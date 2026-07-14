Nova zunajserijska predstava slovenskega Supermana, Evenepoel Mehičana zrinil z zmagovalnega odra #video

Tadej Pogačar je dobil tudi zahtevno 10. etapo Dirke po Franciji od Aurillaca do Le Liorana in se razveselil že tretje etapne zmage na letošnjem Touru. Slovenec je odločilni napad na francoski državni praznik, dan Bastilje, sprožil približno 15 kilometrov pred ciljem. Tik pod vrhom vzpona prve kategorije Col de Pertus je ujel Richarda Carapaza, ki je takrat sam vozil na čelu dirke, nato pa v razburljivem zaključku še enkrat potrdil svojo premoč. Etapa je prinesla tudi spremembe v skupnem seštevku.

POTEK ETAPE: 10. etapa Dirke po Franciji (Aurillac–Le Lioran, 166,6 km) Vrstni red v skupnem seštevku:

Cilj! Pogačar je zmagovalec 10. etape! V ozadju je sledil še obračun zasledovalcev, v katerem je z 32 sekundami zaostanka drugo mesto osvojil Remco Evenepoel. Belgijec je na vzponu sicer zaostal, a se je v zaključku vrnil med favorite in v ciljnem sprintu ugnal Paula Seixasa, ki je z zaostankom 34 sekund zasedel tretje mesto. 🏆 No photo finish needed this time! Beaten in 2024, Tadej Pogacar wins in Le Lioran in 2026!



🏆 Pas besoin de photo finish cette fois ! Battu en 2024, Tadej Pogacar s’impose au Lioran en 2026 !#TDF2026 pic.twitter.com/pF5s9QvoA5 — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2026 S 24. etapno zmago na Touru je Pogačar v skupnem seštevku prednost pred Jonasom Vingegaardom povečal na tri minute in 36 sekund. Na tretje mesto se je povzpel Evenepoel, ki za vodilnim zaostaja štiri minute in šest sekund. Do spremembe je prišlo tudi v razvrstitvi mladih kolesarjev. Juan Ayuso (Lidl-Trek) je belo majico prevzel Isaacu del Toru in v skupnem seštevku napredoval na četrto mesto. Paul Seixas, ki nastopa na svojem prvem Touru, je po novem že peti. Richard Carapaz je bil izbran za najbolj borbenega kolesarja etape. Zadnji kilometer: Pogačar je na pragu nove veličastne zmage na Touru! 1.7 km do cilja: Tadej Pogačar drvi proti svoji tretji etapni zmagi na letošnjem Touru. Skupina z Jonasom Vingegaardom zaostaja že 40 sekund. Šest km do cilja: Tadej Pogačar začenja vzpon proti zadnjemu gorskemu cilju današnje etape, Col de Font de Cère. V ozadju se mu hitro približuje skupina z Jonasom Vingegaardom, ki vozi na čelu skupine, Paulom Seixasom in preostalimi favoriti, ki zaostaja še 24 sekund. Remco Evenepoel medtem ne zmore več slediti njihovemu ritmu. Foto: A. S. O. 8 km do cilja: Pogačar je že opravil s spustom in se bo kmalu podal na zadnji vzpon današnje etape. Iz ozadja se mu izjemno hitro približuje šesterica z Jonasom Vingegaardom, medtem ko je Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro zaostal in, kot kaže, izgublja boj za tretje mesto v skupnem seštevku. 11 km do cilja: Pogačar je zdaj sam na spustu, a tudi Carapaz je blizu. Zaostaja samo osem sekund. 16 km do cilja: Prebudili so se tudi kolesarji Visme, a tudi Tadej Pogačar ima dovolj vožnje v glavnini. Silovito je pospešil in se odpeljal glavnini. Jonas Vingegaard ni odreagiral. Ti pod vrhom prelaza Pertus je Pogačar dohitel Richarda Carapaza in zdaj sam nadaljuje proti cilju. 💛 Tadej Pogacar catches up with Richard Carapaz and leaves him behind straight away!



