Britanska komisija za dobrodelne organizacije vztraja, da je Naomi Campbell zaradi svojega ravnanja pri dobrodelni organizaciji Fashion for Relief neprimerna za to vlogo.

Britanska supermanekenka Naomi Campbell na sodišču izpodbija petletno prepoved opravljanja vodstvenih funkcij v dobrodelnih organizacijah. Britanska komisija za dobrodelne organizacije ji namreč očita, da je "v celoti opustila svoje dolžnosti" in nosi velik del odgovornosti za nepravilnosti pri upravljanju organizacije, ki jo je ustanovila leta 2015.

Komisija meni, da je pokazala "pomanjkanje sposobnosti, ki bi jih bilo mogoče pričakovati od odgovorne osebe v dobrodelni organizaciji", saj je nadzor nad njenim delovanjem prepustila drugi članici vodstva in se ni ustrezno odzvala niti takrat, ko so se začele pojavljati težave.

Milijoni zbranih sredstev, dobrodelnim projektom le desetina

Fashion for Relief je bila dolga leta znana po glamuroznih dobrodelnih modnih dogodkih, na katerih so zbirali sredstva za boj proti revščini in druge humanitarne projekte. Organizacija je v petih letih delovanja zbrala približno 4,8 milijona funtov (približno 5,5 milijona evrov), vendar je po ugotovitvah preiskave partnerskim dobrodelnim organizacijam namenila le okoli deset odstotkov tega zneska.

Med prejemniki sredstev sta bili tudi Save the Children in Mayor's Fund for London.

Organizacija je marca 2024 prenehala delovati, potem ko so upravitelji, ki jih je imenovala komisija, ugotovili, da je plačilno nesposobna.

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Preiskava razkrila kaotično poslovanje

Poročilo preiskave, objavljeno septembra lani, je razkrilo številne nepravilnosti pri poslovanju. Organizacija med drugim ni vodila ustrezne dokumentacije; manjkali so računi, zapisniki sestankov in evidence sprejetih odločitev.

Posebno pozornost so pritegnili tudi stroški, ki so bremenili dobrodelno organizacijo. Med drugim naj bi plačevala luksuzne hotelske nastanitve, letalske vozovnice, wellness storitve in druge izdatke, povezane s Campbell.

Komisija meni, da takšni primeri kažejo na resne pomanjkljivosti pri nadzoru nad porabo dobrodelnih sredstev.

Naomi Campbell: Bila sem žrtev prevare

Naomijini odvetniki vse očitke zavračajo. Na sodišču so poudarili, da je bila manekenka žrtev prevare, za katero naj bi bila odgovorna njena nekdanja sodelavka in članica vodstva organizacije Bianka Hellmich.

Po njihovih navedbah naj bi Hellmich ponarejala dokumente in elektronsko pošto ter Campbell zavajala glede dejanskega finančnega stanja organizacije. Manekenka naj bi ji zaupala finančno in poslovno vodenje, ker jo je imela za dolgoletno prijateljico in zaupnico.

Njen odvetnik Andrew Westwood je dejal, da Naomi ni ravnala nepošteno, ni pridobila osebne koristi in ni vedela za nepravilnosti, ki jih je pozneje odkrila preiskava. "Njeno zaupanje je bilo morda napačno, vendar je bilo iskreno," je poudaril.

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Komisija: Slava ne prinaša posebnih pravil

Predstavnik komisije Faisel Sadiq je na zaslišanju zavrnil argumente obrambe. Po njegovem mnenju je Naomi Campbell opustila svojo dolžnost nadzora nad delovanjem organizacije.

"To, da je Naomi Campbell zelo zaposlena in živi v ZDA, še ne pomeni, da bi jo morali obravnavati drugače," je dejal. Do njenega pričanja je bil zelo kritičen. Po njegovih besedah je bila "izjemno nezanesljiva priča", ki je podala več trditev, ki po mnenju komisije ne držijo. Dodal je, da jo je bolj kot natančna predstavitev dejstev zanimalo "obvladovanje medijske zgodbe".

Komisija ji očita tudi, da ni pokazala dovolj samokritičnosti. "Njena prva reakcija je bila, da je krivdo prevalila na druge," je še dodal Sadiq.

Odločitev v prihodnjih mesecih

Preiskava je sicer ugotovila, da je Bianka Hellmich v obdobju dveh let prejela 316 tisoč funtov (približno 365 tisoč evrov) neodobrenih honorarjev in povračil stroškov, ki jih je pozneje vrnila. Obtožbe o ponarejanju dokumentov in goljufiji so bile predane policiji.

Poleg Hellmich je bila sankcionirana tudi Veronica Chou. Bianki Hellmich je komisija prepovedala opravljanje funkcij v dobrodelnih organizacijah za devet let, Chou pa za štiri leta. Nobena od njiju se ni pritožila.

Sodišče bo o pritožbi 56-letne supermanekenke odločilo v prihodnjih mesecih.