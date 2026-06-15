Bolečine na delovnem mestu: zakaj nastanejo in kako jih učinkovito obvladati

Sodobno delovno okolje je pri mnogih povezano z večurnim sedenjem, nenehnim gledanjem v zaslone in visokimi zahtevami po koncentraciji. Čeprav je tak način dela postal nekaj vsakdanjega, lahko sčasoma vpliva na naše počutje in zdravje. Kaj lahko sami storimo, da si olajšamo tegobe?

V poslovnem svetu pogosto govorimo o produktivnosti, učinkovitosti in doseganju ciljev, redkeje pa o tem, kako lahko na vse to vplivajo zdravstvene težave, ki jih mnogi dojemajo kot nekaj običajnega.

Tudi od blaga do zmerna bolečina lahko zmanjša sposobnost osredotočanja. Naloge, ki jih običajno opravimo hitro, zahtevajo več časa in energije, posledično pa se povečuje občutek utrujenosti, zmanjšuje motivacija in poslabša splošno počutje.

Med najpogostejšimi težavami zaposlenih so glavoboli, bolečine v križu in drugih sklepih ter napetost v mišicah vratu in ramen. Te težave lahko vplivajo na zbranost, učinkovitost in kakovost opravljanja vsakodnevnih nalog.

Zakaj so bolečine na delovnem mestu vse pogostejše?

Dolgotrajno sedenje pomeni obremenitev za hrbtenico in mišice. Hkrati delo za računalnikom pogosto pomeni manj gibanja, več statičnih položajev ter večjo napetost v predelu vratu in ramen. Pogosto se sploh ne zavedamo, da predolgo vztrajamo v nenaravnem položaju, dokler neugodje ne postane nevzdržno.

Čeprav se bolečina pogosto začne kot manjša nevšečnost, lahko vpliva na koncentracijo in oteži opravljanje vsakodnevnih delovnih nalog.

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Kadar z vseh strani pritiskajo na vas

Pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj bolečine, je tudi stres. Intenzivni delovni roki in številne obveznosti v poslovnem svetu lahko prispevajo k nastanku tenzijskih glavobolov ali občutku splošne mišične napetosti.

Tenzijski glavobol, na primer, je v poslovnem svetu precej razširjena težava. Med povzročitelji je tudi nenehen pritisk zaradi odgovornosti pri sprejemanju pomembnih odločitev. Posebej izpostavljeni so vodje ekip, menedžerji in drugi zaposleni na odgovornih položajih, kjer lahko že manjše zdravstvene težave vplivajo na kakovost odločanja ter vsakodnevno produktivnost in učinkovitost.

Hkrati imajo vodje (pa ne le oni!) pogosto zamegljeno mejo med poklicnim in zasebnim življenjem ter pogosto izključno sedeče delo. Ti fizični in čustveni stresni sprožilci ustvarjajo dolgotrajno obremenitev mišic vratu in tudi lasišča.

Foto: Shutterstock K nelagodju izdatno prispevajo časovni pritiski, usklajevanje ekip, komunikacija s partnerji in vodenje številnih sestankov. Vse to seveda zahteva visoko stopnjo mentalne prisotnosti.

Mera je polna, če se vsem zadolžitvam pridruži še preskakovanje obrokov in slabo spanje ali pa ergonomsko neustrezna delovna oprema. Dolgotrajno delo pred zasloni, na primer strmenje v monitor, pogosto vodi do drže, v kateri glavo nagnemo naprej, kar pomeni več kot štirikrat večjo obremenitev mišic vratu in ramen.

Strokovnjaki zato poudarjajo pomen preventivnih ukrepov, kot so redni odmori, prilagojena ergonomija delovnega mesta, telesna aktivnost in skrb za obvladovanje stresa.

Bolečina, naša pogosta spremljevalka na delovnem mestu



GLAVOBOL



Za glavobol je značilna bolečina v predelu glave, ki je lahko topa, ostra ali utripajoča ter se lahko kaže tudi kot občutek stalnega pritiska v glavi. Gre za močno razširjeno težavo, saj je po ocenah skoraj polovica vseh odraslih v zadnjem letu doživela vsaj en glavobol. Po vsem svetu glavobol podcenjujemo, ga ne prepoznavamo kot dovolj resnega ter ga ne zdravimo dovolj in pravočasno.