💛 Tadej Pogacar revient sur Richard Carapaz et le dépose immédiatement !#TDF2026 pic.twitter.com/XmqeLvwmPG — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2026 18 km do cilja: Carapaz je uspešno opravil s spustom in se že vzpenja proti naslednjemu gorskemu cilju, Col de Pertus. Vzpon je dolg 4,5 kilometra, povprečni naklon pa znaša 8,3 odstotka. Ekvadorec ima pred glavnino že več kot minuto prednosti. Mu lahko uspe zdržati vse do cilja? Tempo v glavnini narekuje Adam Yates, tik za njim pa se vozi Nicolas Prodhomme, ki drži položaj za svojega kapetana pri ekipi Decathlon CMA CGM, Paula Seixasa. 🏁 20 km - #TDF2026

⏱️ 1'



🇪🇨 What a performance by Richard Carapaz! He’s starting the climb up the Col de Pertus with a one-minute lead over the favourites!



🇪🇨 Quel numéro de Richard Carapaz ! Il entame la montée au Col de Pertus avec une minute d'avance sur les favoris ! pic.twitter.com/8fIadXxRYw — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2026 21 km do cilja: Kolesarji drvijo po vratolomnem spustu s prelaza Puy Mary–Pas de Peyrol. Richard Carapaz je z drzno vožnjo prednost pred glavnino povečal na skoraj minuto. Mu lahko uspe pobegniti vse do cilja? 🤩 On the descent from Puy Mary...



🤩 Dans la descente du Puy Mary...#TDF2026 pic.twitter.com/KcP3UcjrpL — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2026 28 km do cilja: Glavnina lovi Richarda Carapaza, ki ima še vedno okoli 25 sekund prednosti. Karavana se je medtem podala na dolg in nevaren spust s prelaza Puy Mary–Pas de Peyrol, na katerem so se na tleh znašli Chris Harper in Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ter Matteo Jorgension (Visma). Tom Pidcock, Matteo Jorgenson et Chis Harper sont tombés dans la descente. Le Britannique est bien reparti.



Richard Carapaz a encore 25" d'avance, à l'approche du col de Pertus (4,4km à 8,5%). #TDF2026 pic.twitter.com/4WMIB1AEVL — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 14, 2026 30 km do cilja: Carapaz je že prečkal vrh prelaza Puy Mary–Pas de Peyrol, vzpona prve kategorije in pobral 10 točk v boju za pikčasto majico, njegova prednost pa se je začela hitro topiti. Kolesarji ekipe Decathlon CMA CGM so se članom UAE Team Emirates-XRG pridružili pri lovu za Ekvadorcem, kar nakazuje, da ima Paul Seixas, komaj 19-letni nosilec francoske kolesarske prihodnosti, danes visoke ambicije. 🏁 30 km

⛰️ Puy Mary - Pas de Peyrol (cat. 1) ⛰️



1️⃣ 🇪🇨 Richard Carapaz, 10 pts

2️⃣ 🇫🇷 Nicolas Prodhomme, 8 pts

3️⃣ 🇫🇷 Paul Seixas, 6 pts

4️⃣ 🇲🇽 Isaac Del Toro, 4 pts

5️⃣ 🇸🇮 Tadej Pogacar, 2 pts

6️⃣ 🇩🇰 Jonas Vingegaard, 1 pt#TDF2026 pic.twitter.com/CVLoxEKAJd — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 14, 2026 32 km do cilja: Felix Großschartner je opravil svoje delo na čelu glavnine, kjer je tempo zdaj prevzel Adam Yates. Proti ospredju se prebija tudi Tiesj Benoot, eden ključnih pomočnikov Paula Seixasa. Se mladi Francoz pripravlja na napad in lahko danes izzove Tadeja Pogačarja? 35 km do cilja: Richard Carapaz se je resno lotil napada in si pred glavnino že priboril več kot pol minute prednosti. V glavnini tempo narekuje avstrijski kolesar Felix Großschartner, medtem ko ima debitant na Touru Paul Seixas ob sebi še štiri pomočnike. Bo mladi Francoz prav na dan Bastilje, francoski državni praznik, ki simbolizira začetek francoske revolucije, pripravil šov? 38 km do cilja: Glavnina je vendarle ujela Javierja Roma, iz glavnine pa se je pogumno izstrelil Richard Carapaz. Lahko Ekvadorec prekriža načrte Pogačarju? 🔚 End of the breakaway for Javier Romo, who was caught in the first foothills of Puy Mary – Pas de Peyrol.



