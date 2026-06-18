Shelton in Fritz napredovala v četrtfinale

Na teniških turnirjih v Halleju, Londonu, Berlinu in Nottinghamu gre tudi danes favoritom dobro. Tako sta se v četrtfinale Halleja prebila tretji in peti nosilec, Američana Ben Shelton in Taylor Fritz, ki pa ju zdaj v četrtfinalu čaka medsebojni obračun. V drugem krogu Berlina sta bili uspešni Čehinja Noskova in Ukrajinka Svitolina, v Nottinghamu Čehinja Bouzkova, v Londonu Američan Paul …