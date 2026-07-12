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Avtor:
J. L.

Nedelja,
12. 7. 2026,
17.54

Osveženo pred

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Primož Roglič Primož Roglič Bahrain Victorious Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Milan Eržen

Nedelja, 12. 7. 2026, 17.54

1 ura, 7 minut

Rogliču zaprli vrata, iskanje nove ekipe se nadaljuje

Avtor:
J. L.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tirreno - Adriatico 2026, Primož Roglič | Primož Roglič ne bo nadaljeval kariere pri ekipi Bahrain Victorious. | Foto Guliverimage

Primož Roglič ne bo nadaljeval kariere pri ekipi Bahrain Victorious.

Foto: Guliverimage

Ko je postalo jasno, da Red Bull – BORA – hansgrohe po koncu sezone ne bo več računal na Primoža Rogliča, se je odprlo veliko vprašanje: v katerem dresu bo slovenski kolesarski šampion dirkal leta 2027? Bahrain Victorious je sporočil, da ga v njihovih vrstah ne bomo videli. Kdo mu bo torej ponudil priložnost za še zadnji napad na Dirki po Franciji?

Primož Roglič bo moral pri iskanju novega delodajalca pogledati drugam. Čeprav se je Bahrain Victorious, pri katerem kolesarijo Matej Mohorič, Jakob Omrzel, novi slovenski državni prvak Roman Ermakov in Žak Eržen, zaradi močne slovenske povezave omenjal kot ena od možnih naslednjih postaj, so iz ekipe za Domestique sporočili, da slovenskega kolesarskega šampiona ne nameravajo pripeljati v svoje vrste.

S tem je odpadla ena od možnosti za nadaljevanje Rogličeve izjemne kariere, ki se po koncu letošnje sezone zagotovo ne bo nadaljevala pri Red Bull - BORA - hansgrohe.

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Zgodba pri Red Bullu se bo končala 31. decembra

Vodja avstrijsko-nemške ekipe Ralph Denk je pred dnevi potrdil, da se bo Rogličeva pot pri Red Bullu končala 31. decembra. Slovenec se je moštvu pridružil pred sezono 2024, potem ko je zapustil Jumbo-Vismo, največji uspeh v novem okolju pa dosegel z rekordno četrto skupno zmago na Dirki po Španiji.

Matej Mohorič je eden od štirih slovenskih kolesarjev pri Bahrain-Victorious. | Foto: Ana Kovač Matej Mohorič je eden od štirih slovenskih kolesarjev pri Bahrain-Victorious. Foto: Ana Kovač

Prav Dirka po Španiji je osrednji cilj nekdanjega skakalca v letošnji sezoni, katero bi rad osvojil petič v karieri, kar bi bil absolutni rekord.

Slovenska povezava ni bila dovolj

Bahrain Victorious se je v zadnjih dneh pojavljal med možnimi kandidati predvsem zaradi Milana Eržena, ki ima v ekipi pomembno vodstveno vlogo.

Španska Marca je Bahrain omenila med ekipami, ki bi lahko Rogliču ponudile novo pogodbo, vendar iz dogovora ne bo nič. Pri Bahrain Victorious so zanimanje za njegov prihod zanikali.

Za Rogliča to pomeni, da se je seznam primernih ekip še nekoliko skrčil. Kot so zadnjič pisali pri Marci, se želi Roglič še enkrat v karieri preizkusiti na sloviti Dirki po Franciji in ne končati kariere, a za zdaj še ni jasno, v kateri ekipi bo imel mesto v letu 2027.

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