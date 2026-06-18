Četrtek, 18. 6. 2026, 17.06
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Teniški globus, 18. junij
Shelton in Fritz napredovala v četrtfinale
Na teniških turnirjih v Halleju, Londonu, Berlinu in Nottinghamu gre tudi danes favoritom dobro. Tako sta se v četrtfinale Halleja prebila tretji in peti nosilec, Američana Ben Shelton in Taylor Fritz, ki pa ju zdaj v četrtfinalu čaka medsebojni obračun. V drugem krogu Berlina sta bili uspešni Čehinja Noskova in Ukrajinka Svitolina, v Nottinghamu Čehinja Bouzkova, v Londonu Američan Paul …
Halle, ATP 500 (2.583.330 evrov):
2. krog:
Ben Shelton (ZDA/3) - Ethan Quinn (ZDA) 6:4, 5:7, 6:4;
Taylor Fritz (ZDA/5) - Fabian Marozsan (Mad) 6:2, 6:4;
Queen's, ATP 500 (2.583.330 evrov):
2. krog:
Tommy Paul (ZDA/8) - Botic van de Zandschulp (Niz) 7:6 (5), 6:3;
Alejandro Davidovich Fokina (Špa) - Corentin Moutet (Fra) 6:4, 6:3;
Berlin, WTA 500 (1.039.208 evrov):
2. krog:
Linda Noskova (Češ/8) - Diane Parry (Fra) 6:2, 6:2;
Elina Svitolina (Ukr/6) - Eva Lys (Nem) 6:3, 6:2;
Nottingham, WTA 250 (244.117 evrov):
2. krog:
Karolina Pliškova (Češ) - Caty McNally (ZDA) 6:4, 7:6 (3);
Marie Bouzkova (Češ/4) - Hannah Klugman (VBr) 7:5, 6:2;
Viktorija Golubic (Švi) - Zeynep Sönmez (Tur) 7:5, 4:6, 6:4.