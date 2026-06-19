V četrtfinalu Queensa konec za prvega nosilca

Na tradicionalnem turnirju ATP na travi v Queen's klubu v Londonu se je pot za prvega nosilca, Avstralca Alexa de Minaura, končala v četrtfinalu, kjer ga je s 7:5 in 6:3 premagal Američan Brandon Nakashima. Četrtfinalni spopadi so se igrali še na turnirjih v Halleju, Berlinu in Nottinghamu.