo vsega, ampak ...
Tina Gaber Robert Golob Robert Golob Aleš Štrancar plakat
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.