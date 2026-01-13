Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
13. 1. 2026,
10.00

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
kaznivo dejanje kraja pokopališče grob

Torek, 13. 1. 2026, 10.00

37 minut

Vlamljal v grobnice in kradel dele telesa pokojnih: "Prizor kot iz grozljivke"

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Jonathan Gerlach | Gerlach je trenutno v zaporu okrožja Delaware. Zaslišanje je predvideno za 20. januar 2026. | Foto X/Yeadon Borough Police Department

Gerlach je trenutno v zaporu okrožja Delaware. Zaslišanje je predvideno za 20. januar 2026.

Foto: X/Yeadon Borough Police Department

Jonathan Gerlach, 34-letnik iz Ephrate v Pensilvaniji, je obtožen vloma v grobove na lokalnem pokopališču in kraje delov telesa. Osumljen je 26 vlomov, 26 primerov nepooblaščenega vstopa, sto primerov zlorabe trupel, sto primerov poneverbe ukradenega blaga, 26 primerov namerne skrunitve javnih spomenikov in drugih sorodnih kaznivih dejanj, piše NBC Philadelphia.

34-letnik je tatvine izvedel med 7. novembrom 2025 in 6. januarjem 2026 v okrožju Delaware na pokopališču Mount Moriah, pa tudi na pokopališču v občini Plains v okrožju Luzerne. Po navedbah preiskovalcev je bilo na pokopališču Mount Moriah vlomljeno v 26 podzemnih grobnic, oskrunjenih je bilo prav toliko mavzolejev. 34-letnik je iz grobnic kradel človeške posmrtne ostanke. 

Med preiskavo so detektivi na kraju zločina zbrali številne dokaze, vključno s pločevinkami energijskih pijač, cigaretami, očali, plastičnimi vezalkami in orodjem.

Priče v kleti videle delno razpadlo truplo

20. decembra 2025 so Jonathana Gerlacha identificirali kot morebitnega osumljenca vloma v okrožju Luzerne. Priče naj bi v kleti Gerlachovega doma v Ephrati v Pensilvaniji videle delno razpadlo truplo. Poslale so tudi Gerlachov profil na Instagramu, na katerem so bile objave o seciranju, zbiranju in prodaji okostij ter o muzejih kosti.

Vdrl tudi v trgovino z orodjem 

Policija je Gerlacha identificirala tudi kot osumljenca vloma v trgovino z orodjem v East Earl Townshipu v Pensilvaniji, kjer je ukradel svetilke, svetleče palčke LED, rokavice in drugo orodje, ki ga je potreboval pri izvedbi vlomov. 

Član skupine Prodaja človeških kosti in lobanj na Facebooku

Preiskovalci so ugotovili, da je Gerlach član skupine Prodaja človeških kosti in lobanj na Facebooku. Opazili so tudi objavo, v kateri se je član zahvalil Gerlachu za prodajo predmetov.

Policija je preučila Gerlachov nalog za prijetje, v katerem je bila objavljena fotografija osebe, ki drži človeško lobanjo pred obrazom, nato pa identificirala njegovo vozilo, ki so ga videli v bližini lokacij tatvin v dneh, ko je bilo kaznivo dejanje prijavljeno.

Aretacija Jonathana Gerlacha

V torek, 6. januarja, okoli 20. ure so detektivi izvajali nadzor na območju pokopališča Mount Moriah v Filadelfiji, ko so opazili vozilo s številnimi kostmi in lobanjami na zadnjem sedežu. Voznika, kasneje identificiranega kot Jonathana Gerlacha, so videli, kako zapušča pokopališče s torbo, lomilko in drugimi predmeti.

"Prizor kot iz grozljivke. Nihče od sodelujočih še nikoli ni videl česa takega." 

Preiskovalci so Gerlacha pridržali. Domnevno je priznal krajo približno 30 človeških posmrtnih ostankov. Glede na kazensko ovadbo so nato preiskali njegovo hišo v Ephrati in v skladišču našli sto človeških posmrtnih ostankov.

"Prizor je bil videti kot iz grozljivke. Nihče, ki je sodeloval v preiskavi, od mene do detektivov in forenzičnih strokovnjakov, še nikoli ni videl česa takega," je na tiskovni konferenci dejal tožilec okrožja Delaware Taner Rus. Dodal je, da so nekatera ukradena okostja stara več sto let.

"Poskušamo natančno ugotoviti, kaj gledamo. Trenutno preprosto ne moremo določiti starosti in identitete vseh," je dejal Rus. Povedal je tudi, da so nekatera okostja pripadala dojenčkom in otrokom.

"Resnično, v najbolj dobesednem pomenu besede grozno je. Sočustvujem z vsemi, ki so prizadeti in poskušajo ugotoviti, ali so med posmrtnimi ostanki tisti, ki so pripadali njihovim svojcem," je dejal Rus.

Gerlach je trenutno v zaporu okrožja Delaware. Zaslišanje je predvideno za 20. januar 2026.

bolnišnica, Nemčija, Essen, zloraba, posilstvo, pacienti
Novice Grozljivka v Nemčiji: medicinski tehnik obtožen posilstva pacientov med anestezijo
Iskalna akcija osumljenca za streljanje na ženski v hrvaškem Medžimurju
Novice Slovenski policisti prijeli morilca, ki je na Hrvaškem ustrelil ženski
mesar, mesnica
Novice Tožilstvo ne bo preganjalo mesarja, ki je do smrti zabodel napadalca

kaznivo dejanje kraja pokopališče grob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.