Strokovnjaki za odpravljanje glavobola priporočajo ustrezno hidracijo z izdatno količino vode, sprostitev in počitek. Pri tem odločno odsvetujejo uživanje alkohola, saj ta spodbudi dehidracijo, in predolgo spanje, priporočajo pa redno prehranjevanje. Za glavobol je značilna bolečina v predelu glave, ki je lahko topa, ostra ali utripajoča ter se lahko kaže tudi kot občutek. Gre za močno razširjeno težavo, saj je po ocenah skoraj polovica vseh odraslih v zadnjem letu doživela vsaj en glavobol. Po vsem svetu glavobol podcenjujemo, ga ne prepoznavamo kot dovolj resnega ter ga ne zdravimo dovolj in pravočasno.Strokovnjaki za odpravljanje glavobola priporočajo ustrezno hidracijo z izdatno količino vode, sprostitev in počitek. Pri tem odločno odsvetujejo uživanje alkohola, saj ta spodbudi dehidracijo, in predolgo spanje, priporočajo pa redno prehranjevanje. BOLEČINE V MIŠICAH IN SKLEPIH



Bolečine prizadenejo kosti, sklepe, vezi, kite in mišice, pojavijo pa se lahko na enem delu telesa (so lokalizirane) ali pa prizadenejo celo telo. Obvladovanje nevroloških in mišičnih simptomov zahteva nekaj prilagoditev znotraj dnevne rutine:

• Vključitev mikroodmorov v delovni čas: prenehajmo nenehno skakati z enega mesta na drugega, iz ene obveznosti v naslednjo. Med dejavnostmi si vzemimo pet do deset minut za globoko dihanje ali raztezanje, kar pomaga zmanjšati stres in razbremeniti živčni sistem.

• Prilagoditev svojega delovnega okolja: razmislimo o nastavljivi razsvetljavi, zvočni izolaciji in ergonomskem pisarniškem pohištvu.

• Poskrbimo za krepčilni spanec: težave s spanjem so tesno povezane s povečano intenzivnostjo glavobola. Vzpostavimo redno rutino sproščanja, ki nas bo v urah pred spanjem odklopila od dela.

• Raziščimo vzroke: ugotovimo, kdaj naša napetost izvira iz globokega čustvenega stresa ali tesnobe. Foto: Shutterstock

Včasih potrebujemo hitro in učinkovito lajšanje bolečin

Bolečini se ne moremo vedno izogniti, zato včasih potrebujemo hitro ukrepanje in učinkovito pomoč "od zunaj". Nekaj učinkovitega, da na odrešitev ne bomo čakali predolgo.

Ena od možnosti je zdravilo Lekofusin®, ki je namenjeno kratkotrajnemu lajšanju od blagih do zmernih bolečin, kot so glavobol, migrena, bolečine v križu, bolečine v mišicah in sklepih, zobobol, menstrualne bolečine ter simptomi prehlada in gripe.

Foto: Shutterstock

Izkušnje z zdravilom v praksi



Zadovoljstvo uporabnikov govori v prid izdelku, saj je v eni od študij kar 93 odstotkov bolnikov zdravilo Lekofusin® ocenilo kot dober, zelo dober ali odličen izdelek za lajšanje bolečin. Zadovoljstvo uporabnikov govori v prid izdelku, saj je v eni od študij karbolnikov zdraviloocenilo kot dober, zelo dober ali odličen izdelek za lajšanje bolečin.

Dvojno delovanje v eni tableti

Posebnost Lekofusina® je kombinacija dveh učinkovin v eni tableti, ki delujeta vzajemno ter zagotavljata ciljno usmerjeno in učinkovitejše lajšanje bolečin, kot če ju zaužijemo ločeno.

Lekofusin® vsebuje 200 miligramov ibuprofena in 500 miligramov paracetamola.

Ibuprofen spada med nesteroidna protivnetna zdravila ter pomaga zmanjševati vnetje, lajšati bolečino in zniževati zvišano telesno temperaturo.

Paracetamol deluje na drugačen, dopolnjujoč način ter prav tako prispeva k lajšanju bolečine in zniževanju telesne temperature.

Lekofusin® v primerjavi s pripravki, ki vsebujejo samo paracetamol ali samo ibuprofen, lahko zagotavlja hitrejši nastop delovanja in dolgotrajnejše lajšanje bolečine. Paracetamol prispeva k hitremu začetku delovanja, medtem ko ibuprofen zagotavlja izrazitejši protivnetni učinek in prispeva k daljšemu trajanju učinka.

Za uporabnike, ki želijo bolečino obvladati ter se čim prej vrniti k delu in drugim vsakodnevnim opravilom, je lahko takšna dopolnjujoča se kombinacija pomembna prednost.

Foto: Lek

Kombinacija obeh učinkovin v eni tableti omogoča:



• hitrejše lajšanje bolečin, že približno 15 minut po uporabi,

• močnejši protibolečinski učinek,

• daljše delovanje, ki lahko traja več kot osem ur.

Kdaj je smiselno poiskati nasvet zdravnika?

Lekofusin® je namenjen kratkotrajni uporabi pri odraslih, starejših od 18 let.

Če se simptomi poslabšajo ali ne izboljšajo v treh dneh, je potreben posvet z zdravnikom. Prav tako zdravila ne smemo uporabljati skupaj z drugimi zdravili, ki vsebujejo ibuprofen ali paracetamol.

Pred uporabo je treba natančno prebrati navodilo za uporabo zdravila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ta vsebina je bila ustvarjena v sodelovanju s podjetjem Lek d.d.

Foto: Shutterstock

Informacija pripravljena junija 2026, SI2606125673

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