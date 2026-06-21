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Avtor:
STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
17.03

Osveženo pred

5 minut

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Natisni članek
Marie Bouzkova teniški globus tenis

Nedelja, 21. 6. 2026, 17.03

5 minut

Teniški globus, 21. junij

Marie Bouzkova osvojila četrti turnir naslov na turnirjih najvišje ravni

Avtor:
STA

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Marie Bouzkova | Marie Bouzkova je zmagovalka Nottinghama. | Foto Guliverimage

Marie Bouzkova je zmagovalka Nottinghama.

Foto: Guliverimage

Češka teniška igralka Marie Bouzkova, 27. na svetovni jakostni lestvici, je osvojila svoj četrti naslov na turnirjih najvišje ravni, potem ko je v finalu turnirja WTA 250 v Nottinghamu po treh nizih in dveh urah ter 57 minutah igre premagala Američanko Emmo Navarro.

Četrta je tretjo nosilko premagala z izidom 7:6 (5), 4:6 in 6:2.

Za Čehinjo je bil to drugi naslov v tej sezoni, potem ko je v začetku aprila zmagala na peščeni podlagi v Bogoti, še enem turnirju WTA 250. Na travnati podlagi do zdaj turnirja še ni osvojila.

Navarro je v svojem četrtem finalu prvič izgubila.

Nottingham, finale

Marie Bouzkova (Češ/4) - Emma Navarro (ZDA/3) 7:6 (5), 4:6, 6:2.

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