🔚 Fin de l'aventure à l'avant pour Javier Romo qui est repris dans les premiers contreforts du Puy Mary - Pas de Peyrol. #TDF2026 pic.twitter.com/Wkf2YqeM8k — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2026 40 km do cilja: Javier Romo je povsem popustil in verjetno že komaj čaka, da ga glavnina ujame. Prednost Španca se je stopila na vsega 15 sekund. Vse kaže, da bomo znova spremljali obračun glavnih favoritov za skupno zmago, Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. 43 km do cilja: Pogačarjev vlak drvi proti cilju in vztrajno zmanjšuje zaostanek. Prednost Javierja Roma se je v zadnjih 30 minutah stopila za 22 sekund. Še 50 km do cilja: Kolesarji so opravili še z enim gorskim ciljem 10. etape, Côte de Murat. Prvi ga je pričakovano prečkal ubežnik Javier Romo, ki mu prednost počasi kopni, a ima pred glavnino še vedno dobrih 40 sekund naskoka. Do cilja kolesarje čakajo še dva vzpona prve kategorije, ki bosta najverjetneje odločilna, ter še en vzpon tretje kategorije. 54 km do cilja: Glavnina, v kateri oster tempo narekujejo kolesarji ekipe UAE Team Emirates-XRG, je že ujela zasledovalno skupino, medtem ko vodilni Javier Romo še vedno ohranja slabo minuto prednosti. Pogačar je več kot očitno krenil v lov na novo etapno zmago. Do konca so še štirje kategorizirani vzponi. 63 km do cilja: Španec na čelu dirke, Javier Romo iz ekipe Movistar, je že prečkal vrh gorskega cilja 3. kategorije Col de Prat de Bouc in se že spušča v dolino. Zasledovalci - Alex Baudin (EF Education–EasyPost), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) in Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) - so še vedno na razdalji 42 sekund, glavnina s Pogačarjem pa zaostaja 54 sekund.

Javier Romo Foto: Reuters





Razdelitev gorskih točk na Col de Prat de Bouc (III. kat.): Mesto Kolesar Ekipa Točke 1. Javier Romo Movistar Team 2 2. Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step 1 68 km do cilja: Ubežniki so že prečkali gorski cilj druge kategorije Col de la Griffoul. Največ točk (5) je osvojil Javier Romo, ki še vedno vztraja na čelu dirke, drugi je bil Valentin Paret-Peintre s tremi točkami, tretji Alex Baudin z dvema, četrti pa Ramses Debruyne z eno točko. Glavnina medtem stopnjuje tempo in zmanjšuje zaostanek. Ta je skopnela na manj kot minuto.



Razdelitev gorskih točk na Col de la Griffoul (II. kat.): Mesto Kolesar Ekipa Točke 1. Javier Romo Movistar Team 5 2. Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step 3 3. Alex Baudin EF Education-EasyPost 2 4. Ramses Debruyne Alpecin-Premier Tech 1 74 km do cilja: Na vzponu na gorski cilj 2. kategorije Col de la Griffou je spet prišlo do spremembe na čelu dirke. V vodstvu je zdaj Javier Romo (Movistar Team), ki ima 25 sekund prednosti pred Haroldom Tejado, 34 pred Benom Healyjem in 39 pred Louisom Vervaekejem. Večja zasledovalna skupina zaostaja 47 sekund, glavnina, kjer tempo narekujejo kolesarji ekipe UAE, pa že skoraj dve minuti. 💪 Javier Romo makes the most of the first slopes of the climb up the Col de la Griffoul to break away at the front!



