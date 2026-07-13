Vingegaard presenetil z razkritjem: Razmišljal sem, da bi končal kariero

Jonas Vingegaard je na prvi prosti dan Dirke po Franciji razkril, da je lani resno razmišljal o koncu kariere. Zahteve, ki jih je pred njega postavljalo življenje enega najboljših kolesarjev na svetu, so postale tako velike, da je vodstvu ekipe Visma | Lease a Bike sporočil, da tako ne more več nadaljevati. Nizozemsko moštvo je prisluhnilo danskemu zvezdniku in pristalo na kompromis. Kljub zaostanku za Tadejem Pogačarjem pa Vingegaard verjame, da letošnji Tour še zdaleč ni odločen.

"Lani sem dejal, da ne bom mogel več vztrajati, če bo šlo tako naprej," je Jonas Vingegaard povedal za dansko televizijo TV2.

Dvakratni zmagovalec Toura je dal jasno vedeti, da s svojim položajem in načinom dela v sezoni 2025 ni bil zadovoljen. Sledili so pogovori z vodstvom Visme, po katerih je dobil več vpliva na sestavo tekmovalnega programa in razpored višinskih priprav.

"Zato smo nekatere stvari spremenili. Mislim, da je tudi ekipa spoznala, kakšno je stanje. Videli so, da lani nisem bil srečen. Sprejeli so, da moramo nekaj spremeniti, in to smo tudi storili," je pojasnil 29-letni Danec.

Vingegaard je sicer tudi v zahtevni sezoni 2025 dosegel vrhunske rezultate. Na Dirki po Franciji je osvojil drugo mesto, nato pa zmagal na Dirki po Španiji. Letos je prvič nastopil še na Giru in z zmago v Italiji dopolnil zbirko naslovov na vseh treh tritedenskih dirkah.

Tehtnica, treningi in dolge odsotnosti

Vingegaard je opozoril, da bi morale ekipe pri sestavljanju programov bolj upoštevati potrebe posameznih kolesarjev. Sam je težko prenašal predvsem dolge odsotnosti od doma ter nenehen pritisk, povezan s treningi in telesno težo.

"Če želimo, da kolesarstvo znova postane vzdržen šport, bi morali programe bolj prilagajati vsakemu posamezniku. Če je nekomu težko tako dolgo ostajati zdoma, je treba poiskati drugačno rešitev. To smo letos storili tudi pri meni," je dejal.

Verjame, da lahko kljub zaostanku ogrozi Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Življenje favorita za zmago na največjih dirkah po njegovih besedah pušča posledice tako na telesu kot tudi na glavi: "Ves čas moraš razmišljati o svoji teži in ves čas trenirati. Od tebe se zahteva ogromno."

Danec pravi, da je v letošnji sezoni precej bolj zadovoljen, vendar sprememb še ni konec: "Veliko srečnejši sem kot kolesar. Naredili smo korak v pravo smer, vendar je jasno, da je bil to šele en korak."

Kljub zaostanku še verjame v preobrat

Vingegaard je ob prostem dnevu na drugem mestu skupnega seštevka Dirke po Franciji. Za vodilnim Tadejem Pogačarjem po devetih etapah zaostaja dve minuti in 42 sekund.

Pogačar je največjo razliko ustvaril z izjemno predstavo v šesti etapi s ciljem v Gavarnie-Gedreju, ko je odskočil pri vzponu na Tourmalet, toda njegov največji tekmec zavrača ocene, da je boj za rumeno majico že odločen.

"Mogoče veliko ljudi razmišlja tako, jaz pa ne. Na Dirki po Franciji sem v preteklosti že zaostajal, pa sem jo na koncu vseeno dobil. Še vedno verjamem, da je mogoče. Boril se bom vse do Pariza," je napovedal Vingegaard.