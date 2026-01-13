Vlamljal v grobnice in kradel dele telesa pokojnih: "Prizor kot iz grozljivke"

Jonathan Gerlach, 34-letnik iz Ephrate v Pensilvaniji, je obtožen vloma v grobove na lokalnem pokopališču in kraje delov telesa. Osumljen je 26 vlomov, 26 primerov nepooblaščenega vstopa, sto primerov zlorabe trupel, sto primerov poneverbe ukradenega blaga, 26 primerov namerne skrunitve javnih spomenikov in drugih sorodnih kaznivih dejanj, piše NBC Philadelphia.

34-letnik je tatvine izvedel med 7. novembrom 2025 in 6. januarjem 2026 v okrožju Delaware na pokopališču Mount Moriah, pa tudi na pokopališču v občini Plains v okrožju Luzerne. Po navedbah preiskovalcev je bilo na pokopališču Mount Moriah vlomljeno v 26 podzemnih grobnic, oskrunjenih je bilo prav toliko mavzolejev. 34-letnik je iz grobnic kradel človeške posmrtne ostanke.

Med preiskavo so detektivi na kraju zločina zbrali številne dokaze, vključno s pločevinkami energijskih pijač, cigaretami, očali, plastičnimi vezalkami in orodjem.

Priče v kleti videle delno razpadlo truplo

20. decembra 2025 so Jonathana Gerlacha identificirali kot morebitnega osumljenca vloma v okrožju Luzerne. Priče naj bi v kleti Gerlachovega doma v Ephrati v Pensilvaniji videle delno razpadlo truplo. Poslale so tudi Gerlachov profil na Instagramu, na katerem so bile objave o seciranju, zbiranju in prodaji okostij ter o muzejih kosti.

Vdrl tudi v trgovino z orodjem

Policija je Gerlacha identificirala tudi kot osumljenca vloma v trgovino z orodjem v East Earl Townshipu v Pensilvaniji, kjer je ukradel svetilke, svetleče palčke LED, rokavice in drugo orodje, ki ga je potreboval pri izvedbi vlomov.

Član skupine Prodaja človeških kosti in lobanj na Facebooku

Preiskovalci so ugotovili, da je Gerlach član skupine Prodaja človeških kosti in lobanj na Facebooku. Opazili so tudi objavo, v kateri se je član zahvalil Gerlachu za prodajo predmetov.

Policija je preučila Gerlachov nalog za prijetje, v katerem je bila objavljena fotografija osebe, ki drži človeško lobanjo pred obrazom, nato pa identificirala njegovo vozilo, ki so ga videli v bližini lokacij tatvin v dneh, ko je bilo kaznivo dejanje prijavljeno.

Aretacija Jonathana Gerlacha

V torek, 6. januarja, okoli 20. ure so detektivi izvajali nadzor na območju pokopališča Mount Moriah v Filadelfiji, ko so opazili vozilo s številnimi kostmi in lobanjami na zadnjem sedežu. Voznika, kasneje identificiranega kot Jonathana Gerlacha, so videli, kako zapušča pokopališče s torbo, lomilko in drugimi predmeti.

"Prizor kot iz grozljivke. Nihče od sodelujočih še nikoli ni videl česa takega."

Preiskovalci so Gerlacha pridržali. Domnevno je priznal krajo približno 30 človeških posmrtnih ostankov. Glede na kazensko ovadbo so nato preiskali njegovo hišo v Ephrati in v skladišču našli sto človeških posmrtnih ostankov.

"Prizor je bil videti kot iz grozljivke. Nihče, ki je sodeloval v preiskavi, od mene do detektivov in forenzičnih strokovnjakov, še nikoli ni videl česa takega," je na tiskovni konferenci dejal tožilec okrožja Delaware Taner Rus. Dodal je, da so nekatera ukradena okostja stara več sto let.

"Poskušamo natančno ugotoviti, kaj gledamo. Trenutno preprosto ne moremo določiti starosti in identitete vseh," je dejal Rus. Povedal je tudi, da so nekatera okostja pripadala dojenčkom in otrokom.

"Resnično, v najbolj dobesednem pomenu besede grozno je. Sočustvujem z vsemi, ki so prizadeti in poskušajo ugotoviti, ali so med posmrtnimi ostanki tisti, ki so pripadali njihovim svojcem," je dejal Rus.

Gerlach je trenutno v zaporu okrožja Delaware. Zaslišanje je predvideno za 20. januar 2026.