💪 Javier Romo profite des premières rampes de l'ascension au Col de la Griffoul pour s'isoler en tête !#TDF2026 pic.twitter.com/RUt6mbyFJO — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2026 84 km do cilja: Iz zasledovalne skupine se skušajo na čelo dirke preseliti trije kolesarji: Ben Healy (EF Education–EasyPost), Sergio Higuita (XDS Astana Team) in Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step). Do čela dirke jih loči še 25 sekund.

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93 km do cilja: Na čelu dirke se je vzpostavila ubežna skupina dveh kolesarjev Harolda Tejade in Javierja Rome, ki imata pred zasledovalno skupino 23 kolesarjev že več kot 40 sekund prednosti. Glavnina zaostaja minuto in pol.



96 km do cilja: Valentin Paret-Peintre je brez boja osvojil obe točki na vrhu gorskega cilja tretje kategorije Côte de Pailherol, preostalo točko pa je pobral njegov moštveni kolega Louis Vervaeke. Francoz ne skriva, da je njegov cilj pikčasta majica najboljšega hribolazca. 108 km do cilja: V glavnini so se štirje kolesarji (Jake Stewart iz ekipe NSN Cycling Team, Lennert Van Eetvelt, član ekipe Lotto Intermarché, Kamil Gradek iz moštva Bahrain Victorious in Alex Kirsch iz Cofidisa) znašli na tleh, a k sreči pri tem niso utrpeli posledic. There was a crash at the back of the peloton, involving 🇱🇺 Alex Kirsch, 🇬🇧 Jake Stewart, 🇵🇱 Kamil Gradek and 🇧🇪 Lennert Van Eetvelt.

Fortunately, they were all able to get back on their bikes. 😮‍💨



Une chute a eu lieu en queue de peloton, impliquant 🇱🇺 Alex Kirsch, 🇬🇧 Jake… pic.twitter.com/f2YdZTsWEF — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2026

113 km do cilja: Končno se je oblikovala ubežna skupina in to s kar 31 kolesarji! Ker nihče od njih ni niti približno nevaren najboljšim v skupnem seštevku, vodilni za zdaj nimajo razloga za pretirano skrb. V ozadju skupina s Timom Merlierjem zaostaja že več kot sedem minut.

Sestava ubežne skupine z 31 kolesarji iz 16 ekip:

# Ekipa Št. kolesarjev Kolesarji 1. Groupama-FDJ United 3 Grégoire, Braz Afonso, Martin 2. XDS Astana Team 3 Velasco, Tejada, Higuita 3. Movistar Team 3 Cepeda, Romo, García Pierna 4. Alpecin-Premier Tech 2 Van der Poel, Debruyne 5. Cofidis 2 Thomas, Izagirre 6. TotalEnergies 2 Jegat, Guernalec 7. Team Jayco AlUla 2 O'Connor, Plapp 8. Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2 Azparren, Wright 9. Soudal Quick-Step 2 Vervaeke, Paret-Peintre 10. Netcompany INEOS 2 Vauquelin, Arensman 11. EF Education-EasyPost 2 Baudin, Healy 12. Tudor Pro Cycling Team 2 Haller, Hirschi 13. Caja Rural-Seguros RGA 1 Nicolau 14. Uno-X Mobility 1 Abrahamsen 15. Lotto Intermarché 1 Zimmermann 16. NSN Cycling Team 1 Frigo

121 km do cilja: Po 45 kilometrih še vedno nimamo ubežne skupine ... Vrstijo se sicer vedno novi napadi, pred glavnino pa je več manjših skupin, vendar ima vsaka le nekaj sekund prednosti. Dogajanje je precej kaotično in za zdaj še nič ne kaže, da bi se beg lahko zares oblikoval.



139 km do cilja: Kolesarji so že na vmesnem cilju v mestu Lacapelle-del-Fraisse. Po hudem boju z Maxom Kanterjem iz Astane, je največ, 25 točk, pobral Mads Pedersen (Lidl-Trek), vodilni v boju za zeleno majico najboljšega po točkah. Zmagovalec dveh etap na letošnjem Touru, Tim Merlier, je očitno v hudih težavah, saj zaostaja že več kot tri minute.

