Ka. N.

23. 9. 2025
10.37

Frančiškani odgovarjajo Štrancarju: Ne vemo vsega, ampak ...

Ka. N.

Aleš Štrancar | Štrancar se je odzval z besedami: "Očitno vodstvo slovenskih frančiškanov nima pojma, kaj se v njihovi provinci dogaja, kaj kdo dela, zakaj so nekateri patri frančiškane zapustili, kakšne probleme imajo posamezni frančiškani, zapuščeni od sobratov, ki v Ljubljani živijo življenje graščakov. Predvsem pa vodstvo frančiškanov s svojo lastnino dela kot svinja z mehom." | Foto STA

Štrancar se je odzval z besedami: "Očitno vodstvo slovenskih frančiškanov nima pojma, kaj se v njihovi provinci dogaja, kaj kdo dela, zakaj so nekateri patri frančiškane zapustili, kakšne probleme imajo posamezni frančiškani, zapuščeni od sobratov, ki v Ljubljani živijo življenje graščakov. Predvsem pa vodstvo frančiškanov s svojo lastnino dela kot svinja z mehom."

Pretekli petek smo na Siol.net objavili odziv ajdovskega podjetnika Aleša Štrancarja na pojasnila slovenskih frančiškanov glede nekaterih medijskih trditev. "Ob tem so se pojavile tudi ostre obtožbe na račun reda, med drugim, da naj bi frančiškani v Ljubljani živeli življenje graščakov in da vodstvo province naj bi ne imelo vpogleda v dogajanje med brati," so se odzvali v frančiškanski skupnosti.

Frančiškani so ob tem poudarili, da se težav posameznih bratov zavedajo in jih redno naslavljajo tako v skupnostnih pogovorih kot tudi ob osebnih obiskih provincialnega ministra pri vsakem bratu. "Zavedamo se, da ne vemo vsega, in to tudi priznavamo," so zapisali v odzivu.

Življenje med ljudmi in dejavnosti za skupnost

Po njihovih besedah bratje tako v Ljubljani kot drugod po Sloveniji in svetu živijo v povezanosti z ljudmi. Stavbe, ki jih imajo v posesti, niso namenjene zgolj redovni skupnosti, temveč služijo različnim dejavnostim, od študentskih domov, duhovnih vaj in pastoralnih programov do karitativnih dejavnosti.

Lastnina kot kulturna dediščina

Upravljanje lastnine je zaupano različnim sodelavcem, ki pomagajo pri njenem vzdrževanju. Velik del samostanov, cerkva in knjižnic je vpisan v register kulturnih spomenikov lokalnega in državnega pomena, zato zahtevajo še dodatno skrb. "Naše cerkve in samostane si lahko vsakdo ogleda. So skrbno urejeni in odprti za javnost. Vse to kaže, da s svojo lastnino ne delamo kot svinja z mehom, ampak skrbno in odgovorno," so poudarili frančiškani.

Ajdovski podjetnik Aleš Štrancar je, potem ko se je premier Robert Golob z ženo na Brezjah udeležil dobrodelne maše za otroke, obolele z rakom, javno zapisal, da naj bi frančiškanom podaril okoli pol milijona evrov in da jim v prihodnje ne bo več daroval, a so frančiškani te navedbe odločno zavrnili. Poudarili so, da je Štrancar ljubljanskemu samostanu daroval le deset tisoč evrov za ozvočenje in prenose maš s Tromostovja, na Sveto Goro pa večjih donacij sploh ni bilo. Ob tem so opozorili, da so trditve o polmilijonskem znesku neresnične, Štrancar pa na vprašanja o tem, komu in kdaj naj bi nakazal tako visoko vsoto, ni želel podati jasnih odgovorov.
