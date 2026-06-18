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Avtor:
S. K.

Četrtek,
18. 6. 2026,
17.06

Osveženo pred

50 minut

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teniški globus

Četrtek, 18. 6. 2026, 17.06

50 minut

Teniški globus, 18. junij

Shelton in Fritz napredovala v četrtfinale

Avtor:
S. K.

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Taylor Fritz | Taylor Fritz se bo v četrtfinalu Halleja pomeril z rojakom Sheltonom. | Foto Reuters

Taylor Fritz se bo v četrtfinalu Halleja pomeril z rojakom Sheltonom.

Foto: Reuters

Na teniških turnirjih v Halleju, Londonu, Berlinu in Nottinghamu gre tudi danes favoritom dobro. Tako sta se v četrtfinale Halleja prebila tretji in peti nosilec, Američana Ben Shelton in Taylor Fritz, ki pa ju zdaj v četrtfinalu čaka medsebojni obračun. V drugem krogu Berlina sta bili uspešni Čehinja Noskova in Ukrajinka Svitolina, v Nottinghamu Čehinja Bouzkova, v Londonu Američan Paul …

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Halle, ATP 500 (2.583.330 evrov):

2. krog:
Ben Shelton (ZDA/3) - Ethan Quinn (ZDA) 6:4, 5:7, 6:4;
Taylor Fritz (ZDA/5) - Fabian Marozsan (Mad) 6:2, 6:4;

Queen's, ATP 500 (2.583.330 evrov):

2. krog:
Tommy Paul (ZDA/8) - Botic van de Zandschulp (Niz) 7:6 (5), 6:3;
Alejandro Davidovich Fokina (Špa) - Corentin Moutet (Fra) 6:4, 6:3;

Berlin, WTA 500 (1.039.208 evrov):

2. krog:
Linda Noskova (Češ/8) - Diane Parry (Fra) 6:2, 6:2;
Elina Svitolina (Ukr/6) - Eva Lys (Nem) 6:3, 6:2;

Nottingham, WTA 250 (244.117 evrov):

2. krog:
Karolina Pliškova (Češ) - Caty McNally (ZDA) 6:4, 7:6 (3);
Marie Bouzkova (Češ/4) - Hannah Klugman (VBr) 7:5, 6:2;
Viktorija Golubic (Švi) - Zeynep Sönmez (Tur) 7:5, 4:6, 6:4.

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