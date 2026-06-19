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Avtor:
S. K.

Petek,
19. 6. 2026,
21.52

Osveženo pred

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Natisni članek
teniški globus

Petek, 19. 6. 2026, 21.52

1 ura, 25 minut

Teniški globus, 19. junij

V četrtfinalu Queensa konec za prvega nosilca

Avtor:
S. K.

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Alex de Minaur, Queen's London | Alex de Minaur je izpadel v četrtfinalu tradicionalnega turnirja v Londonu. | Foto Guliverimage

Alex de Minaur je izpadel v četrtfinalu tradicionalnega turnirja v Londonu.

Foto: Guliverimage

Na tradicionalnem turnirju ATP na travi v Queen's klubu v Londonu se je pot za prvega nosilca, Avstralca Alexa de Minaura, končala v četrtfinalu, kjer ga je s 7:5 in 6:3 premagal Američan Brandon Nakashima. Četrtfinalni spopadi so se igrali še na turnirjih v Halleju, Berlinu in Nottinghamu.

Taylor Fritz
Sportal Shelton in Fritz napredovala v četrtfinale

Halle, ATP 500 (2.583.330 evrov):

Četrtfinale:
Taylor Fritz (ZDA/5) - Ben Shelton (ZDA/3) 6:7 (5), 7:6 (8), 7:6 (3);
Alexander Zverev (Nem/1) - Raphael Collignon (Bel) 7:6 (10), 7:6 (2);

Queen's, ATP 500 (2.583.330 evrov):

2. krog:
Ugo Humbert (Fra) - Hamad Međedović (Srb) 2:6, 7:6 (4), 7:6 (5);

Četrtfinale:
Brandon Nakashima (ZDA) - Alex De Minaur (Avs/1) 7:5, 6:3;
Francisco Cerundolo (Arg/7) - Arthur Fery (VBr) 7:6 (1), 3:6, 6:4;

Berlin, WTA 500 (1.039.208 evrov):

Četrtfinale:
Jessica Pegula (ZDA/3) - Madison Keys (ZDA) 7:6 (5), 7:6 (8);
Linda Noskova (Češ/8) - Paula Badosa (Špa) 6:1, 6:3;
Arina Sabalenka (Blr/1) - Nikola Bartunkova (Češ) 2:6, 7:6 (2), 6:4;

Nottingham, WTA 250 (244.117 evrov):

Četrtfinale:
Marie Bouzkova (Češ/4) - Tatjana Maria (Nem) 7:5, 6:0;
Karolina Pliškova (Češ) - Talia Gibson (Avs) 7:5, 6:4;
Emma Navarro (ZDA/3) - Jessica Bouzas (Špa) 7:6 (6), 6:2.

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