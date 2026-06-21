Marie Bouzkova osvojila četrti turnir naslov na turnirjih najvišje ravni

Češka teniška igralka Marie Bouzkova, 27. na svetovni jakostni lestvici, je osvojila svoj četrti naslov na turnirjih najvišje ravni, potem ko je v finalu turnirja WTA 250 v Nottinghamu po treh nizih in dveh urah ter 57 minutah igre premagala Američanko Emmo Navarro.

Za Čehinjo je bil to drugi naslov v tej sezoni, potem ko je v začetku aprila zmagala na peščeni podlagi v Bogoti, še enem turnirju WTA 250. Na travnati podlagi do zdaj turnirja še ni osvojila.

Navarro je v svojem četrtem finalu prvič izgubila.