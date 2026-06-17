Poletje je čas gibanja. Ste pomislili, kaj ob tem potrebuje vaše telo?

Poletje nas spodbuja k bolj aktivnemu življenjskemu slogu. Daljši dnevi vabijo na pohodniške poti, kolesarske izlete, tek ob morju ali jezeru in druge aktivnosti na prostem. Ob povečanem gibanju pa telo pogosto deluje pod večjimi obremenitvami, na kar vplivajo tudi visoke temperature, potovanja in hitrejši vsakdanji tempo.

V vročih poletnih mesecih se zaradi znojenja poveča izguba tekočine in mineralov, zato je poleg zadostne hidracije pomembno poskrbeti tudi za pester in uravnotežen jedilnik. Aktivni posamezniki, rekreativni športniki in vsi, ki poleti več časa preživijo na prostem, morajo biti še posebej pozorni, da telesu zagotovijo hranila, ki jih potrebuje za normalno delovanje. Med njimi ima pomembno vlogo magnezij – mineral, ki sodeluje pri številnih procesih v organizmu in je nepogrešljiv del zdravega življenjskega sloga. Zadosten vnos magnezija je pomemben vse leto, v obdobjih večjih telesnih ali psihičnih obremenitev pa njegovi vlogi pogosto namenimo še več pozornosti.

Foto: Medex

Zakaj je magnezij tako pomemben?

Magnezij sodeluje pri več kot 300 biokemičnih procesih v telesu ter prispeva k normalnemu delovanju mišic in živčnega sistema. Poleg tega pomaga zmanjševati utrujenost in izčrpanost ter sodeluje pri sproščanju energije pri presnovi. Ker ga telo ne more proizvajati samo, ga moramo redno vnašati s prehrano. Ob večjih telesnih ali psihičnih obremenitvah pa je lahko smiselna tudi uporaba prehranskih dopolnil, ki jih preprosto vključimo v vsakodnevno rutino. Vedno bolj priljubljene so praktične oblike za uživanje brez vode. Vsebino vrečke preprosto stresemo neposredno v usta, kjer se raztopi, zato je takšna rešitev priročna doma, v službi, na poti, med izletom ali športno aktivnostjo.

Foto: Medex

Nova divja češnja za še več izbire

Priljubljenemu Magneziju Direkt 400 + D3 z okusom pomaranče se pridružuje še okus divje češnje, ki v ponudbo prinaša svežino in še več izbire. Prijetna sadna aroma bo navdušila vse, ki si želijo popestriti svojo vsakodnevno rutino in pri tem uživati v osvežilnem okusu divje češnje.

Tudi nova različica ohranja vse lastnosti, zaradi katerih je izdelek priljubljen med aktivnimi posamezniki. Vsaka vrečka vsebuje 400 miligramov magnezija ter vitamine D3, B1 in B6. Magnezij in vitamin B6 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter k normalnemu delovanju živčnega sistema, magnezij in vitamin D3 pa k normalnemu delovanju mišic ter ohranjanju zdravih kosti in zob. Izdelek odlikuje tudi premišljena sestava. Ne vsebuje sladkorjev, barvil in umetnih arom, naravno je brez glutena in laktoze, primeren je za vegane ter razvit in izdelan v Sloveniji.

Foto: Medex