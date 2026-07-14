Zakonca Janša v predsedniški palači večerjala z Macronom #video

Po srečanju voditeljev držav in vlad Koalicije voljnih, ki je na povabilo predsednika Francije Emmanuela Macrona v ponedeljek potekalo v Parizu, sta se premier Janez Janša in njegova žena Urška Bačovnik Janša udeležila še slavnostne večerje v predsedniški palači.

Večerjo sta gostila Macron in njegova žena Brigitte, poleg slovenskega predsednika vlade in njegove žene pa so se je udeležili tudi drugi voditelji. Prišli so ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemški kancler Friedrich Merz, poljski premier Donald Tusk, generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte, britanski premier Keir Starmer, srbski predsednik Aleksandar Vučić in številni drugi.

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Janša: Gremo v pravo smer

Pred večerjo v predsedniški palači so se voditelji udeležili vrha t. i. Koalicije voljnih, na katerem so razpravljali o povečanju podpore Ukrajini in okrepitvi pritiska na Rusijo. Premier Janez Janša je po srečanju zagotovil nadaljnjo polno podporo Ukrajini. Potrdil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, vendar obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, češ da bi bila v tem primeru vojna že končana. "Gremo v pravo smer, vprašanje je le, ali smo dovolj hitri," je objavil na družbenem omrežju X.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po sestanku naznanil odločitev, da bodo večnacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje v sosednjih državah Ukrajine. Ob robu srečanja pa je Ukrajina skupaj s še devetimi evropskimi državami napovedala ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki.

Ostajata v Parizu

Zakonca Janša v francoski prestolnici ostajata tudi danes. Tam bodo namreč potekale slovesnosti ob praznovanju državnega praznika. Na Elizejskih poljanah bo tradicionalna vojaška parada, ki bo prav tako v znamenju podpore Ukrajini, na kateri bo sodelovalo približno 500 vojakov iz držav, ki pripadajo koaliciji voljnih, in vojaki iz Ukrajine.

Janez Janša in njegova žena sta se ob prihodu na Elizejske poljane srečala z ženo francoskega predsednika Brigitte Macron.

Večkrat gostil tudi Goloba

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v Parizu večkrat gostil tudi nekdanjega premierja Roberta Goloba in njegovo ženo Tino Gaber Golob. Med drugim sta se skupaj udeležila odprtja olimpijskih iger v Parizu in slavnostnega odprtja prenovljene katedrale Notre-Dame.

Brigitte Macron, Robert Golob, Tina Gaber Golob in Emmanuel Macron julija 2024 pred Elizejsko palačo. Foto: Reuters