💚 Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR 💚



💪 A closely fought sprint between Max Kanter and Mads Pedersen. The green jersey wearer edged out his rival at the line.



💪 Sprint disputé entre Max Kanter et Mads Pedersen. Avantage sur la ligne au porteur du maillot vert.#TDF2026 pic.twitter.com/ocSEoZPxGe — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2026

Rezultati vmesnega sprinta – Lacapelle-del-Fraisse

Mesto Kolesar Ekipa Točke 1. Mads Pedersen Lidl-Trek 25 2. Max Kanter XDS Astana Team 20 3. Biniam Girmay NSN Cycling Team 16 4. Jasper Philipsen Alpecin-Premier Tech 14 5. Michael Matthews Team Jayco AlUla 12 6. Mathieu van der Poel Alpecin-Premier Tech 10 7. Harold Tejada XDS Astana Team 9 8. Antonio Tiberi Bahrain Victorious 8 9. Quinten Hermans Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 7 10. Liam Slock Lotto Intermarché 6 11. Einer Rubio Movistar Team 5 12. Tim Wellens UAE Team Emirates-XRG 4 13. Kévin Vauquelin Netcompany Ineos Cycling Team 3 14. Per Strand Hagenes Team Visma | Lease a Bike 2 15. Hugo Page Cofidis 1

145 km do cilja - Kolesarje do vmesnega cilja ločijo še štirje kilometri. Na čelu glavnine so člani ekipe Lidl-Trek, ki narekujejo visok tempo za svojega aduta v boju za zeleno majico Madsa Pedersena. Ritem je očitno previsok za sprinterja Tima Merlierja, letos že zmagovalca dveh etap, ki zaostaja že 50 sekund.



13.25 - Direktor Toura Christian Prudhomme je zamahnil s startno zastavico in 10. etapa se je tudi uradno začela. Že takoj na začetku se je moral s težavami na kolesu ubadati nosilec zelene majice Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki ga kmalu čaka boj za točke na vmesnem sprintu v kraju Lacapelle-del-Fraisse.



13.00 - Pozdravljeni! Po prvem dnevu premora na letošnjem Touru se dirka vseh dirk na francoski državni praznik Dan Bastilje nadaljuje z razgibano 10. etapo med Aurillacom in Le Lioranom. Kolesarje čaka 166,6 kilometra dolga preizkušnja s približno 3.900 višinskimi metri. Večina zahtevnega dela bo na sporedu v zadnjih 80 kilometrih, ko praktično ne bo več niti metra ravnine. Bodo ponujeno priložnost izkoristili ubežniki? Iz ekipe Tudor so sporočili, da je njihov kolesar Matteo Trentin, dober prijatelj Tadeja Pogačarja, ponoči dobil vročino, zato dirke ne bo nadaljeval.

Napoved 10. etape

Deseta etapa med Aurillacom in Le Lioranom bo dolga 166,6 kilometra, kolesarji pa bodo morali premagati približno 3.900 višinskih metrov. Večina zahtevnega dela jih čaka v zadnjih 80 kilometrih, ko praktično ne bo več ravnine.

Zadnjih 40 kilometrov Vingegaard zelo dobro pozna

Prvi kategorizirani vzpon bo Cote te Pailherols (3 km, 7,2 %, III. kategorija), nato pa se bo dirka preselila na teren, na katerem bo sledilo še šest gorskih ciljev in krajši zaključni vzpon.

Največ selekcije bi lahko povzročil Puy Mary (I. kategorija), dolg 7,8 kilometra s šestodstotnim povprečnim naklonom – približno 30 kilometrov pred ciljem bo vrh. Zadnja 2,2 kilometra sta bistveno zahtevnejša, saj se cesta v povprečju vzpenja z 8,8 odstotka.

Po krajšem spustu bo sledil še Col de Pertus (I. kategorija), dolg 4,4 kilometra in z 8,5-odstotno naklonino.

