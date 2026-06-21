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Teniški globus, 21. junij
Marie Bouzkova osvojila četrti turnir naslov na turnirjih najvišje ravni
Češka teniška igralka Marie Bouzkova, 27. na svetovni jakostni lestvici, je osvojila svoj četrti naslov na turnirjih najvišje ravni, potem ko je v finalu turnirja WTA 250 v Nottinghamu po treh nizih in dveh urah ter 57 minutah igre premagala Američanko Emmo Navarro.
Četrta je tretjo nosilko premagala z izidom 7:6 (5), 4:6 in 6:2.
Za Čehinjo je bil to drugi naslov v tej sezoni, potem ko je v začetku aprila zmagala na peščeni podlagi v Bogoti, še enem turnirju WTA 250. Na travnati podlagi do zdaj turnirja še ni osvojila.
Navarro je v svojem četrtem finalu prvič izgubila.
Nottingham, finale
Marie Bouzkova (Češ/4) - Emma Navarro (ZDA/3) 7:6 (5), 4:6, 6:2.