Zadnji kilometri 10. etape na Dirki po Franciji. Foto: A. S. O. Na njegovem vrhu bo do cilja ostalo le še 14 kilometrov, pred prihodom v Le Lioran pa bo kolesarje čakal še gorski cilj III. kategorije Col de Font de Cère (3,1 km, 5,8 %).

Prav na tem terenu sta se Pogačar in Vingegaard udarila pred dvema letoma. Slovenec je takrat napadel na Puy Mary in si po spustu do predzadnjega vzpona prikolesaril že 30 sekund prednosti, Danec ga je nato na vzponu na Pertus ujel in ga v dramatičnem ciljnem šprintu za pol kolesa premagal.

Po prvem delu letošnjega Toura je videti, da je Pogačar močnejši od Jonasa na vsakem terenu, zato bo zanimivo videti, za kakšno taktiko se bo odločil Danec, ki si bo zagotovo želel zmanjšati zaostanek – ta znaša 2:42.

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A bodo svojo priložnost zagotovo skušali iskati tudi drugi kolesarji. Zlasti tisti, ki v skupnem seštevku zaostajajo že nekoliko več in se bodo morda preizkusili v begu.

Pri UAE Vingegaarda še niso odpisali

Da obračun še zdaleč ni odločen, je v pogovoru za Cyclism'Actu poudaril tudi prvi mož ekipe UAE Team Emirates - XRG Mauro Gianetti.

"Do Pariza je treba še priti. Veliko stvari se lahko zgodi. Res je, da je Tadej v zelo dobrem položaju, vendar moramo ostati osredotočeni," je opozoril.

Mauro Gianetti je zadovoljen s predstavo Pogačarja in celotne ekipe, hkrati pa opozarja, da je še veliko kilometrov do cilja v Parizu. Foto: Guliverimage

Pogačar je Vingegaardu na Tourmaletu zadal močan udarec, a pri UAE dobro vedo, česa je Danec sposoben: "Kar je Tadej storil pred dnevi, je bilo izjemno, vendar smo tudi Vingegaarda že videli početi izjemne stvari."

Vprašanje je, ali bo Visma | Lease a Bike pripravljena prevzeti pobudo in dirko narediti težko že pred Puy Maryjem. Če želi Vingegaard preizkusiti Pogačarja, bo moral pritisk stopnjevati precej pred ciljem. V zaključku ima namreč slovenski šampion praviloma več eksplozivnosti.

Bo UAE prepustil zmago ubežnikom? Bo Pogačar spet napadel?

Razplet desete etape bo v veliki meri odvisen tudi od sestave ubežne skupine. Pri UAE Emirates si po napornem uvodnem tednu zagotovo ne želijo nadzorovati vsakega kilometra, zato bi lahko priložnost dobili kolesarji, ki so v skupnem seštevku Toura okoli desetega mesta in z okoli desetimi minutami zaostanka.

Kaj za danes pripravlja Tadej Pogačar? Foto: Guliverimage

A če bo Visma začutila priložnost za maščevanje po Tourmaletu, se lahko zgodba hitro spremeni v nov obračun najboljših. Zanimivo bo tudi videti, kaj bodo naredili pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, kjer imajo na četrtem in sedmem mestu Remca Evenepoela in Floriana Lipowitza, njuna zaostanka za Pogijem pa znašata 3:30 oziroma štiri minute.

Torkova etapa bo pokazala, ali je Danec pripravljen tvegati na kraju, kjer je Pogačarja že premagal, ali pa bo slovenski šampion znova pokazal svoje mojstrstvo in napadel, kot je pred dnevi. Priložnost bi lahko bila namreč mamljiva za Pogija, saj kolesarje nato v sredo in četrtek čakata ravninski etapi.

Po drugi strani pa je takšen pritisk težko vršiti vse tri tedne, še posebej v tako hudi vročini, saj lahko telo prej ali slej plača davek. Zato se nam v torek obeta izjemno nepredvidljiv dan, v katerem bodo svojo priložnost iskali številni kolesarji.